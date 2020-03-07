Трамп сменил главу аппарата Белого дома. Снова

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Марк Медоуз станет уже четвертым главой аппарата Белого дома при Трампе

Президент США Дональд Трамп объявил, что новым главой аппарата Белого дома станет его близкий соратник Марк Медоуз. Его предшественник Мик Малвейни проработал на этой должности чуть больше года. Всего же Медоуз станет уже четвертым по счету главой аппарата при Трампе.

О назначении Медоуза президент США объявил у себя в "Твиттере". Он отметил, что давно работает с Медоузом и хорошо знает его. В свою очередь Малвейни займет должность спецпосланника США в Северной Ирландии.

Пропустить Twitter пост , автор: @realDonaldTrump I am pleased to announce that Congressman Mark Meadows will become White House Chief of Staff. I have long known and worked with Mark, and the relationship is a very good one.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 марта 2020 г.

Слухи о грядущей отставке Малвейни циркулировали еще с осени. В октябре во время пресс-конференции в Белом доме ему задали вопрос о возможном давлении на власти Украины (эти обвинения в адрес Трампа впоследствии стали основанием для процесса импичмента). На это Малвейни ответил: "Мы всегда этим занимаемся".

Как утверждали журналисты, Трамп был крайне недоволен этим заявлением. Малвейни позднее опубликовал пресс-релиз, в котором уточнил свою позицию и заявил, что вопрос о выделении Украине военной помощи в обмен на расследование в отношении украинского бизнеса сына Джо Байдена - потенциального соперника Трампа на следующих выборах - не поднимался.

В ходе самих сенатских слушаний по делу об импичменте Трампа Малвейни отказался давать показания.

Кроме того, Малвейни еще несколько раз оказывался в центре внимания прессы из-за неосторожных заявлений. Так, в том же октябре 2019 года он давал разъяснения по поводу предложения Трампа провести саммит "большой семерки" на одном из его курортов в штате Флорида. Глава аппарат белого дома заявил, что президент "все еще считает себя частью гостиничного бизнеса".

Тем не менее еще в феврале Трамп говорил, что не собирается увольнять Малвейни, и называл слухи о грядущей отставке главы аппарата не соответствующими действительности. Кроме того, он отметил, что у него отличные отношения с Малвейни. В день отставки Малвейни то же самое президент написал о Медоузе.

Конгрессмена Марка Медоуза называли кандидатом в главы аппарата Белого дома еще в 2018 году. В отличие от Малвейни, который, несмотря на должность, никогда не считался членом близкого круга Трампа, Медоуз известен как давний соратник президента.

Не исключено, что его назначению помешали сразу два скандала с его участием. Первый был связан с обвинениями в сексуальных домогательствах, выдвинутых несколькими сотрудницами против заместителя главы аппарата конгрессмена еще в 2014 году. После разбирательств этот сотрудник уволился, однако затем выяснилось, что, вопреки закону, он еще несколько месяцев получал зарплату.

В 2018 году инцидент поступил на рассмотрение комиссии по этике Сената США. В итоге конгрессмена оштрафовали на 40 тысяч долларов, постановив, что он не принял достаточных мер для предотвращения дальнейших домогательств замглавы его аппарата к сотрудницам и для защиты их интересов.

Кроме того, в том же 2018 году на фоне слухов о возможном назначении главой аппарата Белого дома Медоуз сообщил, что получил ученую степень бакалавра гуманитарных наук. После того ка кжурналисты усомнились в этом на сатй Медоуза появилось уточнение, что речь действительно идет лишь о получении им звания кандидата на такую степень.

Медоуз станет четвертым главой аппарата Белого дома за три года президентства Трампа. Первым человеком, которого президент назначил на эту должность, стал в январе 2017 года Райнс Прибус. Уже через полгода его место занял Джон Келли, на смену которому в январе 2019 года пришел Малвейни.