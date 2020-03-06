Рособрнадзор вернул "Шанинке" государственную аккредитацию

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Рособрнадзор вернул государственную аккредитацию Московской высшей школе социальных и экономических наук, более известной как "Шанинка". Об этом сообщается на сайте вуза.

Положительное заключение аккредитационной экспертизы получили все образовательные программы "Шанинки", говорится в сообщении.

В частности, аккредитацию прошли четыре программы бакалавриата (менеджмент, психология, социология и политология) и шесть программ магистратуры (менеджмент, история, психология, социология, политология и юриспруденция).

"В Шанинке нет практически ни одной программы, которая на 100% соответствует некоему усредненному стандарту, практически все наши программы либо модернизированы в соответствии с нашими партнерскими связями с зарубежными университетами, либо строятся на новых дидактических методах, либо, как минимум, читаются на иностранных языках. Как оказалось, все эти отличия от базового стандарта не являются основанием для выпадения из общеинституциональной системы российского образования, которое сейчас находится в поиске своей стратегической перспективы. Аккредитацию мы рассматриваем как признание этого", - прокомментировал решение Рособрнадзора ректор "Шанинки" Сергей Зуев.

Отзыв аккредитации

Рособрнадзор отозвал у "Шанинки" государственную аккредитацию в июне 2018 года. Этому решению предшествовала проверка вуза, по итогам которой чиновники "Рособрнадзора" нашли несоответствия государственным стандартам во всех учебных программах "Шанинки". Претензии ведомства были связаны в основном с квалификацией преподавателей вуза и содержанием программ.

Так, чиновники пришли к выводу, что некоторые предметы, которые преподаются в вузе (например, английский и немецкий языки), не подходят для некоторых специальностей (например, для менеджмента).

Программа по направлению "юриспруденция" не получила аккредитацию из-за отсутствия "учебного зала судебных заседаний". Зуев утверждал, что такой зал у "Шанинки" есть и проверяющие его видели.

Преподаватели "Шанинки" с претензиями комиссии не согласились. Кроме того, два собеседника, знакомые с ходом проверки, в разговоре с Би-би-си обратили внимание на компетенцию самих инспекторов: в комиссии из шести человек не было ни одного окончившего университет в Москве или работавшего в столице.

Что это за вуз?

"Шанинка" была основана социологом Теодором Шаниным в 1995 году как международное образовательное учреждение. В России она имеет статус негосударственной российско-британской школы.

Изначально студенты "Шанинки" обучались в рамках двух образовательных программ - российской и британской - и получали диплом Манчестерского университета.

В последние годы вуз существовал на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте. Выпускники "Шанинки" получали диплом РАНХиГС, диплом одного из западных вузов-партнеров и диплом МВШСЭН о прохождении профессиональной переподготовки.