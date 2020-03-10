Несколько республиканцев в США самоизолировались. На одном мероприятии с ними был и Трамп

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Сенатор Тед Круз стал одним из тех конгрессменов, которые объявили о самоизоляции

Один сенатор и четыре конгрессмена от Республиканской партии в США объявили о решении подвергнуть себя самоизоляции после того, как стало известно, что они имели контакт с заразившимся человеком.

Эти конгрессмены, в числе которых - сенатор от штата Техас Тед Круз, здоровались за руку с зараженным человеком на партийной конференции.

Президент Дональд Трамп, который также присутствовал на этой конференции в конце февраля, но не имел прямых контактов с этим человеком, настаивает, что чувствует себя хорошо и не нуждается в тестировании.

Добровольный карантин объявила также член палаты представителей от Демократической партии, которая встречалась с человеком, заразившимся вирусом.

Тед Круз, конгрессмен из Аризоны Пол Гозар, конгрессмен из Джорджии Дуг Коллинз и конгрессмен из Флориды Мэтт Гетц добровольно согласились пройти процедуру карантина в течение 14 суток. Все они имели контакты с одним и тем же участником конференции консервативных сил в поддержку республикацев CPAC, которая состоялась в штате Мэриленд в конце февраля.

Конгрессмен-республиканец Марк Медоуз, недавно назначенный главой аппарата президента Трампа, также встречался с этим человеком и также находится в добровольном карантине. У него отсутствуют какие-либо симптомы заболевания, а тестирование не показало заражения коронавирусом, сообщил его пресс-секретарь.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Президент Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс пока не прошли тестирование на коронавирус

Ранее вице-президент Майк Пенс выступил с предупреждением о том, что число новых случаев заражения в США будет расти. Он подтвердил, что не обращался с просьбой о тестировании на вирус и заявил, что администрация проводит консультации с Конгрессом по вопросу о введении оплаченных отпусков для заболевших.

Ситуация в США

Тем временем в США подтверждено 738 случаев заражения в 34 штатах и округе Колумбия. Число смертей достигло 26.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption На борту лайнера "Гранд Прицесс" было 21 случая заражения

В Калифорнии с борта круизного лайнера "Гранд Принцесс", который в течении пяти суток стоял на рейде Сан-Франциско, стали снимать пассажиров и переводить их в карантинные помещения на военной базе и в местные больницы.

19 членов экипажа и двое пассажиров оказались носителями коронавируса. Несколько сот пассажиров, включая 140 британцев, будут репатриированы в свои страны.

Члены экипажа лайнера останутся в карантине на борту лайнера, который покинет порт Окленд сразу после эвакуации пассажиров.