В Москве из-за коронавируса введен "режим повышенной готовности". Что это такое
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг вечером ввел "режим повышенной готовности" в связи с угрозой коронавирусной инфекции. Москвичи, вернувшиеся из стран, где распространяется коронавирус, будут обязаны сообщать о себе властям и подвергать себя "самоизоляции".
Что обязаны делать москвичи?
Собянин подписал указ о повышенной готовности из-за коронавируса и выступил с обращением. Первая часть указа касается москвичей, вернувшихся из-за границы. Они обязаны сделать несколько вещей:
- те, кто был на "территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции", обязаны позвонить на "горячую линию" (+7-495-870-45-09), проинформировать о своем возвращении, а также о месте и датах пребывания
- если вернувшийся из-за границы почувствовал недомогание, он должен сразу вызвать врача на дом - в поликлинику идти нельзя
- после этого заболевший должен сидеть дома в "режиме изоляции" - что это значит, в указе не разъясняется, просто предписано выполнять "постановления санитарных врачей"
- из третьего пункта указа следует, что даже если человек чувствует себя хорошо, но вернулся из стран, где наиболее распространен коронавирус, он должен 14 дней не ходить на работу или учебу - в указе это называется "обеспечением самоизоляции"
- "самоизолироваться" должны те, кто вернулся из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании, а также "других государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции" (перечень этих стран утверждает московское управление Роспотребнадзора, утром в пятницу на сайте управления найти его не удалось)
- "самоизолированным", согласно указу, не запрещается посещать общественные места, но эти визиты нужно "минимизировать"
- ни штрафы, ни другие меры ответственности за невыполнение этих требований в указе не прописаны
Что обязаны делать работодатели?
- Собянин обязал всех работодателей на территории Москвы мерить температуру работникам. Тех, у кого она повышенная, "отстранять от нахождения на рабочем месте"
- оказывать работникам "содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому" (видимо, речь идет о том, чтобы разрешать работать дома либо не работать вовсе)
- если кто-то из работников заболел новой коронавирусной инфекцией, то нужно сообщить Роспортребнадзору, с кем он контактировал на работе, и обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший
Что должны сделать власти
- сделать так, чтобы москвичи, вернувшиеся из-за границы, могли получать больничные дома, а не в поликлиниках, следует из указа (за этим должен проследить департамент здравоохранения Москвы)
- медики должны в приоритетном порядке заниматься пациентами старше 60 лет (известно, что они тяжелее переносят заболевание коронавирусной инфекцией)
- отправить на помощь врачам, которые оказывают помощь на дому, сотрудников отделений профилактики и других специалистов
- подготовить больницы к приему и обследованию больных с симптомами коронавирусной инфекции
- построить на территории Инфекционной клинической больницы №1 новый инфекционный корпус "с использованием быстровозводимых конструкций"
- штаб по предупреждению завоза и распространения инфекции под руководством вице-мэра Анастасии Раковой будет работать круглосуточно
- доклады Собянину о ситуации с распространением в городе коронавирусной инфекции будут ежедневными
- контроль за выполнением указа "оставляю за собой", написал Собянин в последнем пункте
Этот режим введен на основании закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". "Режим повышенной готовности - это усиление всех профилактических мер", - пояснили "Коммерсанту" в мэрии. Речь идет о профилактике в школах и поликлиниках, профилактических осмотрах сотрудников и посетителей организаций, повышенный медицинский контроль в аэропортах и на вокзалах.
Чего делать пока не будут
В начале этой недели власти объявили, что в Москве зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом. Заболел человек, вернувшийся из Италии.
Москва вряд ли сможет избежать новых случаев заболевания, констатирует Собянин в обращении к москвичам, опубликованном на его сайте. Однако закрывать город для приезжих власти не планируют.
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"Очевидно, что полностью закрыть границы невозможно. Каждый день в Москву прилетают тысячи людей со всего света. Наш город является главным транспортным хабом страны, через который проходит половина всех пассажиров авиационного и железнодорожного транспорта", - напомнил мэр Москвы.
Собянин также признал, что нельзя ограничить деятельность "критически важных" отраслей торговли и бытового обслуживания, других организаций и учреждений, в которых работают "миллионы людей". "Это пагубно скажется и на экономике, и на благосостоянии граждан", - считает он.
Вместо этого мэр пообещал усилить требования к осмотру гражданам, прибывающими из стран с множеством зараженных коронавирусом. "Ситуация с коронавирусом в городе относительно спокойная", - заверил мэр.
Не будут отменяться и массовые мероприятия, пообещала "Коммерсанту" вице-мэр Ракова, которая накануне вечером презентовала колл-центр, где будут приниматься звонки на "горячую линии" по коронавирусу.
"Никаких оснований для каких-либо ограничений у нас нет, - заявила она. - Введение режима повышенной готовности позволит городу и жителям в целом сохранить привычный образ жизни - не закрывать магазины, кафе и рестораны, государственные учреждения".
За чей счет
Ранее на этой неделе Русская служба Би-би-си узнала, что московская мэрия разработала план действий по предупреждению распространения коронавируса.
Среди прочего план предусматривает, что вагоны метро должны дизинфицироваться четыре раза в сутки, автобусы и троллейбусы - на конечных станциях маршрута и по окончании смены. Машины каршеринга и такси должны дезинфицироваться ежедневно и многократно.
Как пишет в пятницу "Коммерсант", департамент транспорта Москвы разослал письма компаниям, оказывающим услуги такси, в которых требует проводить дезинфекцию транспортных средств хлорамином Б, перекисью водорода, а также "третичными аминами" и "полимерными производными гуанидина".
"Слышал, что письма такие получали, но никто их выполнять не будет, - сказал изданию глава координационного совета профсоюза "Таксист" Андрей Попков. - Понятно, когда это делается в автобусных парках централизованно: машина приезжает, ее обрабатывают. В Москве почти все такси в аренде находятся, весь день по городу ездят, проконтролировать их невозможно". "За чей счет это будет делаться?" - добавил Попков.
"Когда начали приносить счета за хлорамин, выяснилось, что банка стоит 9 тысяч рублей и ее хватает на два дня. Машины обрабатываем ежедневно, в рекомендациях говорится о регулярной обработке в течение дня. У нас таких ресурсов, к сожалению, нет", - рассказал "Коммерсанту" руководитель парка "Такси Ритм" Юрий Неробеев.