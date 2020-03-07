Турция перекрыла морскую границу с Грецией, опасаясь массовой гибели беженцев

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Турция по соображениям безопасности более не позволит мигрантам пересекать Эгейское море по пути в Грецию. Об этом сообщила турецкая служба береговой охраны, ссылаясь на распоряжение президента Эрдогана.

За неделю до этого президент Турции заявил, что открывает дверь сирийским беженцам, желающим покинуть страну и направиться в Европу.

Европейский союз обвиняет Эрдогана в том, что тот использует мигрантов в политических целях. Брюссель отказывается увеличить дотации Турции, используемые для размещения там сирийских беженцев.

Столкновения на границе не стихают

Тем временем тысячи беженцев пытаются перейти сухопутную границу между Турцией и Грецией.

В субботу греческая полиция в очередной раз применила слезоточивый газ при разгоне толп беженцев у пропускного пункта близ города Кастанис. Беженцы бросали камни в полицейских и кричали "Откройте ворота!"

Греческие власти также обвинили турецкую полицию в том, что она забрасывала гранатами с газом греческих пограничников.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На границе с Грецией скопились тысячи беженцев из Сирии

В 2016 году между ЕС и Турцией было заключено соглашение о том, что Турция будет задерживать мигрантов на своей территории в обмен на предоставление ей европейских субсидий в размере около 6 млрд евро в год.

Однако с тех пор отношения между ЕС и Турцией по разным вопросам серьезно обострились. В последние недели наступление сирийской армии в провинции Идлиб при российской поддержке привело к росту потока сирийских беженцев, которые массово переходят на турецкую территорию.

В Турции уже размещено около 3,7 млн сирийских беженцев, однако конфликт в провинции Идлиб привел к тому, что еще около миллиона беженцев из Сирии перешли южную границу Турции.

Хотя ЕС обещал выделить новые средства, Турция недовольна этими предложениям и на прошлой неделе приняла решение открыть свои границы с Грецией. Сирийских беженцев даже доставляли автобусами к северо-западной границе.

Media playback is unsupported on your device Война в Сирии: в ЕС идет новая волна мигрантов

Греция заявила, что Турция манипулирует мигрантами, как пешками, с целью оказания дипломатического давления на Брюссель.

Греческие власти приостановили на месяц рассмотрение всех просьб об убежище, которые уже поданы нелегальными мигрантами. Проводятся меры по укреплению сухопутных и морских границ страны.

За сутки до утра в субботу более 1200 мигрантов пытались перейти границу между Турцией и Грецией. В большинстве своем это беженцы из Афганистана и Пакистана.

Ополченцы на страже

Комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предупредил беженцев, что те могут отказаться перед закрытой дверью.

Корреспондент Би-би-си сообщает, что в районе греческой границы действуют вооруженные греческие ополченцы, которые совершают ночное патрулирование, разыскивая перешедших границу мигрантов.

"Такие ополчения действуют по всему приграничному району", - говорит Яннис Ласкаракис, редактор газеты в городе Александропули. Он получает угрозы с обещанием расправы за выступления против ополченцев.

"Мы сами их видели собственными глазами, видели, как они задерживают мигрантов, избивают их, а если кто-то пытается им помочь, то избивают и его", - рассказывает Ласкаракис.

Морская граница

В последние дни корабли турецкой береговой охраны стали перехватывать суда с беженцами и возвращать их на берег.

В четверг, как заявили турецкие пограничные власти, было спасено 97 мигрантов.

В заявлении говорится, что теперь на основании приказа президента Эрдогана турецкие пограничные власти будут препятствовать пересечению мигрантами морской границы в Эгейском море, поскольку это слишком опасно для беженцев.