В статую на острове Пасхи врезался автомобиль. От нее мало что осталось

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Мэр острова Пасхи призвал к ограничению дорожного движения после того, как в одну из знаменитых священных статуй врезался пикап.

По словам Педро Эдмундса Паоа, авария нанесла истукану неизмеримый ущерб. Также была разрушена платформа, на которой стояла статуя.

Задержан житель острова чилийского происхождения, ему предъявлены обвинения в порче национального памятника, сообщают местные СМИ.

Истуканов вырезали из камня древние рапануйцы - коренной народ, до сих пор населяющий остров Пасхи. Считается, что статуи воплощают духов выдающихся предков своих создателей, а недавнее исследование также показало, что само производство истуканов делало землю более плодородной, так как во время строительных работ почва постоянно удобрялась фрагментами базальтовой породы.

Сейчас на острове, который находится в Тихом океане в 3,5 тыс. километров от Чили, примерно 1000 статуй. Они известны как моаи и привлекают сюда 12 тыс. туристов ежемесячно.

"Все были против установления особых правил дорожного движения вблизи священных мест - но мы, местный совет, объясняли, какая опасность существует", - рассказал мэр Эдмундс Паоа местной газете El Mercurio.

"Мы прекрасно знали, чем чреват рост числа туристов и жителей на острове. Нас не послушали, и вот результат", - посетовал он.

Правообладатель иллюстрации Comunidad Inigena Ma'u Henua/Facebook Image caption Последствия аварии на фото из сообщества рапануйцев в "Фейсбуке"

Сообщество рапануйцев опубликовало в "Фейсбуке" пост с фотографиями места аварии и призывом защитить культурное наследие острова.

"Это не просто археологический памятник, это священный элемент живой культуры, фундаментальный для мировоззрения рапануйцев".

Что известно о моаи?

На острове Пасхи стоит почти 1000 каменных статуй. Самая большая из них весит 74 тонны и достигает 10 метров в высоту.

Рапануйцы создали эти статуи в период между 1400 и 1650 годами и установили их кругом по периметру острова, лицом к его центру.

Истуканы знамениты глубоко посаженными глазами и длинными ушами, а на некоторых из них - головные уборы из камня нескольких тонов.

Для рапануийцев каждая статуя олицетворяет дух конкретного предка. Одна из них, известная как Хоа Хакананайя, находится в Британском музее - в 1860 году капитан британского судна привез ее королеве Виктории.

В 2018 году правительство Чили и представители острова потребовали возвращения истукана, но мэр Паоа впоследствии заявил, что статуе лучше остаться в Британском музее, так как у острова нет средств и технологий для ее хранения.