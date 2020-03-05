Петербургский экономический форум отменили из-за коронавируса

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Организационный комитет Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) принял решение не проводить его в 2020 году. Об этом сообщил вице-премьер Андрей Белоусов.

По его словам, решение об отмене форума принято из-за эпидемии коронавируса. "В целях защиты здоровья российских граждан, гостей и участников форума в этом году его решили не проводить", - цитирует его слова агентство РИА Новости.

ПМЭФ-2020 должен был пройти в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня 2020 года.

Форум проводится с 1997 года. На него регулярно приезжают главы других государств. В последние несколько лет в каждом таком форуме принимало участие более 10 тысяч человек. В 2019 году по итогам ПМЭФ было подписано 650 соглашений на общую сумму 3,1 трлн рублей.

Ранее из-за коронавируса отменили инвестиционный форум в Сочи, который должен был пройти с 12 по 14 февраля. По распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина мероприятие перенесли на неопределенный срок - предполагается. что оно может пройти весной.

Газета "Ведомости" пятого марта опубликовала статью о том, какие меры принимает российский бизнес для того, чтобы обезопасить сотрудников от коронавируса. Газета опросила около 50 российских и международных компаний.

Во многих из них отменили командировки - где-то только в страны с большим числом заболевших, а где-то полностью - например, Danone запретила любые международные поездки до 31 марта.

Некоторые работодатели стали строже относиться к болеющим сотрудникам - их не допускают к работе, например, в "Транснефти". "Интер РАО", Райффайзенбанк, Росбанк и др. Также рекомендуют работать дома сотрудникам с признаками любых простудных заболеваний. При первых симптомах простуды всем оформляют больничный и в ВТБ.

Крупные торговые сети их сотрудники стали чаще дезинфицировать производственные, санитарно-бытовые помещения и торговые залы, пишут "Ведомости".

При этом на 4 марта 75% из 500 опрошенных порталом SuperJob российских работодателей не принимают никаких мер для защиты сотрудников.

По последним данным на вечер четверга, с начала вспышки коронавируса в мире зафиксировано почти 97 тысяч случаев заболевания, из них около 3,3 тысячи человек умерло, 53,6 тысячи пациентов выздоровели. В России пока подтверждены всего несколько случаев заболевания, в том числе один - в Москве. Погибших нет.