Коронавирус: Италия пытается спасти своих стариков, Британия - в "фазе сдерживания"
В понедельник в ходе заседания правительственного комитета СOBRA, координирующего действия властей в чрезвычайных ситуациях, было решено, что Британия будет оставаться в первой фазе своего четырехступенчатого плана реагирования на эпидемию коронавируса - "фазе сдерживания".
В воскресенье стало известно о смерти еще одного британца от коронавируса: в больнице Манчестера скончался 60-летний мужчина, недавно прибывший из северной Италии. Он стал третьей жертвой этого заболевания.
На заседании COBRA под председательством премьер-министра Бориса Джонсона было решено не переходить к следующей фазе реагирования, которая предполагает запрет на массовые мероприятия, закрытие школ и переход по максимуму на работу из дома.
Британские чиновники также встретились с представителями большого спорта - для обсуждения изменения режима трансляций крупных соревнований; и с представителями сетей британских супермаркетов - для выработки стратегии закупок и продаж наиболее ходовых товаров, дефицит которых стал ощущаться в последние дни, таких как дезинфицирующие гели для рук, туалетные принадлежности, а также макароны и крупы.
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Некоторые супермаркеты в Британии уже ввели ограничения на продажу некоторых товаров повышенного спроса.
Между тем эксперт из Европейского центра профилактики и контроля заболеваний Серджио Брусан сказал в интервью Би-би-си, что Британия сейчас находится в той же ситуации, в какой была Италия две недели назад, и у властей осталось лишь несколько дней, чтобы принять меры и предотвратить подобную вспышку у себя в стране.
Между тем министр по делам культуры, СМИ и спорта Оливер Доуден сказал Би-би-си, что он вместе с премьер-министром смотрел в воскресенье на стадионе матч Кубка шести наций по регби между Англией и Уэльсом и что, согласно нынешним рекомендациям медиков, нет причин для отмены спортивных состязаний.
Тем не менее представители спортивных федераций рассмотрят возможность проведения в будущем соревнований без публики, если того потребуют обстоятельства.
В Британии в воскресенье число заболевших подскочило на 69 человек, с 209 до 278. Это самый резкий скачок с начала регистрации случаев заболевания COVID-19.
Старое население Италии под угрозой
В понедельник британский минздрав предписал всем возвращающимся из областей северной Италии самоизолироваться на 14 дней - вне зависимости от того, есть ли у этих людей какие-либо симптомы вируса или простуды.
Также МИД Британии рекомендует воздержаться без крайней необходимости от поездок в северные области Италии, закрытые на карантин в связи с бушующей там эпидемией.
Британцы по-прежнему могут выезжать из Италии без ограничений, однако некоторые авиалинии отменили свои полеты в затронутые карантином города.
В Италии, где в воскресенье власти закрыли на карантин северные регионы страны, на настоящий момент зарегистрировано самое большое число заболевших после Китая: 7375 человек, а количество летальных исходов выросло с воскресенья на 233 - до 366.
По числу инфицированных Италия опередила Южную Корею, где общее число случаев составляет 7313.
В Италии сильная концентрация пожилого и старого населения; многие из них имеют хронические заболевания, что делает их особенно уязвимыми перед коронавирусом.
Среди новых заболевших с подтвержденным диагнозом - глава Генштаба армии Сальваторе Фарина, который находится в самоизоляции и сообщает, что чувствует себя неплохо.
Минздрав Италии распространил в минувшие выходные данные по смертности от коронавируса, где средний возраст летальных исходов - 81,4 года.
- 14,3% - старше 90
- 8,2% - от 80 до 89
- 4% - от 70 до 79
- 1,4% - от 60 до 69
- 0,1% - от 50 до 59
- 0% - от 50 до 59
Между тем британский МИД пытается организовать перелет 140 британцев с борта круизного лайнера "Гранд принцесс", который находится на карантине у побережья Калифорнии и где у 21 человека обнаружен этот вирус.
Британские власти также организуют специальный отдел по борьбе с дезинформацией в интернете - из-за возросшего числа недостоверных историй о коронавирусе.
Правительственный сайт уже опубликовал некоторую статистику по уровню смертности в Британии в результате некоторых эпидемий прошлых лет:
- Гонконгский грипп 1968-69 с летальностью от 0,2 до 0,4%: 80 тыс. смертей
- Свиной грипп 2009-10 с летальностью в 0,025%: 457 смертей
- Ближневосточный респираторный синдром (MERS) 2012 года с летальностью в >30%: 0% смертей
- Атипичная пневмония (SARS) 2003-03 с летальностью <10%: 0% смертей
- Сезонная эпидемия гриппа в Британии 1989-90: 26 000 смертей в Англии и Уэльсе
Всего в Британии анализ на наличие коронавируса был взят у 23 513 человек, из них 278 человек получили положительный результат, включая пять новых случаев в Северной Ирландии.
В Уэльсе выявлено 4 заболевших.
Сотрудник больницы английского города Саутгэмптон изолирован дома после подтверждения коронавируса.
Орган по охране здоровья Шотландии выпустил новые рекомендации по профилактике распространения вируса, рекомендовав регулярно дезинфицировать телефоны.
Какова ситуация в мире?
Число инфицированных по всему миру превысило 107 тысяч человек, летальных исходов зарегистрировано 3 600, большая часть из них приходится на Китай.
Тем не менее в понедельник власти КНР сообщили об отсутствии второй день подряд новых случаев заболевания за пределами провинции Хубэй, с которой началась вспышка.
Это показывает положительную тенденцию, однако китайские власти пока не спешат отказываться от ряда карантинных мер.
В России за минувшие сутки подтверждено еще три случая заражения коронавирусом, по сообщению Интерфакса - в Московской, Калининградской и Белгородской областях. Общее число заболевших в России таким образом достигло 17 человек.
В воскресенье департамент здравоохранения Москвы распространил информацию, что за нарушение режима самоизоляции людям, прибывшим из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, грозит до 5 лет тюремного заключения.
В Южной Корее также сообщается о самом низком числе новых заболевших за последние две недели.
В Иране, где зарегистрирована, наряду с КНР и Италией, одна из самых мощных эпидемий коронавируса, подтверждено 6 566 инфицированных и 194 летальных исхода. Однако есть опасения, что реальные цифры могут быть выше.
Во Франции коронавирус распространяется среди местных депутатов парламента, где он диагностирован еще у двух парламентариев. Всего там заболели четыре члена Национальной Ассамблеи.
По данным на воскресенье, во Франции зафиксировано 1126 заболевших - что на 19% больше по сравнению с предыдущим днем. Франция выходит на второе место после Италии среди европейских стран по числу инфицированных коронавирусом.
Французские власти уже запретили общественные мероприятия с количеством участников, превышающим 1 тысячу человек.