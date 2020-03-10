Правообладатель иллюстрации AFP Image caption На площади перед собором Дуомо в Милане - только голуби

Во вторник около 60 миллионов итальянцев впервые проснулись в условиях тотального карантина. Премьер-министр Джузеппе Конти накануне распространил действие мер, ранее введенных в северной Италии, на всю страну.

На неопределенный срок приостановлены все массовые мерориятия и спортивные матчи, закрыты учебные заведения. Людям рекомендовано без необходимости не покидать домов.

На фоне призывов к гражданам не собираться вместе, в социальных сетях публикуются многочисленные фото длинных очередей в супермаркетах.

Передвижение между провинциями и городами разрешено только по рабочей, медицинской или серьезной личной надобности. Транспорт работает, но полиция получила право останавливать людей и спрашивать, куда и зачем они направляются.

Число зараженных в Италии к утру вторника достигло 9172 человек, что является вторым показателем в мире после Китая. Умерли 463 человека.

Между тем власти Китая сообщили, что за последние сутки в стране отмечено всего 19 случаев заражения, из них 17 в Ухане и два у людей, прилетевших из-за границы. Председатель КНР Си Цзиньпин впервые с начала кризиса посетил Ухань, где пообщался с медиками в центре помощи заболевшим коронавирусом.

Южная Корея переместилась со второго на третье место в мире по числу заболевших, пропустив вперед Италию. Последние три дня в стране снижаются темпы роста числа заболевших. Ежедневно отмечается менее 300 новых случаев, тогда как до этого на протяжении двух недель каждый день заболевали от 500 до 700 человек.

Между тем авиаперевозчик Korean Air предупредил о возможном банкротстве, поскольку число пассажиров на международных рейсах снизилось из-за коронавируса на 80%.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Капитолийский холм без туристов

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Торговый пассаж на Пьяцца Дуомо в Милане

Что еще происходит в мире

British Airways со вторника временно прекращает все рейсы в Италию и из Италии.

Крупнейший на Кипре госпиталь в Никосии прекратил прием новых больных и амбулаторное обслуживание паицентов после того, как у одного из врачей в понедельник диагностировали коронавирус. Медик 3 марта вернулся из поездки в Британию и после этого работал в течение пяти дней.

Канада сообщила о первом случае смерти от коронавируса. Скончался мужчина, проживавший в доме престарелых в Ванкувере.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мадонна отменила два концерта в Париже из-за запрета массовых мероприятий

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Председатель Европарламента Давид Сассоли заявил, что следующие 14 дней будет работать из дома после того, как посетил Италию

Пассажиры круизного лайнера "Гранд принцесс" сходят на берег в Окленде, Калифорния. Перед этим судно с 3,5 тысячи пассажиров на борту пять дней простояло на карантине в открытом море. Коронавирус обнаружен у 19 членов команды и двух пассажиров.

Премьер-министр Нидерландов Мартин Рютте призвал соотечественников временно отказаться от рукопожатий.

Молдова со вторника запретила въезд в страну иностранцев, прибывающих по воздуху из стран, где зафиксированы случаи коронавируса.

Видный американский республиканец, сенатор от Техаса Тед Круз, добровольно ушел на домашний карантин после того, как, по его словам, пообщался и поздоровался за руку с человеком, у которого позднее обнаружили коронавирус.

Последние данные

На утро вторника в мире заболели 112427 человек, из них 80754 в материковом Китае. Заболели за минувшие сутки более 3,8 тысячи человек, практически все за пределами Китая.

Умерли с начала эпидемии 3987 человек, 3136 из них в Китае.

Выздоровели около 63,5 тысячи человек.

Эпидемия к настоящему времени затронула 108 стран. В Италии зафиксировано 9172 подтвержденных случая заболевания (скончались 463 человека), в Южной Корее 7478 (54), в Иране 6566 (237), в Германии 1139 (2), во Франции 1126 (19), в Японии, (включая пассажиров и членов экипажа стоящего в Йокогаме круизного лайнера "Даймонд принцесс") 1184 (13), в Испании 999 (16), в США 514 (24), в Швейцарии 332 (2), в Британии 319 (4), в Нидерландах 265 (3), в Бельгии 239, в Швеции 203, в Норвегии 169, в Сингапуре 160, в Гонконге 115 (3), в Австрии 112, еще в 89 странах менее чем по 100 случаев.

Россия пока остается одной из самых благополучных в этом плане стран: 20 заболевших (все заразились за границей) и ни одного летального исхода.