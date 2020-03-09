Коронавирус: Италия пытается спасти своих стариков, Британия - в "фазе сдерживания"

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Зрители на стадионе в Эдинбурге на матче Кубка шести наций

В понедельник в ходе заседания правительственного комитета СOBRA, координирующего действия властей в чрезвычайных ситуациях, было решено, что Британия будет оставаться в первой фазе своего четырехступенчатого плана реагирования на эпидемию коронавируса - "фазе сдерживания".

В воскресенье стало известно о смерти еще одного британца от коронавируса: в больнице Манчестера скончался 60-летний мужчина, недавно прибывший из северной Италии. Он стал третьей жертвой этого заболевания.

На заседании COBRA под председательством премьер-министра Бориса Джонсона было решено не переходить к следующей фазе реагирования, которая предполагает запрет на массовые мероприятия, закрытие школ и переход по максимуму на работу из дома.

Британские чиновники также встретились с представителями большого спорта - для обсуждения изменения режима трансляций крупных соревнований; и с представителями сетей британских супермаркетов - для выработки стратегии закупок и продаж наиболее ходовых товаров, дефицит которых стал ощущаться в последние дни, таких как дезинфицирующие гели для рук, туалетные принадлежности, а также макароны и крупы.

Некоторые супермаркеты в Британии уже ввели ограничения на продажу некоторых товаров повышенного спроса.

Между тем эксперт из Европейского центра профилактики и контроля заболеваний Серджио Брусан сказал в интервью Би-би-си, что Британия сейчас находится в той же ситуации, в какой была Италия две недели назад, и у властей осталось лишь несколько дней, чтобы принять меры и предотвратить подобную вспышку у себя в стране.

Между тем министр по делам культуры, СМИ и спорта Оливер Доуден сказал Би-би-си, что он вместе с премьер-министром смотрел в воскресенье на стадионе матч Кубка шести наций по регби между Англией и Уэльсом и что, согласно нынешним рекомендациям медиков, нет причин для отмены спортивных состязаний.

Тем не менее представители спортивных федераций рассмотрят возможность проведения в будущем соревнований без публики, если того потребуют обстоятельства.

В Британии в воскресенье число заболевших подскочило на 69 человек, с 209 до 278. Это самый резкий скачок с начала регистрации случаев заболевания COVID-19.

Старое население Италии под угрозой

В понедельник британский минздрав предписал всем возвращающимся из областей северной Италии самоизолироваться на 14 дней - вне зависимости от того, есть ли у этих людей какие-либо симптомы вируса или простуды.

Также МИД Британии рекомендует воздержаться без крайней необходимости от поездок в северные области Италии, закрытые на карантин в связи с бушующей там эпидемией.

Британцы по-прежнему могут выезжать из Италии без ограничений, однако некоторые авиалинии отменили свои полеты в затронутые карантином города.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В Италии запрещено передвижение между 14 провинциями севера

В Италии, где в воскресенье власти закрыли на карантин северные регионы страны, на настоящий момент зарегистрировано самое большое число заболевших после Китая: 7375 человек, а количество летальных исходов выросло с воскресенья на 233 - до 366.

По числу инфицированных Италия опередила Южную Корею, где общее число случаев составляет 7313.

В Италии сильная концентрация пожилого и старого населения; многие из них имеют хронические заболевания, что делает их особенно уязвимыми перед коронавирусом.

Среди новых заболевших с подтвержденным диагнозом - глава Генштаба армии Сальваторе Фарина, который находится в самоизоляции и сообщает, что чувствует себя неплохо.

Минздрав Италии распространил в минувшие выходные данные по смертности от коронавируса, где средний возраст летальных исходов - 81,4 года.

14,3% - старше 90

8,2% - от 80 до 89

4% - от 70 до 79

1,4% - от 60 до 69

0,1% - от 50 до 59

0% - от 50 до 59

Между тем британский МИД пытается организовать перелет 140 британцев с борта круизного лайнера "Гранд принцесс", который находится на карантине у побережья Калифорнии и где у 21 человека обнаружен этот вирус.

Британские власти также организуют специальный отдел по борьбе с дезинформацией в интернете - из-за возросшего числа недостоверных историй о коронавирусе.

Правительственный сайт уже опубликовал некоторую статистику по уровню смертности в Британии в результате некоторых эпидемий прошлых лет:

Гонконгский грипп 1968-69 с летальностью от 0,2 до 0,4%: 80 тыс. смертей

Свиной грипп 2009-10 с летальностью в 0,025%: 457 смертей

Ближневосточный респираторный синдром (MERS) 2012 года с летальностью в >30%: 0% смертей

Атипичная пневмония (SARS) 2003-03 с летальностью <10%: 0% смертей

Сезонная эпидемия гриппа в Британии 1989-90: 26 000 смертей в Англии и Уэльсе

Правообладатель иллюстрации Pennine Acute Hospitals NHS Trust Image caption Третий скончавшийся в Британии, 60-летний мужчина, прибыл из Италии и имел хронические заболевания

Всего в Британии анализ на наличие коронавируса был взят у 23 513 человек, из них 278 человек получили положительный результат, включая пять новых случаев в Северной Ирландии.

В Уэльсе выявлено 4 заболевших.

Сотрудник больницы английского города Саутгэмптон изолирован дома после подтверждения коронавируса.

Орган по охране здоровья Шотландии выпустил новые рекомендации по профилактике распространения вируса, рекомендовав регулярно дезинфицировать телефоны.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В Пекине снова заработала IKEA после карантина

Какова ситуация в мире?

Число инфицированных по всему миру превысило 107 тысяч человек, летальных исходов зарегистрировано 3 600, большая часть из них приходится на Китай.

Тем не менее в понедельник власти КНР сообщили об отсутствии второй день подряд новых случаев заболевания за пределами провинции Хубэй, с которой началась вспышка.

Это показывает положительную тенденцию, однако китайские власти пока не спешат отказываться от ряда карантинных мер.

В России за минувшие сутки подтверждено еще три случая заражения коронавирусом, по сообщению Интерфакса - в Московской, Калининградской и Белгородской областях. Общее число заболевших в России таким образом достигло 17 человек.

В воскресенье департамент здравоохранения Москвы распространил информацию, что за нарушение режима самоизоляции людям, прибывшим из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, грозит до 5 лет тюремного заключения.

В Южной Корее также сообщается о самом низком числе новых заболевших за последние две недели.

В Иране, где зарегистрирована, наряду с КНР и Италией, одна из самых мощных эпидемий коронавируса, подтверждено 6 566 инфицированных и 194 летальных исхода. Однако есть опасения, что реальные цифры могут быть выше.

Во Франции коронавирус распространяется среди местных депутатов парламента, где он диагностирован еще у двух парламентариев. Всего там заболели четыре члена Национальной Ассамблеи.

По данным на воскресенье, во Франции зафиксировано 1126 заболевших - что на 19% больше по сравнению с предыдущим днем. Франция выходит на второе место после Италии среди европейских стран по числу инфицированных коронавирусом.

Французские власти уже запретили общественные мероприятия с количеством участников, превышающим 1 тысячу человек.