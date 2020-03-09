Суд по MH17 в Нидерландах: на Украину из России отправилось два "Бука"

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Сторона обвинения по делу о крушении самолета МН17 заявила, что на Украину из России в 2014 году было отправлено по меньшей мере две зенитно-ракетных установки "Бук", но одна из них по дороге загорелась.

В 2018 году расследовательская группа Bellingcat заявила, что транспортировкой "Бука", из которого был сбит малайзийский "Боинг", занимался офицер ГРУ Олег Иванников.

Однако на заседании суда в Нидерландах прокуроры заявили, что "Бук", передвижение которого контролировал Иванников, на самом деле до самопровозглашенной ДНР не доехал. А "Бук", сбивший самолет, - это другая зенитно-ракетная установка.

В Нидерландах в понедельник в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол начали рассматривать дело о крушении "Боинга", сбитого в небе над Донецком в 2014 году.

Международная следственная группа пришла к заключению, что самолет, летевший рейсом МН17, был сбит ракетой "земля-воздух", выпущенной из зенитно-ракетного комплекса "Бук" близ населенного пункта Снежное. Следственная группа уверена, что "Бук" доставили на Украину из России. Москва отрицает причастность к крушению.

Обвиняемые - трое граждан России и гражданин Украины: старший офицер ГРУ армии России в отставке Сергей Дубинский, подполковник запаса ВДВ Олег Пулатов, командир разведподразделения ГРУ самопровозглашенной ДНР Леонид Харченко и Игорь Гиркин (Стрелков), возглавлявший министерство обороны самопровозглашенной ДНР.

Прокуратура Нидерландов обвиняет всех четверых в причастности к убийству 298 человек. Гиркин и Дубинский отрицают обвинения, Харченко и Пулатов их не комментировали.

Преступное деяние

Случай MH17 сильно отличается от других происшествий, когда самолеты сбивались, считают прокуроры. Основное отличие состоит в том, что российский "Бук" изначально не должен был оказаться на Украине - таким образом, крушение является следствием преступного деяния.

"Суд не будет рассматривать вопрос, должна ли была Украина закрывать свое воздушное пространство. Каким бы ни был ответ на этот вопрос - это не освобождает виновных в пуске ракеты по гражданскому самолету от ответственности", - заявили прокуроры.

В суде было объявлено, что следствие приняло во внимание, проанализировало и приобщило к делу все материалы, ранее предоставленные российской стороной, а также заявления, сделанные на пресс-конференциях.

Сторона обвинения отметила, что огромный вклад в это сложное расследование сделали журналисты и гражданские активисты. Некоторые из них "рисковали, чтобы обнародовать правду".

Ольга Ившина, корреспондент Русской службы Би-би-си, Нидерланды

Когда судья начал вступительную речь, в шумном пресс-центре, где собрались сотни журналистов со всего мира, повисла тишина. Все ждут, что будет сказано о самом громком и самом запутанном деле в истории судебной системы Нидерландов.

Большинство родственников погибших следят за происходящим из специального помещения, поскольку зал судебных заседаний вмещает очень мало людей. Родственники имеют возможность посещать заседания только по очереди.

Один из тех, кто смог сегодня попасть в зал суда - Антон Котте. Он потерял в трагедии сына, невестку и внука. Чтобы помочь себе и другим справиться с трагедией, он организовал благотворительный фонд для тех, кто потерял при крушении МН17 близких. Утром Котте выглядел взволнованным.

Image caption Антон Котте потерял троих близких в крушении

"Это очень сложный для меня день. Я с нетерпением жду начала суда. Надеюсь, будет представлено столько доказательств, что судья сможет вынести приговор виновным. Виновна ли Россия? Не буду сейчас этого заявлять, но отмечу, что со стороны следствия мы видели немало доказательств, указывающих на причастность России к крушению МН17, а со стороны России - ни одного внятного доказательства их непричастности. Но пусть все решит суд. Я очень рад, что живу в свободной стране, где такой суд возможен. Самое главное, чтобы судья смог определить виновных. Это не вернет наших близких, но очень важно, чтобы мир знал, что действительно произошло 17 июля 2014 года", - сказал он.

Не скрывал волнения и главный следователь международной следственной группы Энди Крааг.

Image caption Энди Крааг сказал, что следователи хотят изобличить всю цепочку виновных в крушении MH17

"Это очень важный день для нас, тех, кто вел это расследование, и для родственников. Для нас сегодня волнительный момент - мы представляем суду доказательства, которые по крупицам собирали столько времени. Будем ждать, когда судья заслушает все, проанализирует и вынесет вердикт. Будут ли предъявлены обвинения кому-то еще? Пока рано об этом говорить, пока нужно сосредоточиться на тех, кто уже предстает перед судом. Но расследование продолжается. Мы хотим изобличить всю цепочку - от экипажа "Бука" до тех, кто отдавал приказы этому "Буку" отправиться на задание 17 июля 2014 года", - сказал он.

Суд проходит по законам Нидерландов, поскольку большинство из 298 человек, находившихся на борту самолета, были гражданами этой страны.