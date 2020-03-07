В Китае обрушился карантинный отель. Десятки людей под завалами

Около 70 человек оказались под завалами после обрушения отеля в китайском городе Цюаньчжоу. Пятиэтажная гостиница использовалась для карантина людей, контактировавших с коронавирусными больными.

По меньшей мере 32 человека уже извлечены из-под завалов.

На видео, опубликованных в интернете, видно, как сотрудники спецслужб разбирают обломки.

Media playback is unsupported on your device Би-би-си разбирается в том, как будут работать меры по борьбе с коронавирусом в Москве.

Пока неясно, что послужило причиной обрушения, которое произошло около 19:30 по местному времени.

Отель был построен в 2018 году, в нем 80 номеров.

По данным на пятницу, в провинции Фуцзянь было 296 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, а почти 11 тысяч человек были помещены под наблюдение, так как контактировали с больными.

Коронавирус: карта распространения по планете, 7 марта 2020 г. Карта строится на периодических сводках данных ВOЗ и может не отражать самую последнюю информацию по конкретным странам Проведите, чтобы увидеть карту Общее количество подтвержденных случаев Всего умерших 101 827 3 844 Случаев 100 000 10 000 1 000 100 10 Случаев Умерли Китай 80 768 3 482 Южная Корея 6 767 42 Иран 4 747 124 Италия 4 636 148 Круизное судно "Даймонд принцесс" 696 6 Германия 639 Франция 613 9 Япония 408 6 Испания 374 5 США 213 10 Швейцария 180 1 Британия 167 2 Сингапур 130 Нидерланды 128 1 Норвегия 113 Бельгия 109 Швеция 101 Малайзия 83 Австрия 66 Австралия 61 2 Кувейт 58 Бахрейн 49 Канада 49 Таиланд 48 1 Китайский Тайбэй 45 1 Объединенные Арабские Эмираты 45 Ирак 36 3 Греция 32 Индия 31 Исландия 28 Сан-Марино 24 Дания 23 Ливан 22 Финляндия 19 Израиль 19 Ирландия 18 Алжир 17 Вьетнам 17 Западный берег 16 Оман 16 Эквадор 14 Португалия 13 Чехия 12 Хорватия 11 Катар 11 Эстония 10 Азербайджан 9 Грузия 9 Словения 9 Бразилия 8 Саудовская Аравия 8 Румыния 7 Россия 7 Белоруссия 6 Венгрия 6 Чили 5 Мексика 5 Новая Зеландия 5 Пакистан 5 Филиппины 5 1 Польша 5 Индонезия 4 Сенегал 4 Египет 3 Республика Македония 3 Аргентина 2 Босния и Герцеговина 2 Камерун 2 Люксембург 2 Марокко 2 Сен-Мартен (Франция) 2 Афганистан 1 Андорра 1 Армения 1 Бутан 1 Камбоджа 1 Колумбия 1 Доминиканская Республика 1 Гибралтар 1 Иордания 1 Латвия 1 Лихтенштейн 1 Литва 1 Монако 1 Непал 1 Нигерия 1 Сен-Бартелеми 1 Сербия 1 Словакия 1 ЮАР 1 Ватикан 1 Раскрыть Источник: Всемирная организация здравоохранения

По всему миру число заболевших коронавирусом превысило 100 тысяч человек, из них 20 тысяч - за пределами Китая. Всего зарегистрировано 3400 летальных исходов, из них около 3 тысяч - в Китае.