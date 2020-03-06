Банкир Олег Тиньков объявил, что болен лейкемией

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Основатель и владелец одного из самых известных российских банков Олег Тиньков сообщил через пиар-агентство EM Communications, что страдает раком крови. Акции его банка сразу упали в цене на четверть.

Накануне власти США предъявили Тинькову обвинение в сокрытии от налогообложения около 1 млрд долларов. Личное состояние 52-летнего банкира оценивается примерно в 2,2 млрд долларов, в списке богатейших бизнесменов России журнала Forbes он на 47 месте.

"В последние дни я не появлялся на публике, что вызвало некоторые вопросы и спекуляции, особенно в свете того, что идет судебный процесс, - говорится в заявлении Тинькова. - И хотя я долго не хотел раскрывать подробности, но видимо, пришло время сообщить - у меня диагностирована острая форма лейкемии".

Диагноз, по словам Олега Тинькова, был поставлен ему в октябре 2019 года, и он уже прошел несколько курсов химиотерапии.

В течение часа после его заявления акции TCS Group Holding (владельца банка "Тинькофф") в Лондоне рухнули почти на 25%, а на Московской бирже более чем на 23% .

Сам Тиньков упомянул в своем письме, что уже более двух лет не занимается оперативным управлением бизнеса, а передал его "прекрасной команде во главе с Оливером" (Оливер Хьюз - председатель правления "Тинькофф-банка"). "Слава Богу, с моим бизнесом все хорошо", - заявил Тиньков.

"Что касается вопросов от США по моим налогам в прошлом, по ним работают юристы, оставляя мне силы на тяжбу с моим главным врагом. Безусловно, это самый сложный этап в моей непростой жизни, но я надеюсь на Бога, своё тело, друзей и вашу поддержку!" - написал банкир, поблагодарив также свою жену и детей.

Банк "Тинькофф", основанный в 1999 году и зарегистрированный на Кипре, сейчас имеет, по его собственным данным, более 10 млн клиентов в России.

В чем обвиняют Тинькова в США

В четверг было опубликовано обвинительное заключение в отношении Тинькова. Из него следует, что бизнесмен мог скрыть активы и доходы в размере 1 млрд долларов, когда отказался от американского гражданства.

Как говорится в сообщении министерства юстиции США, всего по двум обвинениям Тинькову может грозить до шести лет заключения.

Обвинительное заключение было подано в суд Северного округа штата Калифорния в сентябре 2019 года, но раскрыли его только сейчас

В 2013 году Тиньков отказался от американского гражданства, но это не освобождало его от уплаты американских федеральных налогов.

В начале марта стало известно, что Тиньков был арестован и освобожден под залог в Лондоне по американскому ордеру.

В пятницу сразу после открытия торгов на Московской бирже ценные бумаги TCS Group упали на 9% до 1350 рублей за штуку. По состоянию на 11:00 стоимость бумаг падала на 6%.