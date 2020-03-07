В Китае обрушился карантинный отель. Десятки людей под завалами
- 7 марта 2020
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне
Около 70 человек оказались под завалами после обрушения отеля в китайском городе Цюаньчжоу. Пятиэтажная гостиница использовалась для карантина людей, контактировавших с коронавирусными больными.
По меньшей мере 32 человека уже извлечены из-под завалов.
На видео, опубликованных в интернете, видно, как сотрудники спецслужб разбирают обломки.
- ВОЗ: эпидемия коронавируса охватила более 90 стран
- Особый режим из-за коронавируса в Москве. Как это будет работать?
- Как коронавирус распространяется по планете: обновляемая карта
Пока неясно, что послужило причиной обрушения, которое произошло около 19:30 по местному времени.
Отель был построен в 2018 году, в нем 80 номеров.
#Update: The Ministry of Emergency Management has sent a team to the site of Xinjia hotel, which collapsed in E China's Quanzhou on Sat evening, to assist local rescue work. The hotel is a medical observation site for close contacts with #COVID19 patients. https://t.co/44iEe8I1SV pic.twitter.com/L2ADWCrXr9— Global Times (@globaltimesnews) 7 марта 2020 г.
Конец Twitter сообщения , автор: @globaltimesnews
По данным на пятницу, в провинции Фуцзянь было 296 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, а почти 11 тысяч человек были помещены под наблюдение, так как контактировали с больными.
Коронавирус: карта распространения по планете, 7 марта 2020 г.
Карта строится на периодических сводках данных ВOЗ и может не отражать самую последнюю информацию по конкретным странам
Проведите, чтобы увидеть карту
|Общее количество подтвержденных случаев
|Всего умерших
|101 827
|3 844
|Случаев
|Умерли
|Китай
|80 768
|3 482
|Южная Корея
|6 767
|42
|Иран
|4 747
|124
|Италия
|4 636
|148
|Круизное судно "Даймонд принцесс"
|696
|6
|Германия
|639
|Франция
|613
|9
|Япония
|408
|6
|Испания
|374
|5
|США
|213
|10
|Швейцария
|180
|1
|Британия
|167
|2
|Сингапур
|130
|Нидерланды
|128
|1
|Норвегия
|113
|Бельгия
|109
|Швеция
|101
|Малайзия
|83
|Австрия
|66
|Австралия
|61
|2
|Кувейт
|58
|Бахрейн
|49
|Канада
|49
|Таиланд
|48
|1
|Китайский Тайбэй
|45
|1
|Объединенные Арабские Эмираты
|45
|Ирак
|36
|3
|Греция
|32
|Индия
|31
|Исландия
|28
|Сан-Марино
|24
|Дания
|23
|Ливан
|22
|Финляндия
|19
|Израиль
|19
|Ирландия
|18
|Алжир
|17
|Вьетнам
|17
|Западный берег
|16
|Оман
|16
|Эквадор
|14
|Португалия
|13
|Чехия
|12
|Хорватия
|11
|Катар
|11
|Эстония
|10
|Азербайджан
|9
|Грузия
|9
|Словения
|9
|Бразилия
|8
|Саудовская Аравия
|8
|Румыния
|7
|Россия
|7
|Белоруссия
|6
|Венгрия
|6
|Чили
|5
|Мексика
|5
|Новая Зеландия
|5
|Пакистан
|5
|Филиппины
|5
|1
|Польша
|5
|Индонезия
|4
|Сенегал
|4
|Египет
|3
|Республика Македония
|3
|Аргентина
|2
|Босния и Герцеговина
|2
|Камерун
|2
|Люксембург
|2
|Марокко
|2
|Сен-Мартен (Франция)
|2
|Афганистан
|1
|Андорра
|1
|Армения
|1
|Бутан
|1
|Камбоджа
|1
|Колумбия
|1
|Доминиканская Республика
|1
|Гибралтар
|1
|Иордания
|1
|Латвия
|1
|Лихтенштейн
|1
|Литва
|1
|Монако
|1
|Непал
|1
|Нигерия
|1
|Сен-Бартелеми
|1
|Сербия
|1
|Словакия
|1
|ЮАР
|1
|Ватикан
|1
Источник: Всемирная организация здравоохранения
Последнее обновление: 07.03.2020, 16:00:00 GMT+3
По всему миру число заболевших коронавирусом превысило 100 тысяч человек, из них 20 тысяч - за пределами Китая. Всего зарегистрировано 3400 летальных исходов, из них около 3 тысяч - в Китае.