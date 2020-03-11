Музыкальный фестиваль "Коачелла" в США перенесли на осень. Тоже из-за коронавируса

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Один из крупнейших музыкальных фестивалей в мире перенесли из-за коронавируса.

Фестиваль "Коачелла" должен был пройти в апреле в пустыне Колорадо на юго-востоке Калифорнии на протяжении двух уикендов. В числе заявленных звезд были группа Rage Against The Machine, рэпер Фрэнк Оушен и певица Лана Дель Рей.

По просьбе местных властей организаторы мероприятия, компания Goldenvoice, решили перенести его на октябрь из-за угрозы распространения коронавируса. Во вторник они объявили об этом в твите.

По последним данным, в США более тысячи подтвержденных случаев Covid-19 и 30 человек скончались от болезни.

Фестиваль "Коачелла", полное название которого - "Coachella Valley Music and Arts Festival", - одно из самых престижных музыкальных мероприятий в мире, там любят появляться знаменитости, связанные с модой, телевидением и музыкой (у Ланы Дель Рей есть одноименная песня).

В этом году на протяжении шести дней там должны были выступить сотни музыкантов, включая Тома Йорка из Radiohead, рэпера Трэвиса Скотта, продюсера Кельвина Харриса и множество восходящих звезд поп-, рок- и электронной музыки.

Организаторы "Коачеллы" также перенесли с апреля на октябрь и другой свой фестиваль - "Стейджкоуч", посвященный кантри-музыке.

"Это решение мы принимаем в период всеобщей неопределенности, но к безопасности гостей, сотрудников и местных жителей мы относимся со всей серьезностью", - сказано в заявлении компании Goldenvoice, опубликованном в "Твиттере".

Вместо двух уикендов в апреле "Коачелла" теперь пройдет с 9 по 11 октября и с 16 по 18 октября соответственно, а "Стейджкоуч" перенесен на 23-25 октября.

Организаторы уточняют, что все владельцы билетов при желании смогут их вернуть, а как это сделать, им сообщат до 13 марта.

В прошлом году на "Коачелле" побывали примерно 250 тысяч человек, а "Стейджкоуч" привлек 70 тысяч посетителей.

Перенос этих фестивалей продолжает тенденцию, наметившуюся в индустрии развлечений в связи с мировой эпидемией коронавируса.

Media playback is unsupported on your device Правильно вымытые руки снижают риск заражения любой инфекцией, в том числе и коронавирусом.

Ранее в США впервые за 34-летнюю историю мэр столицы Техаса Остина отменил крупный арт-фестиваль South By Southwest, на котором выступают, проводят конференции и заключают сделки музыканты, художники и представители бизнеса со всего мира.

Свои концерты также отменили, в частности, Мадонна, Майли Сайрус и группа Pearl Jam.

В Китае с января закрыты все 70 тысяч кинотеатров, а Италия последовала этому примеру в прошлые выходные. Кинотеатры также закрылись в некоторых регионах Франции.

В связи с падением посещаемости кинотеатров мировую премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли с апреля на ноябрь. Во вторник кинокомпания Sony Pictures объявила, что переносит на август выход фильма "Кролик Питер 2".