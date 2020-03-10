Обнуление президентских сроков. Удастся ли Путину то, что не дали сделать Ельцину?

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Президент России Владимир Путин предложил спросить Конституционный суд (КС), можно ли внести в Конституцию поправку, которая обнуляет все президентские сроки и тем самым дает и самому Путину право заново баллотироваться на свой пост. В 1998 году КС уже однозначно высказался против такого варианта для переизбрания Бориса Ельцина на третий срок.

Владимир Путин согласился на предложенное в Госдуме обнуление сроков своих президентских полномочий путем внесения поправки в Конституцию, но при одном условии - если КС ее одобрит. Поправка, внесенная сегодня депутатом Валентиной Терешковой, запускает механизм обнуления президентских сроков - если изменение примут, то они начнут отсчитываться с момента изменения части 3 статьи 81 Конституции, которая эти сроки ограничивает.

Сейчас эта статья запрещает одному и тому же лицу занимать должность президента России "более двух сроков подряд". Если на всероссийском голосовании изменение конституции будет утверждено, слово "подряд" будет исключено, и избираться в президенты можно будет только дважды.

Однако, согласно поправке Терешковой, срок и даже неоднократное число сроков, которые президент уже занимал, после изменения ограничивающих их норм Конституции могут вообще не учитываться. Действующий на этот момент президент вправе вновь баллотироваться на этот пост - и отсчет сроков его полномочий начнется заново.

Более того, если законодатель еще раз изменит часть 3 статьи 81 Конституции - например, сократит или увеличит число предельных сроков - их обнуление для действующего президента может повториться.

Что сказал КС о третьем сроке для Бориса Ельцина

Механизм, который предложила Терешкова и который поддержала Госдума, напрямую противоречит толкованию той же части 3 статьи 81 Конституции, которую КС давал в 1998 году, рассматривая вопрос, имеет ли Борис Ельцин право баллотироваться в президенты третий раз в 2000 году.

Тогда в Кремле предлагали не учитывать момент избрания Ельцина на этот пост в 1991 году - до принятия Конституции 1993 года (новые выборы тогда не назначались). Несмотря на то, что вопрос о третьем сроке ставился в связи с принятием другого основного закона и замены названия страны (РСФСР на РФ), КС тогда поддержал обратившуюся к нему с запросом Госдуму (она выступала против продления полномочий Ельцина) и однозначно высказался против обнуления первого президентского срока.

"Избиратели, голосуя в 1996 году за кандидатуру действовавшего президента РФ, исходили из того, что избирают его на второй срок полномочий", - указал КС.

Доводы о том, что установленное частью 3 статьи 81 Конституции ограничение продолжительности полномочий одного и того же президента двумя сроками подряд "относится якобы только к случаю, когда оба срока полностью имели место в период действия нынешней Конституции" КС признал противоречащими "выраженной на выборах воле народа".

Сам президент как гарант Конституции "неоднократно публично заявлял, что на очередных выборах в 2000 году не будет баллотироваться на должность президента, ибо это было бы нарушением Конституции РФ, и что он не намерен добиваться ее изменения ради выдвижения своей кандидатуры". Аналогичную позицию неоднократно высказывал и Владимир Путин.

Формально инициаторами запроса Госдумы о "третьем сроке" Ельцина были "яблочники", в том числе нынешний сенатор Елена Мизулина. Однако запрос, как писал "Коммерсант", был подготовлен в Кремле, а в КС к нему "отнеслись с ужасом" и рассмотрели лишь спустя восемь месяцев после его поступления.

"Некоторым очень нравится чувствовать себя вершителями государственных судеб, но мы себя этим и погубим", говорил "Коммерсанту" один из судей. В итоге решение о невозможности для действующего президента вновь баллотироваться после истечения предельного числа сроков было принято тогда, когда Ельцин идти на новый срок уже не собирался.

В решении КС от 1998 года говорится, что неопределенности в толковании той же части 3 статьи 81 Конституции, новую редакцию которой ему придется проверять, нет. В определении указано, что оно окончательно и "обязательно для выполнения всеми федеральными органами власти". В его принятии в 1998 году участвовали шесть из действующих сейчас 15 судей КС, включая его нынешнего председателя Валерия Зорькина.

Представлявший президента в КС в 1998 году Михаил Митюков отказался комментировать новое обращение в суд по обнулению сроков.

Как КС будет решать вопрос о третьем сроке для Путина

Никакой специальной процедуры для одобрения Конституционным судом права Владимира Путина баллотироваться в 2024 году в президенты принятые Госдумой поправки в Конституцию не содержат.

Это означает, что КС должен будет лишь проверить по запросу президента их содержание в общем пакете поправок на соответствие 1, 2 и 9 главам Конституции. Вопрос, сможет ли КС одобрить новую редакцию статьи 81 о президентских сроках без учета собственного толкования этой статьи, опрошенные Би-би-си юристы считают уже не имеющим смысла.

"Для обнуления сроков нет никаких правовых оснований. Цель и смысл конституционного ограничения президентских сроков в части 3 статьи 81 Конституции заключается в том, чтобы не позволять лицу находиться у власти слишком долго, поскольку это чревато злоупотреблениями", - считает эксперт по конституционному праву профессор Илья Шаблинский.

Об этом неоднократно говорил Конституционный суд, отмечает он. Не существует и процедуры, в которой КС должен оценивать эту, а также другие поправки, напомнил юрист. Однако, по его мнению, "шансов, что КС не одобрит эту, а также другие поправки, фактически нет".

Media playback is unsupported on your device Что имел в виду Путин? Чиновники, россияне и зебра объясняют поправки в Конституцию

С этим согласен и другой эксперт по конституционному праву (он пожелал остаться анонимным), ссылаясь на бессмысленность дискуссии в сложившейся ситуации. КС, по его словам и раньше менял свои позиции на противоположные - например, по вопросу об отмене выборов губернаторов.

Точно так же КС не будет связан своими собственными решениями - как о третьем президентском сроке, так и о том, что он не может осуществлять предварительный контроль за поправками в Конституцию без наделения его этим правом самой Конституцией и федеральным конституционным законом о КС, считает эксперт.

"Конституционному суду согласно поправке в Конституцию придется проверять содержание остальных поправок на соответствие 1, 2 и 9 статьям основного закона. Поэтому КС, возможно, не вспомнит о своей правовой позиции по обнулению президентских сроков в толковании статьи 81 Конституции", - считает вице-президент Федерального союза адвокатов Сергей Попов, который был членом комитета Госдумы по конституционному законодательству с 1995 по 2007 год.

Он добавил, что "Валентину Терешкову теперь будут вспоминать не как первую женщину-космонавта, а как автора поправки об обнулении сроков".

В соответствии с поправками в основной закон Конституционный суд, состоящий из 15 действующих судей, должен к 2021 году сократиться до 11 человек. Все 11 судей, за исключением Валерия Зорькина, которые останутся в КС после достижения предельного возраста четырьмя судьями "ельцинского призыва", были назначены в КС уже после того, как президентом стал Владимир Путин.