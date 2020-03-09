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В понедельник утром во Владивостоке приземлился самолет государственной авиакомпании КНДР Air Koryo, на борту которого находились около 60 иностранцев. Власти Северной Кореи держали их на карантине из-за вспышки коронавируса.

Как сообщает сайт NK News, который специализируется на новостях из КНДР, это первый коммерческий рейс, вылетевший из Северной Кореи за последний месяц. По данным сайта FlightAware, отслеживающего авиарейсы, самолет совершил посадку во Владивостоке в 10:47 по местному времени.

Власти КНДР более месяца держали в Пхеньяне на карантине около 380 иностранцев, в основном дипломатов и сотрудников посольств. Это объяснялось стремлением сдержать распространение инфекции. На прошлой неделе ограничения на их передвижения были частично отменены.

В феврале посол России в Северной Корее Александр Мацегора рассказал агентству ТАСС, что на карантине в том числе оказались сотрудники российской дипмиссии. При этом он описал условия содержания как близкие к домашнему аресту и отметил, что сотрудникам посольства были запрещены выезды в город и какие-либо внешние контакты.

Закрытые посольства

"У нас нет деловых встреч, бесед и переговоров, причем не только с корейцами, но и с коллегами-дипломатами из других стран", - рассказал Мацегора ТАСС.

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Он также сказал: "Что касается автомобильных выездов, то кроме передачи нот в МИД, сейчас мы имеем возможность только вывозить на полигон на своем грузовике мусор, который, к слову, за воротами посольства корейские специалисты немедленно дезинфицируют, а также по кратчайшему маршруту без каких-либо отклонений от него и остановок посещать продовольственный магазин, находящийся в дипломатическом компаунде".

По данным ТАСС, на самолете, прилетевшем в понедельник из Пхеньяна, находилось 13 граждан России - это сотрудники посольства, у которых закончился срок командировки, и члены их семей.

Посол Британии в КНДР Колин Крукс в понедельник утром написал в Твиттере, что ему "жаль прощаться с коллегами" из посольств Франции и Германии. Эти две страны, а также Швейцария, решили на некоторое время полностью прекратить работу своих представительств в Пхеньяне.

При этом британское посольство, также как и российское, останется открытым.

Свобода!

Посол Швеции Йоаким Бергстром опубликовал в своем "Твиттере" селфи с подписью "Никогда еще я не был так рад стоять на площади Ким Ир Сена" - имея в виду, что дипломату разрешили выйти в город.

Правообладатель иллюстрации Joachim Bergstrom/Twitter Image caption Посол Швеции опубликовал свое селфи на центральной площади Пхеньяна

Однако, как передает NK News, передвижения иностранных дипломатов по-прежнему ограничены: им не разрешают посещать рестораны, заходить в магазины и гостиницы, а также пользоваться тренажерными залами.

Ранее посольство России подтвердило, что его сотрудникам с начала марта позволили посещать некоторые объекты, список которых был утвержден властями КНДР, в том числе несколько магазинов.

По официальным данным, в КНДР не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом, однако эксперты сомневаются, что этим сведениям можно доверять. Есть опасения, что в Северной Корее нет инфраструктуры, позволяющей проводить тестирование и лечение зараженных коронавирусом.

КНДР имеет протяженную границу с Китаем, где началась вспышка заболевания; поблизости также находится Южная Корея, где зарегистрировано второе после Китая число заболевших.