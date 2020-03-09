Коронавирус поразил рубль: курс российской валюты пикировал вслед за нефтью

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Курс рубля пикировал в понедельник вслед за ценой на нефть, достигнув самой низкой отметки за последние четыре года.

На фоне резкого падения цены на нефть-сырец доллар к утру понедельника вырос до 75 рублей - это самая высокая стоимость американской валюты с марта 2016 года. Позже он чуть снизился - до 74,9 руб. Евро торгуется в пределах 84 рублей.

При этом торги 9 марта на Московской бирже не проводятся в связи с переносом праздничного дня.

Падение российской валюты связано с обвалом - более чем на 31% - цен на нефть на азиатских рынках, что, в свою очередь, вызвано внезапно возникшим излишком нефти на рынке из-за вспышки коронавируса и падением спроса, а главное - отсутствием договоренности стран ОПЕК с другими производителями нефти о сокращении добычи.

В понедельник утром ЦБ отреагировал на падение курса рубля, сообщив, что в течение 30 дней не будет покупать валюту на внутреннем рынке.

Закупка валюты необходима, чтобы пополнять резервы в периоды относительно высоких цен на энергоносители и в то же время не допускать чрезмерного укрепления рубля.

Что это грозит российской экономике?

Российский минфин в понедельник распространил на своем сайте сообщение о том, что, несмотря на возникшую ситуацию на рынке нефти, средств Фонда национального благосостояния хватит для покрытия потерь бюджета от падения цен на нефть до $25-30 за баррель на протяжении 6-10 лет.

"Средств ФНБ хватит только на три года", - оценил председатель наблюдательного совета Московской биржи, профессор ВШЭ Олег Вьюгин в эфире "Эха Москвы". По его мнению, если цены на нефть будут сохраняться в пределах 30 долларов до конца 2020 года, российская экономика войдет в рецессию.

Падение цен на нефть почти до 30 долларов за баррель грозит России бюджетным дефицитом и девальвацией, считает старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

"Вряд ли Москва рассчитывала на то, что цены на нефть упадут до почти 30 долларов - вероятно, это очень неприятный сюрприз в том числе для тех, кто принимал решение о выходе из сделки [ОПЕК]. Комфортным этот уровень для России точно назвать нельзя - при цене 30 долларов России грозит бюджетный дефицит и девальвация, начнутся разговоры об увеличении налогового бремени для нефтяных компаний", - сказал он РИА Новости.

В минфине также напомнили, что рост курса доллара на один рубль при прочих равных дополнительно дает бюджету 70 млрд рублей нефтегазовых доходов (так как рублевая цена нефти растет).

Что происходит с акциями российских компаний?

Падение нефтяных цен сказалось и на торгах на Лондонской фондовой бирже, где ценные бумаги российских компаний стали дешеветь в интервале 9-26%.

К полудню по Москве глобальные депозитарные расписки (GDR) "Роснефти" подешевели на 22,45%, до 4,47 доллара, "Лукойла" - на 24,38%, до 61,16 доллара, "Новатэка" - на 25,41%, до 103,9 доллара. Бумаги "Газпрома" снижаются в цене на 18,07%, до 4,49 доллара, "Газпром нефти" - на 20,53%, до 13,51 доллара.

Цена расписок ВТБ опустилась на 18,45%, до 0,97 доллара, Сбербанка - на 26,33%, до 9,53 доллара. Бумаги TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", теряют в цене 9,43%, опускаясь до 21,38 доллара.