В Госдуме предложили отменить ограничения по срокам президента ради Путина

Госдума ушла на перерыв после того, как депутата Валентина Терешкова ("Единая Россия") предложила снять ограничения по числу президентских сроков в Конституции, чтобы Владимир Путин смог принять участие в выборах 2024 года. Володин сказал, что нужно посоветоваться с Путиным.

Во вторник нижняя палата российского парламента рассматривает во втором чтении поправки в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным. Обсуждение началось с сенсации - сначала лидер ЛДПР Владимир Жириновский, а затем депутат Александр Карелин из "Единой России" предложили объявить досрочные выборы, объяснив это тем, что полномочия Госдумы меняются в новом тексте Конституции.

Эту инициативу затмила космонавт Терешкова - также из "Единой России".

"Предлагаю либо снять ограничение президентских сроков, либо записать, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент имеет право избираться на пост главы государства", - цитирует ее корреспондент Би-би-си.

"Нужно подготовить свое поправку, вы высказали предположение. Нужно проконсультироваться с самим президентом и с руководителями фракций", - прокомментировал ее предположение спикер Госдумы Вячеслав Володин.

После этого в заседании объявили перерыв. Руководители думских фракций обсудят предложение Терешковой через полчаса.

Терешкова, выступая с трибуны Госдумы и обосновывая свою позицию, говорила о том, что "кто-то выступал за Путина, кто-то выступал за обновление".

"Но нужно, чтобы все-таки Путин был рядом - вдруг пойдет что-то не так? Он может поддержать, помочь, подстраховать. Отсюда так много разговоров и о Совбезе, Госсовете, Конституционном суд и Совете Федерации", - считает она.

По ее словам, важно не столько то, как будет прописана роль этих органов в обновляемой Конституции, а в том, "пойдет ли туда он [Путин]".

"Вопрос стоит не о нем, а о нас - гражданах России, - говорила Терешкова. - А если так, зачем мудрить, придумывать конструкции? Надо либо публично все объяснить - или вообще убрать ограничение по числу президентских сроков. Или заложить в законе возможность для действующего президента избираться на повторный срок".

После аплодисментов она продолжила: "Мы ничего не предопределяем. Мы не знаем, что будем в 2024 году, какая будет ситуация. Потребуется ли это, готов ли будет сам Владимир Владимирович Путин участвовать в этих выборах. Но само наличие возможности для президента - это стабилизирующий фактор для страны".

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