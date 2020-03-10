Путин: не вижу необходимости в досрочных выборах в Госдуму

Президент России выступает в Госдуме, которая приостановила рассмотрение поправок в Конституции во втором чтении и дождалось Владимира Путина, чтобы узнать его мнение по двум вопросам - досрочным парламентским выборам и обнулении президентских сроков.

Выступая с думской трибуны, Путин рассказал, что председатель парламента Вячеслав Володин "проинформировал" его об инициативе об обнулении президентских сроков, которую предложила в качестве поправки в Конституцию депутат Валентина Терешкова.

Путин, по его словам, узнав об этом, решил "не откладывая" выступить в Госдуме. Выступление он начал со слов благодарности тем, кто участвовал в подготовке поправок в рабочей группе. Поправки, по его словам, направлены на то, чтобы укрепить суверенитет России, "наши традиции и ценности", а также на то, что "полнее раскрыть социальнй характер нашего государства".

Уверен что в дальнейшем президентская власть не будет так персонифицирована, заявил Путин. По его словам, он видит, что общество ждет его оценок - в том числе после 2024 года, когда истекают его полномочия.

После этого он переключился на инициативу депутата Александра Карелина о досрочных выборах в Госдуму. Поправки вступят в силу после публикация, Госдума получит новые полномочия, и есть все основания, чтобы действующий состав парламента обладал этими полномочиями.

"Я не вижу необходимости в досрочных выборах Государственной думы", - сказал Путин.

Что касается предложения продлить срок полномочий действующего президента, то Путин сказал, что это будет похоже на безальтернативные выборы.

Инициатива Терешковой напоминила предложение одного из ветеранов, с которым Путин общался недавно в Петербурге, продолжил Путин.

"Скрого говоря", можно было бы отменить ограничение по срокам, тем более что в некоторых других странах их нет, а в США появилось в 1948 году, и только в 1951 году это было ратифицировано на уровне всех штатов, заявил Путин.

Стабильность, может быть, и важнее и должна находиться в приоритете, но когда политическая, экономическая, социальная сфера обретает устойчивость, а государство становится трудно уязвимым, на первый план выходит сменяемость власти, а мы принимаем поправки не на год - хотя бы лет на 30-50, продолжил Путин.

"У будущих поколениях мы должны подумать", - сказал Путин и сказал, что считает нецелесообразным отмену ограничения президентских поправок.

Но затем он сказал, что поправку еще должен оценить Конституционный суд. Если парламент примет поправки, то их нужно будет направить в суд.

Если Конституционный суд даст положительное заключение по поправке об обнулении президентских сроков, ее можно будет принять, подытожил Путин. А далее решение будут принимать граждане на "общероссийском голосовании", добавил он.