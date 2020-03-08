Коронавирус в мире: число зараженных превысило 100 тысяч, Amazon и Facebook борются со спекулянтами

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Нью-Йорке число инфицированных вирусом достигло 76 человек

Число заразившихся коронавирусом в мире составило почти 105 тысяч. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), почти 3600 человек умерло - в основном в Китае, где этот вирус впервые появился в декабре.

Однако в Китае же в воскресенье отмечено и наименьшее число случаев новых заражений за сутки с января - это может быть признаком того, что распространение вируса замедляется.

В субботу там было зафиксировано 40 новых случаев заражения - почти вдвое меньше, чем в пятницу. 27 человек умерло - это также самый низкий показатель за более чем месяц, причем все они ограничены городом Ухань.

В Италии, где число случаев за сутки к воскресенью перевалило за 7 375 и возросло на 25%, объявлен карантин в северных районах страны, который затронет 16 миллионов человек. В общей сложности к вечеру воскресенья в Италии умерло 366 человек.

Борьба со спекулянтами

Социальная сеть Facebook объявила, что вводит запрет на размещение рекламы гигиенических масок и дезинфицирующих средств для рук с целью воспрепятствовать ажиотажному спросу на них и росту цен.

Кроме того, соцсеть усилила контроль за появлением в сети дезинформации о средствах, которые якобы способствуют излечению от вируса, а также о товарах, на которые якобы возник дефицит.

Правообладатель иллюстрации Ian Vince Image caption В магазинах Tesco опустели полки с санитарными товарами и макаронами

"Мы внимательно наблюдаем за ситуацией вокруг "Ковида-19" и по необходимости будем вносить изменения в нашу политику, если обнаружим, что люди эксплуатируют эту чрезвычайную ситуацию", - заявил директор по контролю за продуктами Facebook Роб Литерн.

На прошлой неделе Facebook и крупнейший онлайн-магазин Amazon приняли меры под удалению санитарных продуктов, производители которых обещали защиту от инфекции коронавируса.

Как заявили в Amazon, с ее сайтов по всему миру были удалены тысячи объявлений о продаже и что компания пристально следит за любыми попытками взвинтить цены.

В Британии ведущие сети супермаркетов вводят ограничения на продажу ряда санитарно-гигиенических товаров и продовольствия. В частности, компания Tesco объявила о продаже в одни руки не более пяти единиц товаров, включая туалетную бумагу, гели для рук, макароны и консервированное молоко.

Орган отвечающий за соблюдение стандартов в области конкуренции и маркетинга, призвал поставщиков действовать ответственно, предупредив, что отслеживает практику взвинчивания цен.

По наблюдениями аналитиков из Liberty Marketing, на многие товары, пользующиеся повышенным спросом из-за вспышки коронавируса, цены выросли многократно. Так дезинфицирующие средства для рук из сети Lidl, где они стоят 49 пенсов (около 45 рублей) продаются на eBay за 25 фунтов (2250 рублей).

Антибактериальный гель для рук из Tesco ценой 75 пенсов, предлагается спекулянтами в интернете за 9 фунтов.

Другие события:

Иран, по которому вирус ударил особенно сильно, подтвердил, что число зараженных там достигло 6 тысяч, 145 человек умерли. Однако эти официальные цифры подвергаются сомнению. Согласно одному из сообщений со ссылкой на официальные лица, в провинции Гилан на севере страны было зафиксировано 200 смертей. Это сообщение было вскоре удалено.

Саудовская Аравия объявила карантин в нефтеносном районе Катиф на востоке страны. Несколько заболевших там имели контакты с родственниками в Иране.

В Китае, в городе Гауанчжоу рухнуло здание гостиницы, где находилось инфекционное отделение с заболевшими. Не менее десяти человек погибли.

Папа Франциск впервые не выступил перед верующими с воскресной проповедью с балкона собора Св. Петра в Риме. Вместо этого производилась видеотрансляция его речи.

В США круизный лайнер, на борту которого находится 3533 человек, направлен с рейда в порту Сан-Франциско в ближайший порт Оукленд. 21 человек из числа пассажиров заражены вирусом.

На митинге, на котором на прошлой неделе выступали президент Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс, присутствовал человек, впоследствии заразившийся коронавирусом.

В США обнаружено более 400 новых случаев заражения за минувшие сутки, число умерших достигло 16.

В пятницу в Нью-Йорке число заболевших подскочило с 44 до 76, а губернатов Эндрю Куомо объявил о введении чрезвычайного положения.

В Южной Корее за сутки зафиксировано 272 новых случая заболевания, а общее число зараженных достигло 7313 - наибольшее за пределами Китая.

Первая жертва коронавируса появилась в Южной Америке - там умер 64-летний аргентинец.

В Австралии умер мужчина в возрасте 80 лет - он стал третьей жертвой коронавируса в стране.

Среди других стран, которые сообщают о росте случаев заболеваний: Франция (1126), Германия (939), Испания (589), Британия (273), Нидерланды (188).

Колумбия, Болгария, Коста-Рика, Мальта, Мальдивы и Парагвай сообщили о первых случаях заражения коронавирусом.

В России за минувшие сутки подтверждено еще три случая заражения коронавирусомс. Общее число заболевших в России таким образом достигло 17.

В воскресенье на сайте департамента здравоохранения Москвы была размещена информация о том, что за нарушение режима самоизоляции может грозить тюремное заключение на срок до пяти лет.