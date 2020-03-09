Умер актер Макс фон Сюдов, звезда фильмов Бергмана

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Знаменитый шведский актер Мак фон Сюдов, сыгравший более ста ролей в фильмах и телесериалах, от "Изгоняющего дьявола" и "Флэш Гордон" до "Игры престолов", скончался в воскресенье в возрасте 90 лет.

Об этом "с разбитым сердцем и безграничной скорбью" сообщила его семья.

Среди других известных работ актера были роли в фильмах "Ханна и ее сестры", "Особое мнение" и "Звездные войны: Пробуждение силы".

Фон Сюдов снялся в 11 фильмах Ингмара Бергмана, в том числе в знаменитой "Седьмой печати", где он играет шахматную партию со смертью.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Фон Сюдов (справа) и Бенгт Экерот в фильме 1957 года "Седьмая печать"

Он также сыграл Минга Безжалостного в культовом фильме 1980 года "Флэш Гордон".

Фон Сюдов был востребован в киноиндустрии до самой старости: в 2014 году он озвучил одного из персонажей в мультсериале "Симпсоны" и появлялся в трех эпизодах "Игры престолов" в 2016 году.

Его дважды номинировали на "Оскара", в том числе за лучшую роль второго плана в фильме 2011 года "Жутко громко и запредельно близко".

У актера осталось два сына от первой жены, Кристины Инги Бритты Олин, с которой он развелся в 1979 году. В 1997 году фон Сюдов женился на француженке Катрин Бреле, отказавшись от своего шведского гражданства.