Коронавирус в России: 14 новых зараженных, граждан призывают не выезжать за границу

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За сутки в России зарегистрировано 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число заболевших в стране, по официальным данным, составило 59 человек.

Вирус диагностирован у девяти человек в Москве, у двух пациентов в Кемеровской области, еще одному человеку заболели в Московской и Калиниградской областях, а также в Петербурге. Все заболевшие недавно вернулись из европейских стран.

В субботу премьер-министр России Михаил Мишустин призвал сограждан отказаться от поездок за границу и заявил о необходимости сократить количество массовых мероприятий во всех регионах России. Он попросил отнестись к этой мере спокойно.

"Это профилактика, это упреждающие меры для того, чтобы инфекция не передавалась", - сказал премьер на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Мишустин также распорядился 14 и 15 марта усилить контроль в пунктах пропуска через границу, в аэропортах и на вокзалах - для предотвращения распространения вируса.

Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin\ TASS Image caption Больница в Коммунарке принимает новых пациентов с подозрением на коронавирус

Для тех, кто возвращается в Россию из стран с неблагоприятной ситуацией, необходимо ввести 14-дневный карантин, заявил российский премьер.

"Здесь медлить нельзя, нужна быстрая диагностика и оперативные меры при выявлении заболевания так, как это сделано в Москве. Эту практику необходимо распространить на все регионы страны", - заявил премьер.

Российским гражданам правительство рекомендовало минимизировать все поездки за границу.

Мишустин напомнил, что кабинет министров уже обратился ко всем федеральным органам исполнительной власти, чтобы они максимально воздержались от командировок и отменили их, также, как и поездки в личных целях.

"И теперь мы считаем, что эта рекомендация должна относиться ко всем", - подчеркнул Мишустин.

Закрытие границы с Польшей и Норвегией

Ранее Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с распространением коронавируса.

В числе этих мер - проект о временной приостановке с 15 марта пропуска иностранцев на границе с Польшей и Норвегией.

Правообладатель иллюстрации Mikhail Dzhaparidze\ TASS Image caption Музей современного искусства "Гараж" в Москве закрыт на неопределенный срок из-за коронавируса

Как уточняется, ограничения на въезд в страну не коснутся граждан Беларуси, представителей официальных делегаций, а также тех, у кого есть вид на жительство в России.

Накануне стало известно, что Россия с 16 марта ограничит авиационное сообщение со странами Евросоюза, а также Швейцарией и Норвегией.

Сохранятся лишь регулярные рейсы в столицы и чартеры. Оставшиеся рейсы переведут в терминал F московского аэропорта Шереметьево.

Ранее Россия сократила авиасообщение с Италией, Испанией, Германией и Францией, в которых зафиксировано большое количество случаев заражения коронавирусом Covid-19. С 13 марта туда летает только "Аэрофлот".

Россия также запретила въезд гражданам Италии. Ранее был введен запрет на въезд для граждан Китая и Ирана.

Свободное посещение школ

Как стало известно в субботу, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о дополнительных мерах по борьбе с коронавирусом. Документ предусматривает свободное посещение школ с 16 марта.

"Решать, продолжает ли ребенок ходить в школу или остается дома, будут родители. Им в данном случае виднее. У каждой семьи могут быть свои обстоятельства, да и иммунитет у ребятишек разный", - написал Собянин в своем блоге.

Правообладатель иллюстрации Шарифулин Валерий/TASS Image caption Некоторые жители Москвы начали носить маски

Он добавил, что занятия в школах будут продолжаться. Вслед за Москвой такое же решение приняли власти Московской области.

Ранее департамент образования Москвы разослал рекомендацию руководству частных школ и образовательных учреждений при посольствах объявить каникулы на две недели с 16 марта.

Указ, подписанный Собяниным, обязывает оставаться дома членов семей москвичей, у которых есть подозрение на коронавирус.

Согласно указу, организации не должны допускать на рабочее место сотрудников, прибывших из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, а также тех, кому врачи рекомендовали самоизолироваться.

Как сообщил агентству РИА Новости утром в субботу департамент здравоохранения Москвы, список стран, после которых нужно соблюдать карантин, не изменился: это Германия, Иран, Испания, Италия, Китай, Южная Корея, Франция.

В больницы не пускают посетителей

В больницах Москвы введены ограничения на посещение пациентов, сообщает РБК со ссылкой на постановление главного санитарного врача столицы Елены Андреевой от 12 марта.

Документ предписывает руководителям медицинских организаций прекратить допуск посетителей в стационары и учреждения с круглосуточным пребыванием, обеспечить проветривание, дезинфекцию и обеззараживание воздуха и изоляцию больных с симптомами ОРВИ.

Сообщения о карантине появились в соцсетях как минимум от четырех столичных медицинских учреждений: ГКБ № 29 им. Н.Э. Баумана, ГКБ им. Е.О. Мухина и ГКБ им. Ф.И. Иноземцева, а также Центра планирования семьи и репродукции.

Кроме того, стало известно, что прекращается допуск на партнерские роды.