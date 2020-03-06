Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin/TASS

В Москве за последние сутки зафиксировали еще пять случаев коронавируса, еще один случай зафиксирован в Нижнем Новгороде, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с вирусом.

По данным эпидемиологического расследования, все заразившиеся россияне посещали Италию в последние две недели. Сейчас все госпитализированные находятся в инфекционных боксах, сообщает штаб.

"Заболевание у четырех пациентов протекает в легкой форме. Один из пациентов находится в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении штаба.

Кроме того, сообщается, что трое граждан России, заболевших новой коронавирусной инфекцией на лайнере Diamond Princess, выписаны из больницы.

Как сообщил в пятницу Департамент образования и науки Москвы, с 10 марта учащихся и сотрудников образовательных учреждений столицы, которые приехали из стран с неблагополучной коронавирусной обстановкой, не будут допускать к занятиям и отправят на двухнедельный карантин, переведя на дистанционную форму обучения.

Как коронавирус попал в Россию

В понедельник штаб по борьбе с коронавирусом и Роспотребнадзор подтвердили, что инфекция была обнаружена у россиянина, который вернулся из Италии.

"2 марта подтвержден завозной из Италии случай заболевания новой коронавирусной инфекцией Covid-2019 у гражданина Российской Федерации, - говорилось в сообщении штаба. - По данным проведенного эпидемиологического расследования установлено, что молодой человек заболел 21.02.2020, находясь на отдыхе в Италии".

В Россию молодой человек вернулся 23 февраля, проживал в частном доме в Московской области, а 27 февраля обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ, откуда был отправлен в инфекционную больницу, пишет Интерфакс.

Мэр Москвы Сергей Собянин в тот же день сообщил, что врачи госпитализировали 13 пассажиров рейса, прибывшего в Москву из Италии вместе с зараженным коронавирусом москвичом, а также 11 человек из его окружения.

Media playback is unsupported on your device "Я победила коронавирус"

Накануне в Москве из-за угрозы распространения коронавируса был введен "режим повышенной готовности". Согласно указу, подписанному мэром столицы, жители Москвы, недавно приехавшие из 11 стран, должны на две недели "самоизолироваться" дома. На этот срок можно получить больничный, не посещая поликлинику.

Также стало известно, что организаторы Петербургского экономического форума решили отменить мероприятие, назначенное на 3-6 июня, из-за угрозы распространения вируса.

По последним данным, общее число случаев заболевания коронавирусом в мире превысило 100 тысяч. В пятницу о первом заболевшем на своей территории сообщили, среди прочих, Перу, Бутан, Ватикан, Сербия и Камерун.