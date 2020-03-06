Коронавирус: первый случай в Ватикане, студенты на карантине, Starbucks отменил многоразовые кружки

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Собор Св. Петра открыт для службы, несмотря на первый случай коронавируса в Ватикане

Ватикан в пятницу сообщил о первом заболевшем коронавирусом на своей территории. Кто это человек, не сообщается, однако известно, что он обращался в поликлинику Ватикана, где теперь проводится обеззараживание.

Также, по сообщению министра здравоохранения Сербии, первый подтвержденный случай заболевания COVID-19 зарегистрирован в этой стране: 43-летний мужчина из Суботицы, недавно вернувшийся из Будапешта, находится в отдельной палате больницы в удовлетворительном состоянии.

В Словакии премьер-министр сообщил о первом подобном диагнозе, подтвержденном у 52-летнего мужчины из Братиславы, который никуда не ездил, однако его сын недавно побывал в Венеции.

В Чехии сообщается о 12 заболевших, так или иначе связанных с поездками на север Италии.

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг ввел режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Как говорится в указе, в режим повышенной готовности переведены медицинские учреждения, комплекс ЖКХ, транспорт и другие городские службы.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Студенты Северо-Западного государственного медицинского университета (СЗГМУ) им. Мечникова посажены на карантин

Более 700 человек - многие из них студенты СЗГМУ - посажены на карантин в Санкт-Петербурге, поскольку они могли контактировать с итальянским студентом, жившим в одном с ними общежитии, у которого в четверг был подтвержден диагноз.

Количество подтвержденных случаев в Британии достигло 116 человек. Одна пациентка - 70-летняя женщина, имевшая хронические заболевания, скончалась в больнице в город Рединг.

Первая смерть от коронавируса зарегистрирована в пятницу в Нидерландах: 86-летний мужчина скончался в больнице Роттердама. Всего в этой стране 82 подтвержденных случая Covid-19.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В итальянской Падуе тестируют прямо на улице

В Италии за последние сутки зарегистрирован еще 41 летальный исход; общее число умерших от коронавируса достигло 148 человек. Местным властям пока не удается сдержать распространение инфекции: со среды число новых случаев выросло почти на 800 человек, достигнув 3 858 человек.

423 подтвержденных случая зарегистрировано во Франции, семь человек скончались от коронавируса. В стране закрыто около 150 школ. Французские власти ввели максимальную цену в 3 евро на флакон в 100 мл антибактериального геля для рук. Это постановление будет действовать до 31 мая.

Минздрав Египта подтвердил в пятницу 12 случаев заражения на борту судна, совершающего круиз по Нилу из Луксора в Асуан, однако при этом ни у кого из них не выявлено внешних симптомов заболевания. До этого в стране было подтверждено 3 заболевших, один из которых выздоровел.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption На карантине на "Гранд принцесс" находится около 3,5 тыс. человек

В США в четверг с вертолета были сброшены диагностические наборы на борт стоящего у берегов Сан-Франциско круизного лайнера "Гранд принцесс", где на карантине находятся около 3,5 тыс. человек, из них 142 британца.

Лайнер был посажен на карантин после того, как 71-летний мужчина, путешествовавший на этом судне в феврале, скончался в минувшую среду в результате COVID-19. Еще два человека, совершавших круиз в одно с ним время, инфицированы коронавирусом и находятся в больнице в Северной Калифорнии.

В штате Вашингтонв окрестностях Сиэтла, по официальным данным, зарегистрировано 20 новых случаев заражения. Всего в этом штате 70 заболевших.

Девять человек, скончавшихся в США в результате коронавируса, проживали в одном и том же доме для престарелых, расположенном в пригороде Сиэтла - там теперь ведется следствие в отношении соблюдения персоналом предписанных санитарно-гигиенических мер.

Некоторые крупные фирмы в этом городе, такие как Microsoft и Amazon, закрыли свои офисы на время и призвали сотрудников работать из дома.

Около 200 человек посажены на карантин в штате Род-Айленд в связи с недавней поездкой местных школьников в Италию; у троих учеников, вернувшихся из этой поездки, подтвержден диагноз COVID-19.

Между тем Белый Дом признал, что в стране не хватает диагностических наборов для проверки на наличие коронавируса.

Вице-президент Майк Пенс заявил, что правительство не сможет выполнить свое обещание доставить на этой неделе 1 млн диагностических наборов.

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Starbucks оказался от многоразовых кружек

Сеть кофеен Starbucks временно отказалась от использования многоразовых кружек, которые приносят с собой посетители - в качестве меры предосторожности.

Администрация Starbucks заявила, что ее клиенты по прежнему будут получать положенную им скидку за принос собственной посуды, но получать свои напитки они будут в одноразовых бумажных стаканчиках.

Две железноджорожные компании в Британии, Great Western Railway и LNER, также запретили использование клиентских многоразовых чашек и кружек и вновь перешли на одноразовую посуду.

Хватит ли британцам еды?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В британских супермаркетах предметы первой необходимости расходятся быстрее всего

Власти Британии заверили публику, что продовольствия хватит на всех в случае массового распространения коронавируса.

Как заявил в интервью Би-би-си министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, люди не должны закупать продуктов больше, чем им нужно.

"Самое главное - мы вместе с супермаркетами делаем все возможное, чтобы в случае, если людям придется самоизолироваться, мы смогли бы доставить им еду и все необходимое", - сказал министр.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Опустевшие полки в одной из аптек сети Boots в Лондоне

В то же время глава одной из сетей супермаркетов, комментируя это заявление министра, сказал Би-би-си, что спрос на самые необходимые предметы потребления, такие как макароны, крупы и консервы, "зашкаливает", и он не уверен, что власти смогут гарантировать своевременную доставку всего необходимого.

"Мэтт Хэнкок все это придумал - то, что он сказал, что "мы с супермаркетами делаем все возможное", - заявил исполнительный директор одной из сетей британских супермаркетов. - Мы напрямую от правительства ничего не слышали".

В пятницу премьер-министр пообещал выделить дополнительно 46 млн фунтов на разработку вакцины от коронавируса и создание ускоренных лабораторных анализов.

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Cineworld: новые фильмы выйдут в срок

Одна из крупнейших мировых сетей кинотеатров Cineworld заявила, что больше не будет откладывать выпуск в прокат новых фильмов, как это было сделано в случае с новым фильмом о Джеймсе Бонде, выход которого отложен на 7 месяцев.

Руководство компании, оперирующей 700 кинотеатрами в США и Европе, заявило, что киностудии намерены придерживаться заранее оговоренного графика до конца года, однако предупредило, что "точной уверенности в том, какое воздействие окажется коронавирус, нет".

Акции Cineworld уже упали на 7%, несмотря на заверения компании в том, что эпидемия коронавируса не сократила зрительский поток.