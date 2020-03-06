В Москве из-за коронавируса введен "режим повышенной готовности". Что это такое

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Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг вечером ввел "режим повышенной готовности" в связи с угрозой коронавирусной инфекции. Москвичи, вернувшиеся из стран, где распространяется коронавирус, будут обязаны сообщать о себе властям и подвергать себя "самоизоляции".

Что обязаны делать москвичи?

Собянин подписал указ о повышенной готовности из-за коронавируса и выступил с обращением. Первая часть указа касается москвичей, вернувшихся из-за границы. Они обязаны сделать несколько вещей:

те, кто был на "территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции", обязаны позвонить на "горячую линию" (+7-495-870-45-09), проинформировать о своем возвращении, а также о месте и датах пребывания

если вернувшийся из-за границы почувствовал недомогание, он должен сразу вызвать врача на дом - в поликлинику идти нельзя

после этого заболевший должен сидеть дома в "режиме изоляции" - что это значит, в указе не разъясняется, просто предписано выполнять "постановления санитарных врачей"

из третьего пункта указа следует, что даже если человек чувствует себя хорошо, но вернулся из стран, где наиболее распространен коронавирус, он должен 14 дней не ходить на работу или учебу - в указе это называется "обеспечением самоизоляции"

"самоизолироваться" должны те, кто вернулся из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании, а также "других государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции" (перечень этих стран утверждает московское управление Роспотребнадзора, утром в пятницу на сайте управления найти его не удалось)

"самоизолированным", согласно указу, не запрещается посещать общественные места, но эти визиты нужно "минимизировать"

ни штрафы, ни другие меры ответственности за невыполнение этих требований в указе не прописаны

Что обязаны делать работодатели?

Собянин обязал всех работодателей на территории Москвы мерить температуру работникам. Тех, у кого она повышенная, "отстранять от нахождения на рабочем месте"

оказывать работникам "содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому" (видимо, речь идет о том, чтобы разрешать работать дома либо не работать вовсе)

если кто-то из работников заболел новой коронавирусной инфекцией, то нужно сообщить Роспортребнадзору, с кем он контактировал на работе, и обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший

Что должны сделать власти

сделать так, чтобы москвичи, вернувшиеся из-за границы, могли получать больничные дома, а не в поликлиниках, следует из указа (за этим должен проследить департамент здравоохранения Москвы)

медики должны в приоритетном порядке заниматься пациентами старше 60 лет (известно, что они тяжелее переносят заболевание коронавирусной инфекцией)

отправить на помощь врачам, которые оказывают помощь на дому, сотрудников отделений профилактики и других специалистов

подготовить больницы к приему и обследованию больных с симптомами коронавирусной инфекции

построить на территории Инфекционной клинической больницы №1 новый инфекционный корпус "с использованием быстровозводимых конструкций"

штаб по предупреждению завоза и распространения инфекции под руководством вице-мэра Анастасии Раковой будет работать круглосуточно

доклады Собянину о ситуации с распространением в городе коронавирусной инфекции будут ежедневными

контроль за выполнением указа "оставляю за собой", написал Собянин в последнем пункте

Этот режим введен на основании закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". "Режим повышенной готовности - это усиление всех профилактических мер", - пояснили "Коммерсанту" в мэрии. Речь идет о профилактике в школах и поликлиниках, профилактических осмотрах сотрудников и посетителей организаций, повышенный медицинский контроль в аэропортах и на вокзалах.

Чего делать пока не будут

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В начале этой недели власти объявили, что в Москве зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом. Заболел человек, вернувшийся из Италии.

Москва вряд ли сможет избежать новых случаев заболевания, констатирует Собянин в обращении к москвичам, опубликованном на его сайте. Однако закрывать город для приезжих власти не планируют.

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"Очевидно, что полностью закрыть границы невозможно. Каждый день в Москву прилетают тысячи людей со всего света. Наш город является главным транспортным хабом страны, через который проходит половина всех пассажиров авиационного и железнодорожного транспорта", - напомнил мэр Москвы.

Собянин также признал, что нельзя ограничить деятельность "критически важных" отраслей торговли и бытового обслуживания, других организаций и учреждений, в которых работают "миллионы людей". "Это пагубно скажется и на экономике, и на благосостоянии граждан", - считает он.

Вместо этого мэр пообещал усилить требования к осмотру гражданам, прибывающими из стран с множеством зараженных коронавирусом. "Ситуация с коронавирусом в городе относительно спокойная", - заверил мэр.

Не будут отменяться и массовые мероприятия, пообещала "Коммерсанту" вице-мэр Ракова, которая накануне вечером презентовала колл-центр, где будут приниматься звонки на "горячую линии" по коронавирусу.

"Никаких оснований для каких-либо ограничений у нас нет, - заявила она. - Введение режима повышенной готовности позволит городу и жителям в целом сохранить привычный образ жизни - не закрывать магазины, кафе и рестораны, государственные учреждения".

За чей счет

Ранее на этой неделе Русская служба Би-би-си узнала, что московская мэрия разработала план действий по предупреждению распространения коронавируса.

Среди прочего план предусматривает, что вагоны метро должны дизинфицироваться четыре раза в сутки, автобусы и троллейбусы - на конечных станциях маршрута и по окончании смены. Машины каршеринга и такси должны дезинфицироваться ежедневно и многократно.

Как пишет в пятницу "Коммерсант", департамент транспорта Москвы разослал письма компаниям, оказывающим услуги такси, в которых требует проводить дезинфекцию транспортных средств хлорамином Б, перекисью водорода, а также "третичными аминами" и "полимерными производными гуанидина".

"Слышал, что письма такие получали, но никто их выполнять не будет, - сказал изданию глава координационного совета профсоюза "Таксист" Андрей Попков. - Понятно, когда это делается в автобусных парках централизованно: машина приезжает, ее обрабатывают. В Москве почти все такси в аренде находятся, весь день по городу ездят, проконтролировать их невозможно". "За чей счет это будет делаться?" - добавил Попков.

"Когда начали приносить счета за хлорамин, выяснилось, что банка стоит 9 тысяч рублей и ее хватает на два дня. Машины обрабатываем ежедневно, в рекомендациях говорится о регулярной обработке в течение дня. У нас таких ресурсов, к сожалению, нет", - рассказал "Коммерсанту" руководитель парка "Такси Ритм" Юрий Неробеев.