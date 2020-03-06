"Шутка" в Техасе: 30 дней тюрьмы за облизанное в магазине мороженое

Правообладатель иллюстрации Jefferson County Sheriff's Office Image caption Д'Адриан Андерсон доказал, что купил испорченное мороженое, но суд это не убедило

В Техасе мужчина, который облизал в супермаркете сети Walmart мороженое, а затем положил его обратно в морозильную камеру и снял это все на видео, получил 30 дней тюрьмы.

Видео из супермаркета в городке Порт-Артур недалеко от Хьюстона широко разошлось по соцсетям в прошлом августе. В начале года 24-летний Д'Адриан Андерсон признал себя виновным, и лишь сейчас суд вынес приговор.

Он также приговорен к шести месяцам условного срока, к штрафу в тысячу долларов и к одноразовой выплате ущерба компании-производителю мороженного в размере 1565 долларов.

Камеры наблюдения в магазине, правда, показали, что потом он вытащил облизанное мороженое обратно и заплатил за него в кассе. Когда началось разбирательство, Андерсон предъявлял чек из супермаркета в качестве доказательства.

Однако компания по производству мороженого Blue Bell Creameries на всякий случай заменила в морозилке всю свою продукцию, что обошлось ей в 1565 долларов.

"Если с продукцией на прилавках обращаются неподобающим образом, или клиенты хотят специально создать такое впечатление, мы вместе с правоохранительными органами будем выявлять и наказывать тех, кто думает, что это шутка. Это не шутка", - говорится в заявлении Walmart, сделанном в день ареста Андерсона.

За месяц до инцидента с Андерсоном похожее видео было сделано в отделении Walmart в другом городе штата Техас - Лафкине. На нем девочка-подросток тоже лижет мороженое и кладет его обратно на прилавок.

Ее ролик набрал более 13 миллионов просмотров. Установлено, что она не стала покупать испорченную порцию.