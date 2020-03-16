LVMH вместо духов начинает бесплатно выпускать дезинфицирующий гель
Французский производитель предметов роскоши, концерн LVMH, с 16 марта начинает выпускать дезинфицирующий гель для рук на трех своих фабриках во Франции, где производится парфюмерия брендов Christian Dior, Guerlain и Givenchy.
Как сообщили в компании в минувшее воскресенье, LVMH хочет помочь жителям страны защитить себя от инфекции в ситуации дефицита дезинфицирующего геля в магазинах.
"Гель для рук будет передан безвозмездно французским властям", - сообщили в LVMH. Фабрики, на которых начнется проиводство дезинфицирующего геля, производят парфюмерную продукцию для брендов Christian Dior, Guerlain и Givenchy.
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В первую очередь партия дезинфицирующего геля, произведенная LVMH, пострупит в 39 больниц Парижа. Концерн планирует за неделю произвести 12 тонн дезинфицирующего геля. Руководство концерна уточнило, что на следующей неделе объемы производства дезинфицирующего средства увеличатся.
Из-за эпидемии коронавируса во Франции наблюдается дефицит противовирусных средств защиты, в том числе и антисептического геля для рук. Многие аптеки и магазины ограничили продажи дезинфицирующего геля.
Власти Франции в связи с резким ростом спроса на дезинфицирующий гель ограничили цену на этот товар. 100 мл дезинфицирующего геля не должны больше трех евро.
Болезнь нанесла сильный удар по Франции: по данным на понедельник 127 человек скончались от коронавируса, диагностированных случаев заболевания - более 5,4 тысяч. В субботу Франция закрыла для посещения места общего пользования, включая рестораны, кафе, кинотеатры и ночные клубы.
Премьер-министр Франции Эдуард Филипп объявил в субботу вечером о закрытии вплоть до дальнейших распоряжений всех торговых точек за исключением жизненно важных, таких как продуктовые магазины, аптеки, банки и автозаправки.
Премьер также обратился к гражданам страны с просьбой сократить количество поездок, особенно междугородних. "Лучший способ замедлить эпидемию - это социальная изоляция", - сказал Филипп.
Вместе с тем, местные выборы, в частности выборы мэра Парижа, в воскресенье в стране состоялись, хотя явка оказалась заметно меньше обычного.