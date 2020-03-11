Осужденный за сексуальное насилие Харви Вайнштейн приговорен к 23 годам тюрьмы
Харви Вайнштейна, еще недавно одного из самых могущественных людей в Голливуде, приговорили к 23 годам тюремного заключения, признав виновным в сексуальных преступлениях и изнасиловании.
Более 80 женщин обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах.
С этого началось международное движение жертв сексуальных домогательств #MeToo. Скандал превратил влиятельного кинопродюсера в изгоя.
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67-летний кинопродюсер громко заявил о себе в 90-е, когда его кинокомпания Miramax вихрем ворвалась в Голливуд и поставила под вопрос доминирование крупных студий.
Miramax, которую Вайнштейн создал со своим братом Бобом, выпустила целый ряд ярких и успешных независимых фильмов. В числе их хитов - "Криминальное чтиво", " Секс, ложь и видео", а также "Влюбленный Шекспир", который в 1997 году выиграл семь "Оскаров", включая награду за лучший фильм.
Степень влияния Вайнштейна хорошо демонстрирует исследование речей из архивов "Оскара", которое в 2015 году провела компания Vocativ. Имя Харви Вайнштейна лауреаты упомянули 25 раз: вместе с богом он делит второе место после Стивена Спилберга.
С чего началось падение
Первые обвинения против Вайнштейна стали всплывать в октябре 2017 года. В газете New York Times и журнале New Yorker вышли публикации о десятках случаев сексуальных домогательств со стороны продюсера, происходивших на протяжении нескольких десятилетий.
В числе актрис, публично выступивших с обвинениями против него, были Роуз Макгоуэн и Эшли Джадд.
Женщины заявили, что Вайнштейн заставлял их делать ему массаж, ходил перед ними голым и обещал помочь с карьерой в обмен на услуги сексуального характера.
Публикации New York Times и New Yorker привели к целому всплеску новых обвинений. В числе 80 женщин, заявивших о неподобающем поведении Вайнштейна, были Анжелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Ума Турман и Сальма Хайек. Кроме актрис выступили также сотрудницы его компании и бывшая личная ассистентка Лиса Роуз.
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Вайнштейн тогда извинился, признав, что "причинил много боли" женщинам, но отверг обвинения в насилии.
Как проходил суд в Нью-Йорке
Спустя два года после появления обвинений, в феврале 2020 года, суд присяжных в Нью-Йорке заключил, что Вайнштейн виновен в изнасиловании начинающей актрисы Джессики Манн в 2013 году и сексуальных домогательствах к Мими Халейи, работавшей ассистенткой продюсера на одном из его телепроектов, в 2006 году.
Сам Вайнштейн не признавал себя виновным. Его защита утверждала, что женщины добровольно соглашались на секс с ним, надеясь на карьерные перспективы.
Вайнштейн был оправдан по самым серьезным обвинениям: в изнасиловании первой степени и сексуальном насилии при отягчающих обстоятельствах.
По решению судьи, Вайнштейна должны были немедленно отправить в тюрьму, но он пожаловался на боли в груди, и его отвезли в больницу, где сделали операцию на сердце. После операции его доставили в одиозную тюрьму Райкерс-Айленд в ожидании приговора.
Как скандал отразился на карьере и семье Вайнштейна
- В октябре 2017 жена Вайнштейна Джорджина Чаплин заявила, что уходит от него.
- В связи со скандалом поднялась новая волна движения #MeToo, когда Актриса Алисса Милано написала в "Твиттере": "Если вы когда-нибудь подвергались сексуальным домогательствам, напишите "me too" в ответ на этот твит.
- В том же месяце организаторы "Оскара" проголосовали за то, чтобы исключить Вайнштейна из рядов киноакадемии.
- Вайнштейн был уволен из Weinstein Company - компании, которую он основал с братом Бобом после того, как они ушли из Miramax.
- В марте 2018 Weinstein Company объявила себя банкротом.
Что дальше?
Для Вайнштейна, скорее всего, это дело не станет последним. Ему все еще предстоит суд в Лос-Анджелесе, где ему предъявлены обвинения в изнасиловании и сексуальном насилии по отношении к двум женщинам в течение двух дней в 2013 году. Калифорнийские прокуроры расследуют еще несколько других дел.
В декабре 2019 года адвокаты продюсера сообщили, что достигли предварительного соглашения с некоторыми из обвинивших его женщин, в его рамках почти 30 актрис и бывших сотрудниц могут получить 25 млн долларов. Однако по крайней мере четверо женщин с тех пор отказались от участия в сделке.
Несмотря на то, что не менее 80 женщин обвинили Вайнштейна в неподобающем поведении, продолжавшемся на протяжении десятков лет, большинство из этих жалоб не приведут к суду из-за истечения срока давности.