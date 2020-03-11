Коронавирус: на Украине вводят трехнедельный карантин

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Кабинет министров Украины в среду ввел трехнедельный карантин на всей территории страны в связи с глобальной вспышкой коронавируса.

"Да, ввели на три недели", - подтвердил источник BBC News Украина в правительстве.

Информацию подтвердили пресс-службы Кабмина и Верховной Рады.

Кабинет решил выделить 100 млн украинских гривен (около 4 млн долларов) на закупку средств индивидуальной защиты для нужд министерств и ведомств и пополнения госрезерва.

Экспорт товаров противоэпидемиологического назначения запрещен до 1 апреля.

Кроме того, Кабмин постановил закупить инфракрасное оборудование для дистанционного скрининга прибывающих в киевский аэропорт Борисполь.

Карантин в школах

Правительство предложило ввести ограничения на массовые мероприятия, в которых запланировано участие 200 и более человек за исключением "мероприятий государственной необходимости".

"Проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, без зрителей. Также запланировано ввести карантин в учебных заведениях сроком на три недели", - говорится в официальном сообщении.

В министерстве образования ВВС News Украина пояснили, что решения о карантине в школах и детских садах будут принимать местные администрации, а о карантине на общенациональном уровне пока ничего не известно.

На Украине по состоянию на 10 марта зарегистрировали один лабораторно подтвержденный случай коронавируса у мужчины из Черновицкой области, который недавно вернулся из Италии.

Киев на карантине

Мэрия Киева приняла отдельное решение о введении карантина в столице с 12 марта.

Ограничения коснутся образовательного процесса и массовых мероприятий. По словам мэра Виталия Кличко, власти обеспечат дистанционное обучение в школах и вузах.

"Предварительно ограничения будут действовать до конца марта", - заявил мэр в телеобращении.

Будет ограничено посещение детских садов, художественных и спортивных школ.

Кличко попросил руководителей предприятий и организаций города по возможности изменить рабочие графики сотрудников, имеющих малолетних детей.

Столичные власти ограничивают проведение концертов, конференций и других мероприятий. Закроются кинотеатры и центры развлечений в торговых центрах.

Хотя в Киеве не зарегистрирован ни один случай заболевания коронавирусом, власти решили не ждать и обезопасить жителей города, заявил Кличко.

Общественный транспорт, по словам мэра, пока будет работать в обычном режиме. Его дважды в сутки дезинфицируют.