В Китае обрушился карантинный отель. Десятки людей под завалами

  • 7 марта 2020
Карта

Около 70 человек оказались под завалами после обрушения отеля в китайском городе Цюаньчжоу. Пятиэтажная гостиница использовалась для карантина людей, контактировавших с коронавирусными больными.

По меньшей мере 32 человека уже извлечены из-под завалов.

На видео, опубликованных в интернете, видно, как сотрудники спецслужб разбирают обломки.

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Би-би-си разбирается в том, как будут работать меры по борьбе с коронавирусом в Москве.

Пока неясно, что послужило причиной обрушения, которое произошло около 19:30 по местному времени.

Отель был построен в 2018 году, в нем 80 номеров.

По данным на пятницу, в провинции Фуцзянь было 296 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, а почти 11 тысяч человек были помещены под наблюдение, так как контактировали с больными.

Коронавирус: карта распространения по планете, 7 марта 2020 г.

Карта строится на периодических сводках данных ВOЗ и может не отражать самую последнюю информацию по конкретным странам

Общее количество подтвержденных случаев Всего умерших
101 827 3 844
Случаев Умерли
Китай 80 768 3 482
Южная Корея 6 767 42
Иран 4 747 124
Италия 4 636 148
Круизное судно "Даймонд принцесс" 696 6
Германия 639
Франция 613 9
Япония 408 6
Испания 374 5
США 213 10
Швейцария 180 1
Британия 167 2
Сингапур 130
Нидерланды 128 1
Норвегия 113
Бельгия 109
Швеция 101
Малайзия 83
Австрия 66
Австралия 61 2
Кувейт 58
Бахрейн 49
Канада 49
Таиланд 48 1
Китайский Тайбэй 45 1
Объединенные Арабские Эмираты 45
Ирак 36 3
Греция 32
Индия 31
Исландия 28
Сан-Марино 24
Дания 23
Ливан 22
Финляндия 19
Израиль 19
Ирландия 18
Алжир 17
Вьетнам 17
Западный берег 16
Оман 16
Эквадор 14
Португалия 13
Чехия 12
Хорватия 11
Катар 11
Эстония 10
Азербайджан 9
Грузия 9
Словения 9
Бразилия 8
Саудовская Аравия 8
Румыния 7
Россия 7
Белоруссия 6
Венгрия 6
Чили 5
Мексика 5
Новая Зеландия 5
Пакистан 5
Филиппины 5 1
Польша 5
Индонезия 4
Сенегал 4
Египет 3
Республика Македония 3
Аргентина 2
Босния и Герцеговина 2
Камерун 2
Люксембург 2
Марокко 2
Сен-Мартен (Франция) 2
Афганистан 1
Андорра 1
Армения 1
Бутан 1
Камбоджа 1
Колумбия 1
Доминиканская Республика 1
Гибралтар 1
Иордания 1
Латвия 1
Лихтенштейн 1
Литва 1
Монако 1
Непал 1
Нигерия 1
Сен-Бартелеми 1
Сербия 1
Словакия 1
ЮАР 1
Ватикан 1

Источник: Всемирная организация здравоохранения

Последнее обновление: 07.03.2020, 16:00:00 GMT+3

По всему миру число заболевших коронавирусом превысило 100 тысяч человек, из них 20 тысяч - за пределами Китая. Всего зарегистрировано 3400 летальных исходов, из них около 3 тысяч - в Китае.

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