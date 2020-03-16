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Французский производитель предметов роскоши, концерн LVMH, с 16 марта начинает выпускать дезинфицирующий гель для рук на трех своих фабриках во Франции, где производится парфюмерия брендов Christian Dior, Guerlain и Givenchy.

Как сообщили в компании в минувшее воскресенье, LVMH хочет помочь жителям страны защитить себя от инфекции в ситуации дефицита дезинфицирующего геля в магазинах.

"Гель для рук будет передан безвозмездно французским властям", - сообщили в LVMH. Фабрики, на которых начнется проиводство дезинфицирующего геля, производят парфюмерную продукцию для брендов Christian Dior, Guerlain и Givenchy.

В первую очередь партия дезинфицирующего геля, произведенная LVMH, пострупит в 39 больниц Парижа. Концерн планирует за неделю произвести 12 тонн дезинфицирующего геля. Руководство концерна уточнило, что на следующей неделе объемы производства дезинфицирующего средства увеличатся.

Media playback is unsupported on your device Антисептик в дефиците. Как сделать его дома?

Из-за эпидемии коронавируса во Франции наблюдается дефицит противовирусных средств защиты, в том числе и антисептического геля для рук. Многие аптеки и магазины ограничили продажи дезинфицирующего геля.

Власти Франции в связи с резким ростом спроса на дезинфицирующий гель ограничили цену на этот товар. 100 мл дезинфицирующего геля не должны больше трех евро.

Media playback is unsupported on your device Правильно вымытые руки снижают риск заражения любой инфекцией, в том числе и коронавирусом.

Болезнь нанесла сильный удар по Франции: по данным на понедельник 127 человек скончались от коронавируса, диагностированных случаев заболевания - более 5,4 тысяч. В субботу Франция закрыла для посещения места общего пользования, включая рестораны, кафе, кинотеатры и ночные клубы.

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп объявил в субботу вечером о закрытии вплоть до дальнейших распоряжений всех торговых точек за исключением жизненно важных, таких как продуктовые магазины, аптеки, банки и автозаправки.

Премьер также обратился к гражданам страны с просьбой сократить количество поездок, особенно междугородних. "Лучший способ замедлить эпидемию - это социальная изоляция", - сказал Филипп.

Вместе с тем, местные выборы, в частности выборы мэра Парижа, в воскресенье в стране состоялись, хотя явка оказалась заметно меньше обычного.