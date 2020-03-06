Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin/TASS

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг ввел режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.

Как говорится в указе, в режим повышенной готовности переведены медицинские учреждения, комплекс ЖКХ, транспорт и другие городские службы.

От граждан, в частности, требуется:

сообщать властям о возвращении из стран, где зарегистрированы случаи заражения, на горячую линию (+7 495 870 4509), а также соблюдать режим самоизоляции, если они прибыли из стран с неблагополучной ситуацией (иными словами, где зафисировано больше всего случаев) - КНР, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании.

при появлении симптомов заражения вызвать врача на дом и не посещать больницы.

Работодатели обязаны измерять температуру сотрудникам, а при первых симтомах отстранить их от работы и помочь самоизолироваться.

Оперативный штаб, который следит за распространением вируса, переведен в круглосуточный режим работы.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом во всем мире на утро пятницы составляет 98370 человек, при этом в материковом Китае цифра за последние сутки почти не имзменилась - там зараженных 80,5 тысяч. Накануне было зафиксировано лишь 143 случая заражения.

Тем временем в Британии в пятницу была зарегистрирована первая смерть от коронавируса - в больнице графства Беркшир скончался пожилой пациент, страдавший другими заболеваниями. Всего постране зафиксировано 116 случаев заражения, большинство из них - в Лондоне.

Правообладатель иллюстрации EPA

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что они договорились о введении режима прекращения огня в Идлибе в ночь с четверга на пятницу. Перемирие вступило в силу в полночь.

После встречи было объявлено о коридоре безопасности в шесть километров к северу и югу от трассы М4 в Сирии, а также о том, что Турция направила дополнительные силы в сирийский Идлиб по согласованию с Россией.

"Выражаю надежду на то, что эти договоренности послужат хорошей основой для прекращения боевых действий в Идлибской зоне деэскалации, прекратят страдания мирного населения", - заявил Путин.

Правообладатель иллюстрации Mikhail Metzel/TASS

Из-за затянувшихся переговоров с Эрдоганом российский президент прибыл позже запланированного на встречу с лидерами думских фракций, чтобы обсудить поправки к Конституции.

Путин сначала провел встречи с лидерами фракций по отдельности, а потом совместную беседу, где поблагодарил их за работу над поправками в Конституцию. Встреча завершилась после полуночи.

Многочисленные источники утверждали, что на этой встрече лидеры фракций предложат Путину распустить Думу и объявить досрочные парламентские выборы.

Однако, как заявил после окончания встречи пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Путин этот вопрос с членами фракций не обсуждал.

Правообладатель иллюстрации Anton Vaganov/TASS

Российский бизнесмен Олег Тиньков в бытность американским гражданином занизил свои доходы в налоговой декларации, считают американские власти.

В четверг было опубликовано обвинительное заключение в отношении Тинькова. Из него следует, что бизнесмен мог скрыть активы и доходы в размере 1 млрд долларов, когда отказался от американского гражданства.

Как говорится в сообщении министерства юстиции США, всего по двум обвинениям Тинькову может грозить до шести лет заключения.

Британский таблоид Sunday Express ранее сообщал, что Олег Тиньков был вынужден заплатить рекордный залог в размере 20 млн фунтов стерлингов (1,7 млрд рублей) в лондонском суде, где он оспаривает решение об экстрадиции в США.

Как писала газета, Тиньков не имеет права покидать свою квартиру в Лондоне с семи вечера до семи утра, ему также нельзя выезжать за пределы кольцевой автодороги М25. Он также сдал в полицию свой паспорт и обязан отмечаться там три раза в неделю.

Решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана пойти на сближение с Владимиром Путиным, принятое в 2016 году, ослабило Турцию, пишет Financial Times.

На этой неделе Турция была на пороге военного конфликта с Россией на северо-западе Сирии. После переговоров с Путиным в Кремле Эродгану удалось не потерять лица, но Россия и Турция продолжают преследовать противоположные интересы в Сирии, а все их предыдущие договоренности нарушались.

Приблизившись к Путину, Эрдоган создал раскол в рядах НАТО, а сейчас своими угрозами направить в Европу беженцев он же помогает Кремлю добиться раскола и среди стран ЕС. Все это никак не помогает безопасности Турции.

В четверг министры нефти стран-членов ОПЕК решили сократить добычу нефти, чтобы удержать цены на мировых рынках. Но при одном условии - страны, не входящие в ОПЕК, также должны сократить добычу. Проблема состоит в России, пишет "Коммерсант".

Ее бюджет рассчитан на цену на нефть в минимум 42 доллара за баррель, в то время как многим странам ОПЕК нужны 60 долларов.

Другими словами, решение о сокращении добычи нефти теперь зависит, в основном, от России.

Страны ОПЕК примут окончательное решение в пятницу.

Выходящая в городе Дарвин на севере Австралии газета NT News, заметив, что население охватила паника из-за коронавируса, и люди срочно закупают огромные запасы туалетной бумаги, решила помочь местным жителям.

В последнем номере издания на восьми полосах не было вообще никакого текста - каждая страница была аккуратно разделена на квадраты, сообщает Си-эн-эн.

Media playback is unsupported on your device Вымерший остров: последствия извержения вулкана на Филиппинах

Дайджест подготовили Борис Максимов и Олег Михайлов