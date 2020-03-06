Гарри и Меган в Лондоне: последние мероприятия перед отходом от королевских дел

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Это первое публичное появление супруги принца Гарри с тех пор, как пара объявила о сложении королевских обязанностей

Герцог и герцогиня Сассекские приняли участие в одном из последних официальных мероприятий в качестве старших членов королевской семьи - церемонии награждения за спортивные достижения военнослужащих, раненых и пострадавших во время военной службы.

Церемония Endeavour Fund Awards прошла в Лондоне. Для Меган это также первое появление на публике в рамках исполнения королевских обязанностей с тех пор, как в январе пара объявила о сложении с себя королевских полномочий.

Официально Гарри и Меган полностью отойдут от своих обязанностей 31 марта.

До того момента их ждет еще несколько мероприятий, на которых они будут присутствовать вместе с другими членами королевской семьи.

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День в Лондоне выдался дождливым, но десятки человек отважно ждали появления пары.

Открывая церемонию, принц Гарри сказал, что он гордится служением королеве и своей стране. Он провел на военной службе более 10 лет и сохранит за собой все воинские звания.

"Мы все по праву гордимся [военной службой], это всегда с нами. Тот, кто служил однажды, служит всегда", - сказал Гарри.

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Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Принц Гарри провел на военной службе 10 лет и всегда с готовностью принимает участие в мероприятиях, посвященных военным

Меган Маркл надела на мероприятие платье-карандаш, дизайнером которого является Виктория Бекхэм.

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В пятницу принц Гарри также примет участие в открытии музея Silverstone Experience, посвященного истории британского мотоспорта, вместе с чемпионом "Формулы-1" Льюисом Хэмилтоном.

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7 марта чета супругов Сассекских посетит музыкальный фестиваль в королевском Альберт-холле, где Меган выступит с речью в честь Международного женского дня.

9 марта Гарри и Меган вместе с Елизаветой II и другими членами королевской семьи примут участие в службе, посвященной Дню содружества наций, которая пройдет в Вестминстерском Аббатстве и это станет их последним мероприятием в качестве Их королевских высочеств.

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