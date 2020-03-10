"Нужно смириться с небольшим падением цен". Как российское ТВ освещает обвал цен на нефть

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Нестабильность на мировых финансовых рынках стала главной темой в вечерних выпусках на ведущих федеральных каналах. При этом они постарались убедить телезрителей, что происходящее не затронет российскую экономику, поскольку у России есть достаточно финансовых резервов, и что главными проигравшими от ценовых войн на нефтяном рынке станут США.

Но почти никто из них, кроме НТВ, не упомянул глубину падения рубля, фокусируясь вместо этого на нефтяных ценах и биржевой "панике".

Кто виноват?

Вину за происходящее российские телеканалы по большей части возложили на коронавирус и Саудовскую Аравию.

"Коронавирус сегодня подтолкнул мировые рынки к падению. Впрочем, главной причиной обвала на биржах стала нефть. Она за сутки потеряла в цене почти треть стоимости. Рубль на этом фоне заметно снизился в цене", - сообщает НТВ.

Канал также был единственным из федеральных, кто сообщил, что "доллар на биржевых валютных торгах пытался покорить высоту в 76 рублей за одну банкноту с портретом Джорджа Вашингтона, но в течение дня российская валюта, пусть немного, но все же отыгрывала".

Другие телеканалы в репортажах и инфографике не приводили никаких цифр, связанных с курсом рубля.

Журналист "России 1" Татьяна Ремезова говорила, что панику на рынках спровоцировала саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco, которая "в субботу вечером якобы сообщила покупателям о том, что с апреля снижает стоимость поставок сырья в США на 7 долларов за баррель, в страны Северной Европы - на 8 долларов, на страны Восточной и Юго-Восточной Азии - на 6 долларов".

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"Россия 1" процитировала министра энергетики Александра Новака - его словам о том, что на встрече министров стран ОПЕК+ в Вене российская сторона предлагала продлить соглашение на действующих условиях как минимум до конца второго квартала, чтобы лучше понять ситуацию с влиянием коронавируса на мировую экономику и спрос на нефть.

"Несмотря на это, партнерами по ОПЕК было принято решение о наращивании добычи нефти и борьбе за долю рынка", - пояснил телеканал.

Первый канал, ссылаясь на экспертов, сообщил, что "сделку ОПЕК+ развалила Саудовская Аравия": "Там хотят даже нарастить добычу в борьбе за рынки сбыта".

"Внушает оптимизм"

Телеканалы повторяли выдержки из утреннего сообщения министерства финансов России и цитаты из заявлений Новака.

Министр энергетики, в частности, сказал, что "российская нефтяная отрасль обладает качественной ресурсной базой и достаточным запасом финансовой прочности, чтобы оставаться конкурентоспособной при любом прогнозируемом уровне цен, а также сохранять свою долю на рынке".

"В Фонде национального благосостояния хватит средств, чтобы до 10 лет покрывать потери бюджета даже при ценах на нефть в 25-30 долларов за баррель. Операции на открытом рынке будут компенсировать валютной выручки от экспорта нефтепродуктов и стабилизировать курс рубля", - процитировал заявление министерства финансов ведущий "России 1" Эрнест Мацкявичюс.

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Мацкявичус прокомментировал список мер, которые обещали принять ЦБ и минфин для стабилизации ситуации: "Это внушает оптимизм".

Первый канал процитировал начальника центра разработки стратегий Газпромбанка Егора Сусина, который сказал, что "у министерства финансов и у Центрального банка достаточно большой ресурс сейчас есть свободный в виде Фонда национального благосостояния". "Его объем сейчас составляет около 150 миллиардов долларов, и в той или иной мере, в общем-то, это позволяет сгладить негативный эффект для экономики", - заявил эксперт.

Телеканал также рассказал о совещании по экономическим вопросам, которое провел премьер Михаил Мишустин, и процитировал министра финансов Антона Силуанова, заявившего, что "стабильное исполнение бюджета и имеющиеся ресурсы позволяют государству гарантировать выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, в том числе исполнение поручений президента по итогам послания и реализацию нацпроектов".

"Это был порочный круг"

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Российские телеканалы также дали слова тем экспертам, которые говорят, что падение нефтяных цен главным образом отразится на США и что России даже выгодна текущая ситуация.

Экономист Михаил Хазин на "России 1" заявил, что "при высоких ценах на нефть сланцевые компании выходили на рынок, администрация президента США продавливала покупку именно сланцевой нефти, в результате мы теряли долю на рынке и соответственно несли чистые убытки в стратегическом плане".

"Мы хотим получить долю рынка - ту, которую, ну, грубо говоря, мы заслуживаем. Для этого нужно смириться с небольшим падением цен", - предложил зрителям Хазин.

Другой эксперт "России 1" Дмитрий Абзалов сказал: "Сейчас больше всего страдать от этой ценовой войны будут две страны - это прежде всего Саудовская Аравия из-за перечисленных причин, и второе - это американские коллеги. Я напоминаю, последнее время рост добычи сланцевой нефти обусловлен высокой стоимостью энергоносителей на внешнем рынке".

Станислав Митрахович из Фонда национальной энергетической безопасности заявил НТВ, что "Россия получила, с одной стороны, такую проблему, как девальвация рубля, с другой стороны, у нас есть возможность выйти из порочного круга зависимости от постоянного сокращения добычи".

"Мы же сокращали добычу, удерживали цены на плаву, из-за этого добычу увеличивали наши конкуренты - такие как, в частности, США. И тем самым мы попадали в ситуацию необходимости опять сокращать добычу. Это был порочный круг или своего рода такая наркотическая зависимость от обезболивающего", - сказал эксперт.

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Первый канал процитировал еще ведущего эксперта Союза нефтегазопромышленников России Рустама Танкаева, который сказал, что "падение рубля может быть вызвано какими-то фундаментальными причинами, но сейчас их нет".

"Я их не вижу. Сейчас единственная причина - это падение цен на нефть. Падение цен на нефть и падение курсов акций на международном рынке связано с информационными поводами, и оно не может быть долгим", - успокоил эксперт.

Утром во вторник "Россия 1" в новостях цитировала своего ведущего Дмитрия Киселева, который в своем канале в телеграм-канале написал: "Несмотря на падение цен на нефть, наша страна остается в плюсе, поскольку невыгодная сделка с ОПЕК ограничила бы возможности Москвы на глобальном рынке и не позволила бы получить новые доходы" (цитата по "России 1").