Поправки Путина к Конституции приняты во втором чтении

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Депутаты Госдумы во втором чтении одобрили поправки Владимира Путина к Конституции. В последний момент в текст законопроекта были внесены поправки о проведении досрочных парламентских выборов и обнулении президентских сроков Путина. После этого президент сам приехал в Думу и высказался о своем отношении к этим инициативам - и в итоге одобрена была только одна из них.

Досрочных выборов не будет, а обнуление сроков - возможно

Сами поправки Путина на заседании фактически не обсуждались - депутаты без дискуссии проголосовали в поддержку основной таблицы, в которой содержались президентские предложения. Третье чтение законопроекта пройдет в Думе в среду, тогда же его должен рассмотреть и Совет Федерации. После этого документ должны одобрить две трети региональных парламентов, также поправки проверит Конституционный суд.

Ожидалось, что после этого как Путин подпишет закон, ЦИК начнет подготовку к общероссийскому голосованию - и в случае, если документ поддержит большинство проголосовавших, он окончательно вступит в силу.

Перед началом пленарного заседания лидер ЛПДР Владимир Жириновский, общаясь с журналистами, высказал предложение провести досрочные выборы в Госдуму. "Потому что должен действовать новый парламент с обновлёнными полномочиями", - объяснил он эту идею.

На самом заседании с этим предложением выступил член "Единой России" - бывший борец Александр Карелин. Его поддержал лидер "Справедливой России" Сергей Миронов. Против выступил только лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Председатель Думы Вячеслав Володин, который до этого называл данные о возможности досрочных выборов фейками и вмешательством в дела России, против идеи Карелина не возразил, разрешив внести поправку прямо по ходу заседания.

Позже депутат от "Единой России" Валентина Терешкова выступила еще с одним новым предложением - обнулить президентские сроки для действующего президента или убрать из Конституции ограничение на число президентских сроков в принципе. Володин сказал, что это требует обсуждения с президентом, и удалился звонить ему, объявив перерыв.

Вскоре в Думе появился сам Путин. Он выступил против того, чтобы исключить из основного закона ограничения президентских сроков. В то же время он счел допустимым обнуление сроков для действующего президента, если такую поправку одобрит Конституционный суд.

Поправку Карелина о проведении досрочных выборов депутаты после этого рассматривать не стали, а предложение об обнулении президентских сроков поддержали - против была только фракция КПРФ.

Что изменилось с первого чтения

Второе чтение документа было, по сути, основным - к третьему, которое пройдет уже в среду, в документ могут внести лишь лингвистические правки. Это значит, что на общероссийском голосовании россиянам предложат высказаться по тем поправкам, которые депутаты одобрили во вторник.

Ранее рабочая группа по подготовке поправок предложила провести голосование 22 апреля, эту дату одобрил Владимир Путин. Но ко второму чтению законопроекта дата пропала из текста - теперь там сказано, что голосование назначается указом президента и проводится не ранее чем через 30 дней после его публикации.

Путин озвучил концепцию своей реформы во время послания Федеральному собранию 15 января. Источники Би-би-си рассказывали, что это стало неожиданностью не только для россиян, но и для многих чиновников.

Всего через несколько дней первоначальная версия законопроекта была внесена в Думу, которая 23 января после недолгого обсуждения приняла документ в первом чтении. Тогда он содержал в общей сложности 22 правки.

Главные предложения Путина - усиление роли Государственного совета, сокращение судей Конституционного суда и право президента на их увольнение, ужесточение требований к кандидатам на выборные должности (в том числе поднятие ценза оседлости для будущего президента с 15 до 25 лет), а также социальные поправки - закрепление в Конституции прожиточного минимума на уровне МРОТ и индексации пенсий.

Кроме того, Путин предложил усилить роль Думы при назначении правительства и дать ей право согласовывать кандидатуры всех министров, убрать слово "подряд" из нормы, которая позволяет гражданам избираться президентом не более чем на два срока. Еще одна резонансная поправка касалась закрепления приоритета Конституции над международным правом.

С тех пор проект конституционной реформа разросся более чем в два раза - теперь в нем больше четырех десятков предложений. Предполагалось, что во втором чтении документ утвердят еще в середине февраля, однако в итоге срок подачи поправок переносили дважды.

Вера в Бога и усиление полномочий президента

К марту в документе появились "идеологические" правки, многие из которых Путину посоветовали члены рабочей группы по Конституции - деятели культуры и общественники.

В основном законе появятся поправки о вере в Бога (которую россиянам передали "предки"), закрепление института брака как союза мужчины и женщины (государство возьмет на себя обязанности по его защите) и запрет на "умаление значения подвига народа при защите Отечества". Эти поправки к своему же законопроекту внес сам Путин в последний день, когда это было возможно по закону.

Кроме того, президент предложить дать русскому языку статус "языка государствообразующего народа", а детей сделать "важнейшим достоянием" страны - государство создаст условия для "воспитания в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим". Ко второму чтению формулировку о детях скорректировали - их будут считать "важнейшим приоритетом государственной политики России".

За месяц с первого чтения документ оброс и поправками политического характера. Большинство из них предложила группа депутатов и сенаторов во главе с сопредседателями конституционной комиссии Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом.

Некоторые предложения касаются усилений президентских полномочий, хотя изначально концепция реформы заключалась в их частичном ослаблении. Например, хоть Дума и получит право утверждать министров и вице-премьеров, президент в свою очередь получит право распускать ее, если согласование не пройдут больше трети его кандидатур. Кроме того, бывшие президенты получат право пожизненно занимать пост сенатора, а премьер-министр будет нести "персональную ответственность" перед главой государства.

Ко второму чтению в документ добавили и новые судебные поправки - например, Конституционный суд получит право отменять решения международного арбитража, если тот наложил обязательства на Россию (под такой случай, например, подходит решение суда Гааги, по которому Москва должна выплатить 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа).

Что говорили эксперты

Документ и процедуру, предложенные Путин, в течение двух месяцев активно критиковали электоральные юристы и специалисты по конституционному законодательству. Би-би-си подробно писала об этом.

Во-первых, часть специалистов сочла неконституционной процедуру общероссийского голосования, которую предложил президент - действующая Конституция предусматривает, что изменения в 3-8 главы вступают в силу после того, как их одобрили две трети региональных парламентов. Нет в основном законе и процедуры проверки законопроекта Конституционным судом - такое право у него появится только после принятия действующих поправок.

Юристы обращали внимание и на то, что по действующим нормам закон о поправке в Конституции должен "охватывать взаимосвязанные изменения конституционного текста", тогда как путинские предложения, которые принимают пакетом, затрагивают сферы от социальной до политической.

Некоторые эксперты также считают, что президентский законопроект в действительности затрагивает первые две главы Конституции - об основах конституционного строя и правах и свободах граждан, хотя формально их не касается. К проблемным юристы относили и норму о Госсовете, которая, по их мнению, может нарушить принцип разделения властей, и желание закрепить приоритет Конституции над международным правом.

Для того, чтобы менять первые две главы основного закона, требуется созывать Конституционное собрание.