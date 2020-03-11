Дайджест: Путин навсегда и коронавирус в британском правительстве
Владимир Путин и обнуление
Депутат российской Госдумы Валентина Терешкова предложила после принятия поправок к Конституции заново начать отсчет президентских сроков. Это значит, что Владимир Путин - если согласится Конституционный суд - получит право вновь баллотироваться в президенты в 2024 году. Путин поддержал это предложение.
О том, как разворачивались события в Думе - в репортаже нашего корреспондента Елизаветы Фохт.
Значит ли это, что Путин действительно останется у власти до 2036 года? Мы опросили ведущих политологов. Они считают, что все не так однозначно.
Маневр с обнулением президентских сроков не нов даже в сравнительно короткой истории постсоветской России. В 1998 году КС уже однозначно высказался против такого варианта для переизбрания на третий срок Бориса Ельцина. Что произошло тогда и как Конституционный суд будет принимать решение о новом сроке Путина?
Российские госканалы не считают, что поддержка Путиным инициативы депутата Валентины Терешковой может быть связана с его возможным желанием остаться у власти. Мы собрали их аргументы.
Суд по малайзийскому "Боингу": говорят родственники жертв
Суд в Нидерландах провел первые два заседания по делу МН17 и ушел на перерыв до 23 марта. Родственники многих погибших преодолели тысячи километров, чтобы присутствовать на суде. Чего они ждут от этого процесса? Наш корреспондент Ольга Ившина поговорила с ними.
Коронавирус: замминистра здравоохранения Британии заражена
Заместитель министра здравоохранения Британии Надин Доррис заявила, что прошла тестирование на коронавирус 19-nCoV, и результат оказался положительным. Доррис - первый член парламента, заразившийся коронавирусом.
В заявлении Доррис говорится, что в соответствии с рекомендациями национальной службы здравоохранения она самоизолировалась дома.
В Британии от коронавируса скончались шесть человек, всего зараженных 382.
В пригороде Нью-Йорка мобилизуют военных
В городе Нью-Рошелл, в нескольких километрах к северу от Нью-Йорка, во вторник распорядились создать особую зону радиусом в одну милю. В этой зоне больше всего заразившихся коронавирусом, заявил губернатор Эндрю Куомо. В городе будут закрыты места массового скопления людей. Во вторник туда отправились подразделения национальной гвардии США.
Всего в США на 10 марта было зарегистрировано 804 случая заражения. Умерло 28 человек.
Италия: жизнь в красной зоне
Италия целиком превратилась в "красную зону" карантина. Строгие правила введены на территории всей страны - например, итальянцам нельзя ближе чем на метр приближаться к прохожим. Но как все это соблюдается на практике? Русская служба Би-би-си поговорила с живущими в Италии россиянами.
Опасно ли теперь ездить в метро?
Общественный транспорт - первое, на что обращают внимание правительства многих стран в попытках остановить распространение 19-nCoV. Насколько на самом деле велик риск заразиться вирусом в метро, автобусе или самолете? Мы спросили экспертов.
Заседание комитета COBRA
Британский правительственный комитет по чрезвычайным ситуациям COBRA проведет второе за последние три дня заседание по противодействию вспышке коронавируса. Председателем будет премьер-министр Борис Джонсон. Комитет, как правило, собирается при возникновении угрозы национальной безопасности.
Дом Назарбаевых: суд продолжается
Представитель Национального агентства по борьбе с преступностью выступит в Высоком суде Лондона по делу о лондонской недвижимости, принадлежащей семье первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Как стало известно во вторник, шикарная недвижимость в Лондоне, арестованная в прошлом году как "необоснованное богатство", оказалась собственностью дочери и внука казахского лидера.
Харви Вайнштейну объявят приговор
Суд в Нью-Йорке объявит приговор голливудскому магнату Харви Вайнштейну. Ему грозит до 25 лет тюрьмы. Вайнштейна обвиняют в домогательствах несколько десятков женщин, однако дело, по которому его признали виновным, касалось только четырех преступлений на сексуальной почве.
Путин навсегда
"Путин навсегда" - заголовок редакционной колонки газеты Times о перспективе обнуления президентских сроков в России.
"На практике очевидность этой уловки, к которой прибегли после провала других попыток продлить путинский срок [...], может говорить о том, что Путин опасается, что политическая система может не пройти проверку на прочность, если он уйдет".
Стремление Путина сохранить президентский пост уничтожает любые надежды на сближение между Россией и Западом. "Эта холодная война 21-го века продолжится, и США с союзниками не смогут сделать почти ничего, кроме как прибегнуть к тактике терпеливого сдерживания, которая в конце концов оправдала себя в противостоянии с СССР".
Если исходить из того, что к концу нынешнего срока общая продолжительность правления Владимира Путина составит 24 года, то к 2036 году он выйдет на второе место по длительности правления из всех российских правителей - между Петром I (он правил 43 года) и Екатериной II (34 года).
Обозреватель Guardian Саймон Тисдалл пишет, что части россиян могло показаться, будто конституционные поправки и роспуск российского правительства были шагами к демократизации.
"Большая ошибка", - констатирует он.
"Аналитики в России и за рубежом думали, что обсуждают будущее политической системы и то, как будет обеспечиваться передача власти по истечении четвертьвекового путинского срока. Однако Путин имел в виду другой вопрос, волнующий его сильнее: как навечно сохранить власть?"
"А вчера он дал ответ, который звучал по сути так: "Забудьте обо всем. Я остаюсь".
"Итак, что может означать для России перспектива "вечного Путина"? Внутри России, вероятно, рост коррупции, больше репрессий, больше стагнации. На мировой арене - больше попыток нарушить мировой порядок, больше антизападной пропаганды и усмешек по поводу "устарелости" либеральных идей", пишет Guardian.
"Великое обнуление" в соцсетях
Новость о принятии Госдумой поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков Путина мгновенно стала главной темой в соцсетях. Что говорят чиновники, оппозиционеры и рядовые пользователи?
Сколько продлится падение рубля?
Рубль и российские рынки во вторник обвалились вслед за мировыми. Экономисты полагают, что рубль и рынки останутся нестабильными в ближайшие месяцы. Зато к концу года российская валюта может даже вновь укрепиться.
Боязнь коронавируса и как от нее избавиться
Новости о коронавирусе заставляют людей вести себя не слишком рационально - например, скупать туалетную бумагу. Напоминаем, что надо знать о коронавирусе, чтобы не начать бояться его больше, чем следовало бы.
Коронавирус в Молдове: власти готовятся ввести карантин
На севере Италии проживает самая многочисленная в Европе диаспора молдаван. Сотни человек устремились на родину в связи со вспышкой коронавируса и предстоящими пасхальными праздниками. Власти Молдовы готовы объявить тотальный карантин.
Израильские ученые утверждают, что смогут одними из первых произвести вакцину против коронавируса, а помогут им в этом курицы.
Дайджест готовили Марина Ромадова и Артем Воронин