Раскритикованное движением #MeToo издательство отказалось от мемуаров Вуди Аллена

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Книжное издательство Hachette приняло решение не выпускать мемуары режиссера Вуди Аллена и вернуть ему все права на рукопись. Ранее сын Аллена Ронан Фэрроу обрушился на издательство с критикой.

В заявлении издательской группы говорится, что отказаться от мемуаров Вуди Аллена было сложно, но по итогам нескольких бесед с сотрудниками издательства, которые выступали против выпуска книги, публикацию мемуаров решили отменить.

"В течение последних дней менеджеры издательства провели несколько подробных бесед с нашими сотрудниками и не только. Выслушав их, мы решили, публикация мемуаров была бы не в интересах издательства", - говорится в заявлении.

В четверг несколько сотрудников издательства приняли участие в акции протеста против публикации книги Аллена и в знак солидарности с его сыном Ронаном Фэрроу.

Дилан Фэрроу - сводная сестра Ронана, приемная дочь Вуди Аллена и его бывшей гражданской жены, актрисы Мии Фэрроу. Она утверждает, что Аллен совершил в отношении ее развратные действия в 1992 году, когда ей было семь лет, будучи ее приемным отцом.

Правообладатель иллюстрации Getty Images/PA Media Image caption Ронан Фэрроу (справа) всегда был на стороне матери и сводной сестры в конфликте с отцом

Ранее Hachette выпустило книгу Ронана Фэрроу "Поймать и убить" (Catch and Kill), в которой рассказывается о деле бывшего голливудского продюсера Харви Вайнштейна, недавно признанного виновным в изнасиловании.

В своей книге Ронан Фэрроу также упоминает обвинения против своего отца, которые выдвигает Дилан.

Сам Аллен отрицает неподобающее обращение с приемной дочерью. По его словам, оговорить его Дилан Фэрроу подучила мать, актриса Миа Фэрроу, с которой он прожил 12 лет в гражданском браке. Следствие не нашло доказательств его вины, и обвинение ему не предъявлялось.

Мемуары 84-летнего Вуди Аллена под названием "Некстати" (Apropos of Nothing) были анонсированы как "исчерпывающий рассказ о его жизни, профессиональной и личной".

"Недостаток моральных ценностей"

В своем заявлении Ронан Фэрроу утверждал, что издательство не пыталось проверить изложенные в книге Аллена факты и не связывалось для этого с Дилан Фэрроу. "Такие действия со стороны издательства Hachette являются крайне непрофессиональными по очень многим очевидным причинам. Но они также демонстрируют недостаток моральных ценностей и сочувствия к жертвам сексуального насилия", - утверждает журналист.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дилан (слева) и Миа Фэрроу

Дилан Фэрроу также написала в "Твиттере", что никто из издательства к ней не обращался, и обвинила его в "уклонении от основополагающей обязанности".

Ронан Фэрроу написал, что Hachette во время работы с ним обязано было предупредить, что приобрело права на мемуары его отца.

Скандальная история

Громкий разрыв между Вуди Алленом и Мией Фэрроу в 1992 году был связан с романом режиссера со старшей приемной дочерью Фэрроу, 22-летней Сун-И Превин, на которой он впоследствии женился.

Скандалы продолжались и дальше. В 2013 году Миа Фэрроу поставила под сомнение, что Вуди Аллен был биологическим отцом Ронана Фэрроу, а в 2014 году Дилан Фэрроу выступила со своими обвинениями в адрес приемного отца.

В последнее время многие в Голливуде дистанцируются от Вуди Аллена, а с прокатом его картин в США возникают проблемы.

33-летний журналист Ронан Фэрроу, одно время занимавший пост советника по делам молодежи при госсекретаре Хиллари Клинтон, одним из первых начал писать о деле Харви Вайнштейна, а в октябре 2019 года выпустил в издательстве Hachette книгу о нем под названием "Поймать и убить".

Одна из главных обвинительниц Вайнштейна актриса Роуз Макгоуэн назвала решение Hachette опубликовать книгу Вуди Аллена "злостным обманом".