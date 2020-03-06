По делу о покушении на Тумсо Абдурахманова в Швеции арестован мужчина

Media playback is unsupported on your device Один день с врагом Кадырова: интервью с блогером Тумсо Абдурахмановым

В Швеции в связи с покушением на убийство чеченского блогера Тумсо Абдурахманова под стражей находится мужчина из России, сообщает Шведское радио. По информации агентства Рейтер, задержанных из России двое.

29-летний гражданин России был помещен под стражу еще в воскресенье по подозрению в покушении на убийство, сообщает шведское новостное агентство TT.

По информации агентства Рейтер, суд в городе Евле в пятницу арестовал также 30-летнюю женщину из России. Ее называют потенциальной сообщницей мужчины.

Нападение на Абдурахманова произошло в Евле на севере Швеции 26 февраля. Неизвестный проник в его квартиру и попытался убить Тумсо молотком, пока тот спал.

Позже Абдурахманов опознал человека, который напал на него. По его словам, фотографии нападавшего размещены в "Фейсбуке" на странице пользователя по имени Руслан Мамаев. Одновременно ходатайство об аресте человека с таким же именем подала местная прокуратура. Дата рождения Мамаева - 24 августа 1990 года, ему 29 лет.

Media playback is unsupported on your device Тумсо Абдурахманов рассказал подробности нападения. Видео

34-летний Тумсо Абдурахманов - один из самых известных критиков правительства Чечни. До эмиграции он работал в Грозном заместителем директора ФГУП "Электросвязь", но в 2015 году был вынужден покинуть Россию из-за конфликта с чиновником правительства Чечни и родственником главы региона Исламом Кадыровым.

В эмиграции Абдурахманов стал самым популярным блогером из Чечни. На его канал в YouTube подписаны более 250 тысяч человек, он проводит совместные эфиры с чеченскими чиновниками, журналистами, детьми бывших президентов Чечни Джохара Дудаева и Аслана Масхадова.

После одного из таких выступлений спикер парламента Чечни Магомед Даудов объявил блогеру кровную месть.

После отъезда Абдурахманова из России в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье об участии в незаконных вооруженных формированиях.