"Путин еще не расплатился". Что говорят о России кандидаты в преемники Меркель

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Возможно, скоро Путину придется обмениваться взглядами с новым лидером Германии. И он тоже, как Меркель, будет сдержан, но строг с Россией. Фото 2012 года

Правящая партия Германии во второй раз за год с небольшим выбирает преемника Ангеле Меркель. Все трое соискателей критикуют путинскую Россию - особенно в связи с нынешней ситуацией в Сирии - но делают это с разной степени страстностью.

В начале февраля лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую Ангела Меркель продвигала в свои преемницы и которая возглавляла партию всего год и два месяца, объявила, что отказывается вести партию на следующие выборы.

На освободившийся пост теперь претендуют три видных политика: бывший лидер парламентской фракции ХДС/ХСС и соперник Меркель Фридрих Мерц, глава правительства земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет и председатель комитета иностранных дел бундестага Норберт Рётген. Победителя определит съезд ХДС 25 апреля.

Лидер партии поведет союз ХДС/ХСС на следующие выборы (очередные должны пройти осенью 2021 года, но не исключены и досрочные) - и в случае победы станет канцлером Германии - хотя теоретически возможно, что кандидатом в канцлеры союз назначит лидера баварской партии-партнера ХДС, Христианско-социального союза (ХСС) Маркуса Зёдера.

Отношения с Россией сейчас - далеко не главная проблема для претендентов на пост главы правящей партии Германии, но они - как потенциальные руководители правительства Германии - считают необходимым высказываться и на эту тему, особенно в связи с новым обострением ситуации в Сирии.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Норберт Рётген решительно и жестко высказывается о России. Но он - аутсайдер выборов лидера ХДС

Норберт Рётген

54-летний глава комитета иностранных дел бундестага Норберт Рётген - самый молодой из кандидатов. Он был министром в одном из составов правительства Меркель и одним из заместителей главы партии.

Внешняя политика - нынешняя специализация Рёттгена, и он в своих выступлениях последних дней хлещет путинскую Россию наотмашь.

"Дружеские воззвания к Путину совершенно бессмысленны", - заявил Рёттген в интервью телекомпании ARD 1 марта. По мнению политика, Запад должен потребовать от Путина остановить наступление в Сирии, а если он не повинуется - ввести новые санкции против России.

Фридрих Мерц - бесспорный фаворит избирателей ХДС Доля сторонников среди тех, кто голосует за партию Меркель (%, опрос 25-27 февраля)

Популярность кандидатов в лидеры ХДС среди всех избирателей Германии (%) Опрос 25-27 февраля среди 5027 респондентов

Эту мысль глава иностранного комитета бундестага повторил в интервью журналу Stern, опубликованном на следующий день.

"Если бы не воинственная политика России, народу Идлиба не пришлось бы бежать. Путин до сих пор не заплатил должную цену", - заявил Рёттген и снова призвал ввести новые санкции против России. Они, по мысли политика, должны заставить Путина сесть за стол переговоров и остановить войну в Идлибе.

Рётгена считают аутсайдером выборов председателя ХДС.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Фридрих Мерц 16 лет назад проиграл Ангеле Меркель. Теперь он хочет сменить ее

Фридрих Мерц

64-летний Фридрих Мерц в начале века возглавлял фракцию ХДС/ХСС в бундестаге и боролся с Ангелой Меркель за лидерство в партии. Проиграв ей аппаратную борьбу, ушел в адвокаты-консультанты большого бизнеса. Сам Мерц объяснял, что ушел, кроме прочего, в знак протеста против сползания консервативного ХДС влево.

"Россия - участница войны, а не страна, которая поддерживает порядок", - так Мерц озаглавил одну из своих колонок в газете Welt в начале января. В колонке, посвященной Сирии, Мерц призывал Германию и ЕС активнее действовать в регионе, причем делать это в тесном сотрудничестве с США.

В конце февраля Мерц сказал, что Германии и Западу в целом надо бы поактивнее искать подходы к России - но "в данный момент нам это очень-очень трудно делать из-за поведения России".

В целом Мерц говорит о России совсем немного и достаточно туманно. Вероятно, потому что это для него не самая важная тема.

"Главное для Мерца - это изменение курса ХДС, избавление от "полевения" и возвращение в поле ХДС избирателей, которые ушли к "Альтернативе для Германии" и "зеленым", Если же взять более ранний период, то Мерц довольно яро приветствовал санкции и исключение России из G8", - объясняет немецкий политолог Дмитрий Стратиевский.

"Сейчас необходимо, чтобы Европа и США ясно и твердо потребовали от России соблюдения западных принципов и международного права. Это заденет немецкую экономику, поскольку она очень сильно связана с Россией, но немецкий бизнес должен это принять", - это Мерц заявил в марте 2014 года, сразу после аннексии Крыма.

"Санкции должны носить долгосрочный характер. Мы должны быть тверды и последовательны с Россией, иначе она будет пытаться расширять свое влияние", - это высказывание Мерца от февраля 2016 года.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Армина Лашета (на переднем плане), склонного к сотрудничеству с Москвой, поддержал молодой и перспективный деятель ХДС, министр Йенс Шпан, который Москву критикует

Армин Лашет

59-летний Армин Лашет - глава правительства крупнейшей и по населению, и по размеру экономики германской земли Северный Рейн-Вестфалия. Лашет возглавляет региональное отделение партии и является одним из заместителей председателя в ее федеральном руководстве. Его называют верным соратником Ангелы Меркель.

Высказывания Лашета в последние годы на тему России позволяли его оппонентам причислять его к тем, кого в Германии называют "Putinversteher" - "относящиеся к Путину с пониманием".

В марте 2014 года, сразу после аннексии Крыма, Лашет - он уже тогда был главой земельного правительства - выступал против "антипутинского популизма" и за то, чтобы "поддерживать диалог с Россией даже несмотря на то, что референдум в Крыму явно противоречил международному праву". Об этом он говорил, в частности, в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Лашет объяснял при этом, что только в Северном Рейне-Вестфалии 1200 фирм делают бизнес с Россией или инвестировали в неё.

В апреле 2018 года, после отравления в Британии Сергея и Юлии Скрипалей и в ответ на призыв Лондона к союзникам осудить и наказать Москву, Лашет написал твит, который вызвал целую медийную бурю.

"Если кто-то хочет заставить почти все страны НАТО проявить солидарность, не должен ли этот кто-то предъявить убедительные доказательства? Можно относиться к России как угодно, но я, изучая международное право, учился другому обхождению с государствами", - написал тогда Лашет.

В сентябре в беседе с деловой газетой Handelsblatt Лашет в очередной раз говорил о том, что диалог с Россией необходим в решении многих мировых вопросов.

В то же время Лашет не подвергает сомнению целесообразность нынешних санкций против России.

"Распространенная для главы региона попытка удержать баланс между экономическими земельными и политическими общенациональными интересами", - пишет политолог Дмитрий Стратиевский в статье для проекта Riddle.

При этом Армина Лашета поддержал молодой министр здравоохранения Йенс Шпан (он в позапрошлом году сам баллотировался в лидеры партии), а он очень резко высказывается в адрес путинской России - точнее, в адрес лидеров Социал-демократической партии, традиционно выступающих за сотрудничество с Москвой.

Немецкие обозреватели предполагают, что Шпан в случае успеха Лашета станет вторым лицом в партии.

Кто же победит?

Опросы показывают, что бесспорный фаворит выборов главы правящей партии Германии - Фридрих Мерц (см графики выше).

Но выбирать лидера будут делегаты съезда ХДС, а не участники опросов, и берлинские собеседники Русской службы Би-би-си предполагают, что победу при поддержке функционеров партии может одержать Армин Лашет.

"Мерц слишком анти-Меркель, слишком американизирован, далек от народа, чтоб стать лидером нации. А у Лашета есть все качества, присущие старым добрым канцлерам. Другое дело, что эти качества сегодня устарели и не очень нужны", - сказал Русской службе Би-би-си берлинский издатель и политобозреватель Борис Фельдман.

Дмитрий Стратиевский тоже полагает, что 25 апреля победит Лашет.

Но оба обозревателя оговариваются, что в нынешней ситуации в мире все может очень быстро измениться.

"Кризисы могут многое изменить. Реакция власти на коронавирус, беженцы.... Все в подвешенном состоянии", - сказал Би-би-си доктор Стратиевский.