Рубль рухнул на Московской бирже после провала сделки с ОПЕК

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Торги на Московской бирже начались со стремительного падения курса российской валюты. Рубль, ослабленный коронавирусом, окончательно подкосил срыв переговоров с Саудовской Аравией и другими странами ОПЕК о дополнительном сокращении добычи нефти.

Доллар по итогам первой минуты торгов вырос на 4,2 рубля - до 72,8 рубля. Евро - на 5 рублей до 82,5 рубля, следует из данных биржи. Рубль вернулся к уровням февраля-марта 2016 года.

Индекс Мосбиржи в первые минуты торгов упал на 10,21%. Индекс РТС - на 13%. Всего через несколько минут после открытия падение РТС составило уже 16%.

За час до открытия торгов Банк России объявил о решении начать 10 марта упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке - до начала регулярных продаж валюты из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Запомним его таким

На закрытии торгов в пятницу доллар стоил 68,5 рубля, евро - около 80 рублей.

На протяжении прошлой недели рубль слабел на сообщениях о коронавирусе и ожиданиях проблем в мировой экономике. Курс опустился до минимума с января 2019 года.

Падение усилилось на новостях из Вены, где в пятницу сорвались переговоры о дополнительном сокращении добычи нефти в формате ОПЕК+, в котором участвовала Россия. Министр энергетики Александр Новак объявил, что сторонам не только не удалось согласовать новые объемы, но и сохранить прежнюю сделку. И теперь все могут добывать столько, сколько хотят.

Уже в пятницу баррель нефти марки Brent подешевел на 9,4% до 45,27 доллара. В воскресенье агентство Блумберг сообщило, что Саудовская Аравия (на ряду с Россией ключевой участник ОПЕК+) начинает ценовую войну. Во-первых, она собирается увеличить добычу до - вплоть до 12 млн баррелей в сутки. Во-вторых, предложит покупателям существенную скидку на свою нефть. Цель - заставить Россию вернуться за стол переговоров.

На этих новостях котировки нефти в понедельник обрушились на 30% и достигали 31,29 доллара. Это самый резкий обвал цены за день с 17 января 1991 года, когда началась американская операция "Буря в пустыне" в Ираке.

Во вторник цены на нефть отскочили более чем на 8%. Фьючерсы на Brent выросли на 8,6% до 37,33 доллара, на нефть марки WTI - на 8,0% до 33,62 доллара за баррель. В то же время подъем котировок может оказаться кратковременным, поскольку на спрос на нефть продолжают оказывать давление экономические последствия вспышки вируса, пишет агентство Рейтер.

Действия властей

Московская биржа в понедельник не работала из-за праздника, но на электронных торгах рубль накануне спикировал столь же стремительно, как нефть: курс доллара превысил 74 рубля, курс евро - 85. А на Лондонской бирже акции крупнейших российских компаний упали на 7-22%.

Утром в понедельник, несмотря на выходной, Банк России объявил, что "в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти" приостанавливает на 30 дней покупку валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Это правило обязывает ЦБ по поручению минфина покупать валюту, если нефть стоит дороже 42,4 доллара.

Минфин в этой ситуации теперь должен продавать валюту. В ФНБ сейчас скопилось 10,1 трлн рублей ($150,1 млрд). Этих средств достаточно для покрытия выпадающих доходов от падения цен на нефть до 25-30 долларов за баррель на протяжении шести-десяти лет, заявил накануне минфин.

До момента начала регулярных продаж иностранной валюты из ФНБ Банк России принял решение начать 10 марта упреждающую продажу валюты. Регулятор пока не раскрыл параметры планируемых интервенций, заявив лишь, что решение принято "с учетом фактически складывающейся цены нефти и ее влияния на операции ФНБ в апреле".

Вечером в понедельник премьер Михаил Мишустин собрал внеплановое совещание. Обсуждались меры по сохранению стабильности российской экономики, сообщила пресс-служба правительства. Министр Новак на встрече фактически возложил вину за срыв сделки с ОПЕК на Саудовскую Аравию.

Российская сторона предлагала продлить соглашение на действующих условиях как минимум до конца II квартала, чтобы лучше понять ситуацию с влиянием коронавируса на мировую экономику и спрос на нефть, заявил Новак (цитата по сайту правительства). Однако партнерами по ОПЕК было принято решение о наращивании добычи нефти и борьбе за долю рынка, добавил министр.

Выход из сделки лоббировала "Роснефть", сообщало накануне агентство Блумберг. О том, что глава крупнейшей нефтяной компании России Игорь Сечин выступает против продления сделки о сокращении производства нефти, было известно и ранее - он сам об этом говорил. А пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев в выходные одобрил выход России из соглашения.

"Российская нефтяная отрасль обладает качественной ресурсной базой и достаточным запасом финансовой прочности, чтобы оставаться конкурентоспособной при любом прогнозируемом уровне цен", - заявил на совещании в правительстве Новак. А министр финансов Антон Силуанов заверил, что у правительства есть ресурсы, чтобы гарантировать выполнение всех социальных обязательств.