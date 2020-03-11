Совет Федерации одобрил поправки в Конституцию, обнуляющие сроки Путина

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Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон о поправках в Конституцию, которые помимо прочего обнуляют сроки полномочий президента.

Один сенатор проголосовал против, 160 - "за", трое воздержались. Теперь поправки должны одобрить законодательные собрания в регионах России.

Перед голосованием выступила спикер Валентина Матвиенко. Она акцентировала внимание на поправке, которая позволит президенту Владимиру Путину баллотироваться в 2024 году на новый срок.

"Чтобы сохранить власть, вы это хорошо понимаете, есть немало других легитимных вариантов, которых можно было бы провести просто через Федеральное собрание, но для президента всегда в его деятельности было важно мнение людей, неизменное уважение к мнению граждан своей страны", - сказала она.

"Именно поэтому он предложил всенародное голосование по поправкам в Конституцию, именно поэтому он не согласился, как предлагали многие, продлить свои полномочия автоматически, а проявил готовность пойти на конкурентные выборы и тем самым передать столь серьезное решение воле народа", - добавила Матвиенко.

Ранее в среду Госдума приняла в третьем чтении закон о поправках в Конституцию, которые помимо прочего обнуляют сроки полномочий президента.

Среди ключевых поправок - исключение слова "подряд" в отношении двух президентских сроков. Поправки также предусматривают, что бывший президент сможет получить пожизненный статус сенатора. В Конституции благодаря поправке, внесенной Путиным, появится упоминание бога, а также слова о том, что Россия "чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды". Поправки также вводят запрет на действия по отчуждению части территории России, а также призывы к ним. Браком признается союз мужчины и женщины.

Поправка Терешковой

Поправку об обнулении президентских сроков 10 марта в ходе заседания Госдумы внезапно предложила депутат Валентина Терешкова. Поправка предусматривает обнуление сроков Путина и дает ему право участвовать в президентских выборах в 2024 году. Действующая Конституция не позволяет Путину баллотироваться на новый срок.

"Предложение [об обнулении сроков], по сути, означает снять ограничение для любого человека, для любого гражданина, включая действующего президента, и разрешить в будущем участвовать в выборах. Естественно, в ходе открытых и конкурентных выборов", - сказал накануне Путин в Госдуме.

Предложенную Терешковой поправку Госдума в тот же день согласилась внести в общий пакет изменений в Конституцию. Путин в свою очередь заявил, что согласен с этой поправкой при условии, что ее одобрит Конституционный суд.

Для принятия поправок в целом также необходимо мнение Конституционного суда, также их должны одобрить не менее двух третей региональных парламентов. Затем документ отправится на подпись президенту и "общероссийское голосование". Конституционный суд помимо поправок рассмотрит и положения о процедуре этого голосования.

Обнуление сроков Путина может состояться при двух условиях - если граждане поддержат поправку на общероссийском голосовании 22 апреля и если Конституционный, по словам Путина, даст "официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям основного закона".

Предложенную 10 марта депутатом Александром Карелиным поправку о досрочных выборах в Госдуму парламентарии не рассматривали, Карелин ее отозвал, после того как Путин заявил, что считает нецелесообразными досрочные выборы в условиях консенсуса в Госдуме.

РБК со ссылкой на источник пишет, что досрочные выборы могли бы состояться, если бы не позиция КПРФ. Коммунисты выступили против, а Путину, по данным издания, было нужно, чтобы все парламентские партии поддержали проведение выборов в Госдуму досрочно.

"Ну нет там обнуления"

Ранее сопредседатели рабочей группы по поправкам в Конституцию депутат Павел Крашенниников и сенатор Андрей Клишас заявляли, что не рассматривают вариант с обнулением президентских сроков Путина. "Здесь никакого обнуления не происходит, если человек уже пробыл два раза то, наверное, не сможет стать даже кандидатом в президенты", - говорил Крашенинников.

В среду он снова заявил, что принятие поправки Терешковой нельзя считать обнулением президентских сроков Путина. "Ну нет там обнуления, - сказал Крашенинников. - Поправки выносятся на общероссийское голосование. И если граждане это поддерживают, то он еще раз может стать кандидатом. И это будет записано в одной статье Конституции и в одной статье переходных положений [законопроекта о поправке к основному закону]".

Депутаты Госдымы не знали о том, что будет предложено отменить ограничения для Путина избираться вновь, сообщили накануне Би-би-си два человека, близких к руководству Госдумы, это стало для них неожиданностью.

Об обнулении президентских сроков после внесения поправок в Конституцию ранее заявлял бывший помощник президента Владислав Сурков. "Если будут в итоге как-то уточнены полномочия президента, - говорил он, - то правовая логика приведет к необходимости заново начать отсчет президентских сроков". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл это мнением гражданина России, который "с недавних пор" является физическим лицом и не работает в Кремле.

Сам Путин на прошлой неделе на встрече с представителями общественности Ивановской области выступал против того, чтобы "ликвидировать количество сроков, на которые может президент избираться".

"Сейчас действительно, может быть, важнее даже стабильность, спокойное развитие страны, но потом, когда страна наберет побольше уверенности в себе, побольше ресурсов всяких, "жирка", что называется, тогда точно совершенно нужно, безусловно, обеспечить сменяемость власти", - рассуждал Путин.