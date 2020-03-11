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Владимир Путин и обнуление

Депутат российской Госдумы Валентина Терешкова предложила после принятия поправок к Конституции заново начать отсчет президентских сроков. Это значит, что Владимир Путин - если согласится Конституционный суд - получит право вновь баллотироваться в президенты в 2024 году. Путин поддержал это предложение.

О том, как разворачивались события в Думе - в репортаже нашего корреспондента Елизаветы Фохт.

Значит ли это, что Путин действительно останется у власти до 2036 года? Мы опросили ведущих политологов. Они считают, что все не так однозначно.

Маневр с обнулением президентских сроков не нов даже в сравнительно короткой истории постсоветской России. В 1998 году КС уже однозначно высказался против такого варианта для переизбрания на третий срок Бориса Ельцина. Что произошло тогда и как Конституционный суд будет принимать решение о новом сроке Путина?

Российские госканалы не считают, что поддержка Путиным инициативы депутата Валентины Терешковой может быть связана с его возможным желанием остаться у власти. Мы собрали их аргументы.

Суд по малайзийскому "Боингу": говорят родственники жертв

Image caption Джон и Мэрин О'Брайен проделали путь в 17 тыс. км, чтобы принять участие в суде по МН17. При крушении "Боинга" пять лет назад О'Брайены потеряли сына

Суд в Нидерландах провел первые два заседания по делу МН17 и ушел на перерыв до 23 марта. Родственники многих погибших преодолели тысячи километров, чтобы присутствовать на суде. Чего они ждут от этого процесса? Наш корреспондент Ольга Ившина поговорила с ними.

Коронавирус: замминистра здравоохранения Британии заражена

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Guardian отмечает, что замминистра недавно встречалась с премьером Борисом Джонсоном

Заместитель министра здравоохранения Британии Надин Доррис заявила, что прошла тестирование на коронавирус 19-nCoV, и результат оказался положительным. Доррис - первый член парламента, заразившийся коронавирусом.

В заявлении Доррис говорится, что в соответствии с рекомендациями национальной службы здравоохранения она самоизолировалась дома.

В Британии от коронавируса скончались шесть человек, всего зараженных 382.

В пригороде Нью-Йорка мобилизуют военных

В городе Нью-Рошелл, в нескольких километрах к северу от Нью-Йорка, во вторник распорядились создать особую зону радиусом в одну милю. В этой зоне больше всего заразившихся коронавирусом, заявил губернатор Эндрю Куомо. В городе будут закрыты места массового скопления людей. Во вторник туда отправились подразделения национальной гвардии США.

Всего в США на 10 марта было зарегистрировано 804 случая заражения. Умерло 28 человек.

Италия: жизнь в красной зоне

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Италия целиком превратилась в "красную зону" карантина. Строгие правила введены на территории всей страны - например, итальянцам нельзя ближе чем на метр приближаться к прохожим. Но как все это соблюдается на практике? Русская служба Би-би-си поговорила с живущими в Италии россиянами.

Опасно ли теперь ездить в метро?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Считается, что в общественном транспорте легко подхватить вирус, но так ли это на самом деле?

Общественный транспорт - первое, на что обращают внимание правительства многих стран в попытках остановить распространение 19-nCoV. Насколько на самом деле велик риск заразиться вирусом в метро, автобусе или самолете? Мы спросили экспертов.

Заседание комитета COBRA

Британский правительственный комитет по чрезвычайным ситуациям COBRA проведет второе за последние три дня заседание по противодействию вспышке коронавируса. Председателем будет премьер-министр Борис Джонсон. Комитет, как правило, собирается при возникновении угрозы национальной безопасности.

Дом Назарбаевых: суд продолжается

Представитель Национального агентства по борьбе с преступностью выступит в Высоком суде Лондона по делу о лондонской недвижимости, принадлежащей семье первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Как стало известно во вторник, шикарная недвижимость в Лондоне, арестованная в прошлом году как "необоснованное богатство", оказалась собственностью дочери и внука казахского лидера.

Харви Вайнштейну объявят приговор

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В конце февраля суд признал Вайнштейна виновным

Суд в Нью-Йорке объявит приговор голливудскому магнату Харви Вайнштейну. Ему грозит до 25 лет тюрьмы. Вайнштейна обвиняют в домогательствах несколько десятков женщин, однако дело, по которому его признали виновным, касалось только четырех преступлений на сексуальной почве.

Путин навсегда

"Путин навсегда" - заголовок редакционной колонки газеты Times о перспективе обнуления президентских сроков в России.

"На практике очевидность этой уловки, к которой прибегли после провала других попыток продлить путинский срок [...], может говорить о том, что Путин опасается, что политическая система может не пройти проверку на прочность, если он уйдет".

Стремление Путина сохранить президентский пост уничтожает любые надежды на сближение между Россией и Западом. "Эта холодная война 21-го века продолжится, и США с союзниками не смогут сделать почти ничего, кроме как прибегнуть к тактике терпеливого сдерживания, которая в конце концов оправдала себя в противостоянии с СССР".

Если исходить из того, что к концу нынешнего срока общая продолжительность правления Владимира Путина составит 24 года, то к 2036 году он выйдет на второе место по длительности правления из всех российских правителей - между Петром I (он правил 43 года) и Екатериной II (34 года).

Обозреватель Guardian Саймон Тисдалл пишет, что части россиян могло показаться, будто конституционные поправки и роспуск российского правительства были шагами к демократизации.

"Большая ошибка", - констатирует он.

"Аналитики в России и за рубежом думали, что обсуждают будущее политической системы и то, как будет обеспечиваться передача власти по истечении четвертьвекового путинского срока. Однако Путин имел в виду другой вопрос, волнующий его сильнее: как навечно сохранить власть?"

"А вчера он дал ответ, который звучал по сути так: "Забудьте обо всем. Я остаюсь".

"Итак, что может означать для России перспектива "вечного Путина"? Внутри России, вероятно, рост коррупции, больше репрессий, больше стагнации. На мировой арене - больше попыток нарушить мировой порядок, больше антизападной пропаганды и усмешек по поводу "устарелости" либеральных идей", пишет Guardian.

"Великое обнуление" в соцсетях

Новость о принятии Госдумой поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков Путина мгновенно стала главной темой в соцсетях. Что говорят чиновники, оппозиционеры и рядовые пользователи?

Сколько продлится падение рубля?

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Рубль и российские рынки во вторник обвалились вслед за мировыми. Экономисты полагают, что рубль и рынки останутся нестабильными в ближайшие месяцы. Зато к концу года российская валюта может даже вновь укрепиться.

Боязнь коронавируса и как от нее избавиться

Новости о коронавирусе заставляют людей вести себя не слишком рационально - например, скупать туалетную бумагу. Напоминаем, что надо знать о коронавирусе, чтобы не начать бояться его больше, чем следовало бы.

Коронавирус в Молдове: власти готовятся ввести карантин

На севере Италии проживает самая многочисленная в Европе диаспора молдаван. Сотни человек устремились на родину в связи со вспышкой коронавируса и предстоящими пасхальными праздниками. Власти Молдовы готовы объявить тотальный карантин.

Израильские ученые утверждают, что смогут одними из первых произвести вакцину против коронавируса, а помогут им в этом курицы.

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Дайджест готовили Марина Ромадова и Артем Воронин