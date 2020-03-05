Налоговое ведомство США обвиняет Тинькова в занижении доходов

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Служба внутренних доходов США считает, что предприниматель Олег Тиньков в бытность американским гражданином занизил свои доходы в декларации 2013 года, объявило министерство юстиции США.

В четверг было опубликовано обвинительное заключение в отношении Тинькова.

В том же 2013 году Тиньков отказался от американского гражданства, но это не освобождало его от уплаты американских федеральных налогов.

В начале марта стало известно, что Тиньков был арестован и освобожден под залог в Лондоне по американскому ордеру.