"Чудо непорочного президентства". Как на обнуление сроков Путина отреагировали мировые СМИ
Президент России Владимир Путин во вторник согласился на обнуление президентских сроков при условии, что инициативу одобрит Конституционный суд. Русская служба Би-би-си собрала реакцию мировой прессы на возможный пятый срок Путина.
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The Times: "Путин навсегда"
"Путин навсегда" - заголовок редакционной колонки газеты Times о перспективе обнуления президентских сроков в России.
"На практике очевидность этой уловки, к которой прибегли после провала других попыток продлить путинский срок [...], может говорить о том, что Путин опасается, что политическая система может не пройти проверку на прочность, если он уйдет".
Стремление Путина сохранить президентский пост уничтожает любые надежды на сближение между Россией и Западом, пишет газета. "Эта холодная война 21-го века продолжится, и США с союзниками не смогут сделать почти ничего, кроме как прибегнуть к тактике терпеливого сдерживания, которая в конце концов оправдала себя в противостоянии с СССР".
Если исходить из того, что к концу нынешнего срока общая продолжительность правления Владимира Путина составит 24 года, то к 2036 году он выйдет на второе место по длительности правления из всех российских правителей - между Петром I (он правил 43 года) и Екатериной II (34 года).
The Guardian: Больше агрессии, больше коррупции, больше репрессий, больше стагнации
Обозреватель Guardian Саймон Тисдалл пишет, что части россиян могло показаться, будто конституционные поправки и роспуск российского правительства были шагами к демократизации.
"Большая ошибка", - констатирует он.
"Аналитики в России и за рубежом думали, что обсуждают будущее политической системы и то, как будет обеспечиваться передача власти по истечении четвертьвекового путинского срока. Однако Путин имел в виду другой вопрос, волнующий его сильнее: как навечно сохранить власть?"
"А вчера он дал ответ, который звучал по сути так: "Забудьте обо всем. Я остаюсь".
"Итак, что может означать для России перспектива "вечного Путина"? Внутри России, вероятно, рост коррупции, больше репрессий, больше стагнации. На мировой арене - больше попыток нарушить мировой порядок, больше антизападной пропаганды и усмешек по поводу "устарелости" либеральных идей", - пишет Guardian.
Der Spiegel: "Оппозиция смирилась"
"Кажется, будто даже оппозиция со всем смирилась, - пишет немецкая газета Spiegel. - Против поправок в Конституцию почти не было протестов". Издание цитирует одного из организаторов марша в память о Борисе Немцове: "То, что Путин будет у власти вечно, никого не удивляет. Нет ничего, ради чего люди вышли бы на улицы".
"Конституционная реформа Путина - уже давно не только политическая мера, распределяющая обязанности между парламентом, правительством и президентом. Она гарантирует Путину как бывшему президенту пожизненный пост в Совете Федерации, а тем самым и иммунитет. Передача российской территории объявляется нарушением закона: имеется в виду и критика аннексии Крыма.
При этом пакет поправок стал еще и идеологическим проектом. Он включает в Конституцию ряд консервативных и патриотических элементов, и это делается не очень-то элегантно и логично", - пишет Der Spiegel.
Der Standard: "Русское рагу и чудо непорочного президентства"
С блюдом, в котором смешано множество ингредиентов, сравнивает новую Конституцию австрийская газета Der Standard.
"Новая российская Конституция - как большое рагу. В ней есть что-то для всех. Для одних - статус победоносной державы во Второй мировой войне, для других - защита брака, который в России может существовать только "между мужчиной и женщиной". Для бедных есть кое-что о социальной помощи, для патриотов - запрет на уступку даже крохотной части земли. Есть явно несовместимые вещи: с одной стороны, Россия - правопреемник атеистического Советского Союза, с другой стороны, конституционные повара "в память о предках" внесли в рецепт "веру в Бога", - язвительно пишет обозреватель Андре Баллен.
Обнуление он называет "чудом непорочного президентства": "Путин снова становится политической девственницей, его прошлое просто не учитывается. Однако маневр имеет мало общего с целомудрием и стыдом. Наоборот, это изнасилование ранее действовавшей Конституции".
The Wall Street Journal: "Путин не может себе позволить уйти"
"Как и большинство авторитарных правителей, Путин не может позволить себе покинуть свой пост, чтобы не потерять защиту от нажитых им врагов, а также влияние, чтобы сохранить богатство своих многочисленных друзей", - говорится в редакционной статье, опубликованной 11 марта в The Wall Street Journal .
"Путину везло все 20 лет правления, не в последнюю очередь благодаря долгому росту цен на нефть и газ. Но эта эпоха оказалась под угрозой из-за роста американского сланцевого бурения, теперь он [Путин] надеется использовать падение мирового спроса на нефть, чтобы разрушить американскую индустрию. Однако он вряд ли преуспеет [...] В стране, где нет верховенства закона, даже лидеры, которые кажутся надежными, не могут спать спокойно", - считает редакция.
Neue Zürcher Zeitung: "Стабильность Путина подобна отдыху на кладбище"
Neue Zürcher Zeitung, одна из крупнейших газет Швейцарии, пишет, что Путин теоретически мог бы повторить тот трюк, который он в свое время выполнил с Медведевым. Но это поставило бы его в зависимость от другого политика и в некоторой степени уменьшило бы его власть. Поэтому в январе Путин начал "операцию по поддержанию власти" на другом уровне".
Реформу Конституции издание называет фарсом. Дебаты о том, кто будет управлять страной до 2036 года, шли всего несколько минут.
"Россия заслуживает лучшего. Год за годом страна теряет свои лучшие мозги, потому что талантливые предприниматели, ученые и художники не видят возможности реализовать свой потенциал на родине. Экономика страны не развивается уже более десяти лет из-за правовой неопределенности и внешнеполитических авантюр, которые привели страну к изоляции. Теперь Путин продвигает себя с помощью известного аргумента всех диктаторов: стабильности. Но стабильность, которую он может гарантировать, подобна отдыху на кладбище", - пишет обозреватель.
The Economist: "Шоу получилось надуманным и вялым"
Издание The Economist пишет, что Владимир Путин как бывший офицер КГБ привык действовать в обстановке запутанности и неясности. Сначала он говорил, что не хочет как в Советском Союзе, чтобы выносили вперед ногами. Потом объявил, что уходить с поста президента не собирается.
Его слова о реформе тоже расходились с действиями: говорил он об укреплении парламентской и региональной власти, но де-факто поправки предоставляют президенту почти абсолютную власть, еще больше снижают авторитет избранных глав регионов и лишают международное право приоритета над российским.
События в Думе, которые произошли 10 марта, издание считает скучной постановкой: "Гамбиту Путина, который он разыграл перед Думой, не хватало размаха и драмы. Шоу получилось надуманным и вялым".