Паника на российском рынке. Что происходит и удастся ли ЦБ успокоить инвесторов?

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Рубль и российские рынки во вторник обвалились вслед за мировыми. Экономисты полагают, что рубль и рынки останутся нестабильными в ближайшие месяцы. Зато к концу года российская валюта может даже вновь укрепиться.

На торгах на Московской бирже во вторник днем доллар вырос на 3,4 рубля до 71,9 рубля. Евро подорожал на 4,2 рубля до 81,7 рубля. К обеду рубль начал постепенно укрепляться к евро и доллару, частично компенсируя падение.

Индекс Мосбиржи к 12:53 мск упал почти на 6%, а индекс РТС - более чем на 11%. В лидерах падения почти весь нефтяной сектор - "Лукойл", "Татнефть" и "Роснефть". Но затем начался откат: примерно через час падение Мосбиржи составило уже 3,4%, а РТС - около 7%.

При этом некоторые компании, например, "Сургутнефтегаз", "Полюс" и "Полиметалл" дорожают. Это может быть признаком начала отскока на рынке.

Русская служба Би-би-си объясняет, что случилось и как долго будет длиться падение.

Почему произошло падение?

Мировые рынки падали в последние несколько недель. Основной причиной было распространение коронавируса. Игроки на рынке опасались, что он ударит по темпам роста мировой экономики и спросу на природные ресурсы, включая нефть.

В итоге инвесторы избавлялись от всех активов, которые представляли хоть какой-то риск, включая российский рубль, а вместо этого покупали традиционные защитные активы, например, казначейские облигации США и золото.

В конце недели добавился и еще один важный фактор: страны ОПЕК не смогли договориться с Россией и другими государствами о сокращении добычи. Фактически механизм ОПЕК+, которые в течение последних лет поддерживал цены на нефть на относительно высоком уровне, перестал существовать.

Появились слухи о том, что Саудовская Аравия и Россия готовятся к ценовой войне на рынке нефти. Агентство Блумберг называло такую войну "долгой и разрушительной". Если страны будут наращивать добычу, то это нанесет серьезной удар всей отрасли. В Международной энергетическом агентстве это назвали "русской рулеткой".

В понедельник цены на нефть рухнули на рекордные 31% - это самое большое падение с 1991 года. Затем нефть несколько отыграла потери. Во вторник с утра баррель Brent стоил 35,84 доллара.

Экономисты начали понижать прогнозы по ценам на нефть. В Bank of America ожидают, что цены на нефть марки Brent в ближайшие недели снизится до 20 долларов за баррель. Прогноз по средней цене на нефть на этот год в банке снизил. Если раньше в Bank of America ждали, что цены на нефть составят 45-54 доллара за баррель в 2020 году, то теперь ждут - 41-49 долларов.

Как российские власти собираются поддержать рубль?

Центральный банк и министерство финансов объявили о первых мерах поддержки рубля еще в понедельник, когда в России был официально выходной день.

Центральный банк покупает валюту на рынке для минфина в рамках бюджетного правила. В спокойные времена это не дает рублю слишком сильно укрепляться. В понедельник ЦБ заявил о том, что такие покупки будут приостановлены.

Минфин заявил, что в какой-то момент будет начнет продавать валюту из Фонда национального благосостояния. Минфину рубли будут нужны для покрытия дефицита бюджета. Такие покупки должны поддержать рубль.

Во вторник с утра перед открытием бирж Центральный банк заявил, что будет покупать валюту на рынке до тех пор, пока минфин не начнет покупки из ФНБ. Регулятор не уточнил, какие будут объемы интервенций. Кроме того, он объявил о мерах по поддержке банковского сектора.

По оценкам Росбанка, в день банк России будет продавать валюты примерно на 50 млн долларов. Минфин согласно бюджетному правилу начнет продажу валюты лишь с апреля, говорится в отчете банка.

"Быстрые действия регулятора направлены против "панических" атак на рынок", - говорится в отчете банка.

В понедельник экономисты, опрошенные Би-би-си, как раз надеялись, что подобные меры помогут рублю упасть не так сильно. С утра доллар торговался на уровне 72 рублей. Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова в понедельник ожидали, что доллар будет стоить 77-78 рублей, если власти не выйдут с мерами по поддержке валюты. Фактически самый пессимистичный сценарий не реализоваля.

Что будет дальше с рублем?

В своих отчетах аналитики пишут о том, что рубль в ближайшие недели будет достаточно сильно колебаться в зависимости от внешнего фона.

В Росбанке ожидают, что рубль будет торговаться с "широкой амплитудой" вокруг отметки в 75 рублей за доллар. Поиск равновесия будет длительным, предупреждают экономисты. Постепенно доллар снизится до 70-72 рублей - это равновесное значение российской валюты при более низких ценах на нефть, уверены в банке.

Опрошенные Би-би-си в понедельник аналитики ожидали, что курс доллара с учетом поддержки со стороны минфина и ЦБ может "заякориться" в районе 75 рублей за доллар - вокруг этой оценки он будет колебаться в ближайшее время.

В банке Nordea также отмечают, что ситуация с рублем может ухудшиться в любой момент в случае падения цен на нефть, которая также остается под давлением. Однако пока ожидания банка достаточно оптимистичны. В ближайшие три месяца средний курс доллара составит 66 рублей, а евро - 72,6 рубля. К концу году доллар подешевеет до 64 рублей, а евро - до 70,5 рубля.

Хватит ли у России денег?

Объем Фонда национального благосостояния на 1 февраля составил 10,1 трлн рублей, или 150 млрд долларов.

В понедельник минфин заявил, что средств ФНБ хватит "для покрытия выпадающих доходов от падения цен на нефть до 25-30 долларов США за баррель на протяжении 6-10 лет".

На экстренной встрече в правительстве министр финансов Антон Силуанов заявил, что имеющихся у правительства ресурсов хватит на исполнение всех социальных обещаний государства, включая поручения президента Владимира Путина.

Падение рубля фактически защищает российский бюджет от падения цен на нефть. Россия продает нефть за доллары, но стоимость нефти в рублях растет при девальвации. Это компенсирует бюджету издержки от падения цен на нефть.

"Отклонение курса национальной валюты от прогнозного уровня на каждый 1 рубль приводит к изменению базовых нефтегазовых доходов федерального бюджета текущего года на 70 млрд рублей", - говорится в сообщении минфина.

Падение цен на нефть вряд ли приведет к серьезным проблемам у России, говорится в докладе Capital Economics. Экономисты полагают, что падение цен для бюджета будет компенсировано с помощью роста добычи нефти. Проблемы могут возникнуть в случае, если нефть упадет до 25 долларов за баррель или ниже. В этом случае рубль обвалится еще сильнее, а правительству придется сокращать расходы, уверены в компании.