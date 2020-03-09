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Коронавирус: главное к утру понедельника

В воскресенье из-за коронавируса под карантином оказались 16 млн человек. Италия, в которой примерно такое же количество заболевших Covid-19, как в Южной Корее, ввела карантинный режим сразу в нескольких северных регионах. Он распространяется на всю Ломбардию и еще на 14 провинций. Чего теперь нельзя делать итальянцам, и в опасности ли Европа?

Covid-19 продолжает распространяться по миру и становится причиной дефицита в магазинах. В Британии одна из сетей супермаркетов ввела ограничения на продажу макарон и концентрированного молока. Гель-антисептик продается в интернете по цене в несколько раз выше, чем в магазине. Наш корреспондент Николай Воронин недавно объяснял, как сделать его дома.

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В Москве введен режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. В случае ухудшения ситуации у мэрии заготовлены и более жесткие меры. В частности, за нарушение режима самоизоляции можно получить пять лет тюрьмы, но только если оно повлечет гибель другого человека. Как это согласуется с российским законодательством?

Корреспонденты Русской службы Би-би-си Мария Киселева и Сергей Горяшко в подкасте "Что это было?" поговорили о реакции московских властей на вспышку Covid-19.

Цена на нефть упала на 30%, банки ночью изменили курс валют

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После того, как сорвалась международная сделка по ограничению добычи, цены на нефть рухнули на 30%. Такого стремительного падения не было с 1991 года. Вслед за нефтью начал падать и курс рубля. Некоторые российские банки снизили курс рубля в ночь на понедельник. Например, на сайте Альфа-Банка курс доллара установлен на уровне 74,5 руб. Райффайзенбанк продает доллары по 73,8 руб.

Некоторые аналитики считают, что падение котировок нефти может продолжиться, и цена барреля Brent опустится до 20-30 долларов.

Суд по МН17 в Нидерландах

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Международные следователи пришли к выводу, что рейс MH17 был сбит ракетой, выпущенной из комплекса "Бук" близ населенного пункта Снежное

В понедельник в Нидерландах начнется суд по делу о крушении самолета "Боинг-777", выполнявшего рейс MH17 и сбитого в небе над Донецком в 2014 году. Обвиняемым - трем гражданам России и гражданину Украины - предъявлены обвинения в причастности к убийству 298 человек.

Международные следователи пришли к выводу, что самолет был сбит ракетой, выпущенной из комплекса "Бук" близ населенного пункта Снежное. При этом, по мнению следственной группы, "Бук" был доставлен на Украину из России. Москва отрицает причастность к гибели самолета. Наш корреспондент Ольга Ившина объясняет, чего ждать от этого процесса и рассказывает о его главных действующих лицах.

Два президента Афганистана

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ашраф Гани и Абдулла Абдулла оба считают себя избранными президентами

В Афганистане одновременно состоятся церемонии инаугурации сразу двух президентов. Ашраф Гани и Абдулла Абдулла были главными соперниками на последних выборах, результаты которых из-за сообщений о вбросах отказались признавать многие партии и политики. После официальной победы Гани Абдулла заявил, что создаст собственное правительство, и начал готовиться к инаугурации.

8 марта - день равенства

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Международный женский день был отмечен во многих странах мира протестами против дискриминации женщин.

Несмотря на эпидемию коронавируса, эти акции протеста распространились широко, были многолюдными - и не всегда мирными. Самые впечатляющие попали в нашу фотогалерею.

Британские истребители перехватили российские бомбардировщики

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Шесть истребителей "Тайфун" Королевских ВВС были подняты по тревоге в субботу для перехвата российских стратегических бомбардировщиков Ту-95. После сопровождения российских самолетов ВВС Британии опубликовали их фотографии.

В Китае обрушился "карантинный" отель

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Десять человек погибли после обрушения отеля в китайском городе Цюаньчжоу, где находились люди, помещенные на карантин в связи с коронавирусом. 71 человек находился в этой пятиэтажной гостинице в момент обрушения, из них 58 - с подозрением на наличие у них вируса.

Роль Сечина в распаде альянса России с ОПЕК

Страны ОПЕК не смогли договориться с другими нефтедобывающими странами об очередном сокращении добычи. Сразу после срыва сделки новостные агентства Рейтер и Блумберг со ссылкой на источники в ОПЕК сообщили, что договориться не удалось именно из-за позиции России.

А в воскресенье источники изданий The Bell и Bloomberg заявили, что решение России отказаться от ограничений по добыче нефти было принято под влиянием главы "Роснефти" Игоря Сечина.

"Игорь Иванович никогда не скрывал, что ему невыгодна сделка с ОПЕК", - говорит один из источников российского издания.

Эти животные выживают после того, как их съели

Правообладатель иллюстрации DONG LEI/NATUREPL.COM Image caption Браминский слепун (Ramphotyphlops braminus) может насквозь проползти через живую жабу

Некоторые животные способны выжить, будучи съеденными. Что их спасает? И почему это так занимает ученых?

Свидание с феминисткой. Документальный фильм Би-би-си

Правда ли, что феминистки ненавидят мужчин? Мы отправили трех девушек из трех стран на свидания с тремя незнакомцами. Что из этого вышло - смотрите в документальном фильме Русской службы Би-би-си.

Дайджест готовили Евгений Каневский и Артем Воронин