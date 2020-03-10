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Коронавирус: Италия закрыта, в Израиль не пускают без карантина

Италия и Израиль в понедельник ввели серьезные ограничительные меры для борьбы с коронавирусом. Италия распространила режим карантина, недавно введенный в северных регионах, на всю страну.

На всей итальянской территории запрещены массовые мероприятия, перенесены спортивные матчи, ограничено передвижение людей между провинциями. Учебные заведения в стране закрыты с пятого марта. Улицы тысячелетних городов-музеев опустели, посмотрите на самые яркие фотографии:

По числу инфицированных Италия в понедельник опередила Южную Корею. Больше заразившихся, чем в Италии, теперь только в Китае, где началась вспышка.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Израиле под карантином находятся несколько тысяч человек

Израиль в понедельник ввел обязательный двухнедельный карантин на дому для всех, кто прибывает в страну. О том, что разные страны делают, чтобы остановить Covid-19, читайте в нашем обзорном материале.

Падение рынков

Мировые биржи в понедельник устроили крупнейшую распродажу на фоне новостей о коронавирусе и обрушения цен на нефть из-за срыва сделки между Россией и ОПЕК. Акции в Европе и США подешевели в среднем на 6-10%. Что ждет мировые рынки - в материале Алексея Калмыкова.

Что покажут торги в Москве

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Курс валют в Москве - снимок сделан 9 марта

Вслед за ценами на нефть по результатам торгов на международном валютном рынке резко упал и рубль - курс доллара в некоторых банках вырос до 77 рублей к вечеру понедельника, евро - до 87 рублей. Кроме того, на мировых рынках резко упали акции, в том числе российских компаний.

Во вторник после выходных открываются торги на Мосбирже. Мы поговорили с экономистами о том, чего ждать теперь, где остановится падение российской валюты, и не повторится ли в России мировая распродажа.

MH17 - второй день суда

В Нидерландах продолжится процесс о крушении "боинга", сбитого над восточной Украиной в 2014 году. Обвиняемые - российские военные и сотрудники спецслужб, но на суде они не присутствует. Наш корреспондент Ольга Ившина следит за ходом процесса. О том, что произошло в первый день процесса, - в нашем материале.

Умер Макс фон Сюдов

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Шведский актер Макс фон Сюдов, снимавшийся в классических фильмах Ингмара Бергмана, в сериале "Игра престолов" и еще в десятках фильмов, скончался в понедельник. Сюдову было 90 лет. Его считали одной из важнейших фигур мирового кино.

Последнее турне Гарри и Меган

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Герцог и Герцогиня Сассекские в последний раз вышли в свет в качестве официальных членов королевской семьи. Принц и принцесса, которые вскоре потеряют право использовать свои королевские титулы, присутствовали в Вестминстерском аббатстве на службе по случаю Дня содружества вместе с Королевой Елизаветой II и другими членами семьи.

Так закончилась последняя серия мероприятий, проведенных Гарри и Меган в качестве королевских особ. Как их принимали в Британии - в нашем материале.

Браудер: Россия создала "буферную сеть" из британских граждан

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Газета Guardian публикует показания главы фонда Hermitage Capital Management Уильяма Браудера о возможном российском вмешательстве в политическую жизнь Британии. Браудер дал показания комитету британского парламента по разведке для доклада о российском вмешательстве.

Этот документ планировали обнародовать перед последними всеобщими выборами в Британии, однако в начале ноября правительство Бориса Джонсона задержало его публикацию на неопределенный срок.

Guardian публикует почти не отредактированную версию показаний Браудера. В них глава фонда, где работал погибший в российском СИЗО юрист Сергей Магнитский, утверждает, что российское правительство создало агентурную сеть из граждан западных стран.

"Российское правительство, по сути использует граждан стран Запада, включенных в эту "буферную сеть", их положение, навыки, знания и контакты в западных странах, для того, чтобы проникать внутрь общества и собирать информацию", - пишет Браудер. В эту сеть, по его словам, входят представители британских юридических и пиар-фирм, политики из консервативной и лейбористской партии, бывшие разведчики и дипломаты.

Эти люди утверждает Браудер, называя несколько имен, помогают властям РФ идентифицировать самых заметных критиков действий России и противодействовать им, а также прикрывать операции по отмыванию денег. "Некоторые из них точно знали, на кого и зачем они работают, другие действовали в интересах России, не подозревая об этом", говорится в показаниях Браудера.

В Саудовской Аравии не все довольны нефтяной войной с Россией

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Решение Эр-Рияда вступить в ценовую войну с Россией ударило по экономике Саудовской Аравии, и некоторые из опрошенных Financial Times экспертов полагают, что Москва лучше подготовлена к этому противостоянию.

"В Саудовской Аравии все удивлены. Кто-то говорит, что мы должны были показать России свою силу. Мне кажется, это нагнетание обстановки, но Саудовской Аравии и другим экспортерам нефти придется заплатить серьезную цену. Если они [cаудовские власти] принимали это решение, основательно подумав, то я могу сказать только, что худший момент подобрать было бы сложно", - говорит саудовский аналитик.

За последние два дня аравийский индекс Tadawul All-Share Index (TASI) потерял больше 15%, а акции государственной нефтяной компании Saudi Aramco упали больше, чем на 10%. Все это происходит на фоне ареста нескольких членов королевской семьи, который комментаторы рассматривают как операцию 34-летнего наследного принца Мухаммеда ибн Салмана по укреплению своей власти.

Министерствам уже дали указания сократить расходы, говорят два источника газеты. Во понедельник чиновники встречались с банкирами и обсуждали возможные варианты реакции на назревающий кризис.

Если стратегия аравийских властей не оправдается и Москва не вернется за стол переговоров, то может повториться сценарий 2014 года - тогда на фоне падения цен на нефть в правительстве решили наращивать добычу, чтобы компенсировать сокращение прибыли. Но эта политика себя не оправдала, и в 2015 году в бюджете королевства образовался дефицит в 98 млрд долларов.

Кто хочет дружить с Путиным?

Правящая партия Германии ХДС/ХСС выбирает нового лидера, преемника Ангелы Меркель. Все претенденты высказываются о России критически, но все же по-разному. Кто может сменить Меркель на посту главы партии и что это значит для России - в материале Юри Вендика.

Коронавирус опустошил магазины

В британских магазинах неожиданно опустели полки - опасаясь масштабного карантина в связи с коронавирусом, люди скупают товары первой необходимости. В Британии почему-то особым спросом пользуется туалетная бумага.

Media playback is unsupported on your device В разных странах люди запасаются едой и предметами первой необходимости

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Дайджест готовили Евгений Каневский и Артем Воронин