ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса

Правообладатель иллюстрации EPA

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила что распространение нового коронавируса достигло стадии пандемии, так как затронуты большинство стран и все континенты.

"Никогда раньше мы не сталкивались с пандемией, вызванной коронавирусом. И никогда не сталкивались с пандемией, которую в то же время можно контролировать. [...] Из 118 тысяч случаев коронавируса, зафиксированных в 114 странах, более 90 процентов случаев - только в четырех странах, а в двух из них - Китае и Южной Корее - значительно снизилось число заболевших", - заявили в ВОЗ.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сказал, что новая классификация распространения Covid-19 никак не меняет рекомендации властям затронутых стран о том, как бороться с новым коронавирусом.

"Описание ситуации как пандемии не меняет оценки ВОЗ угрозы, представляемой этим коронавирусом. Это не меняет то, что делает ВОЗ, и это не меняет то, что должны делать страны", - говорится в заявлении организации.

При этом Гебрейесус подчеркнул, что он "серьезно озабочен тревожным уровнем бездействия" по поводу коронавируса. Он призвал правительства принять "срочные и агрессивные меры".

"Несколько стран продемонстрировали, что вирус можно подавить и контролировать", - сказал он.

До сих пор ВОЗ называл вспышку Covid-19 лишь эпидемией.

Согласно терминологии ВОЗ, эпидемией считается неожиданное распространение болезни в одном регионе. В 2010 году ВОЗ постановила, что пандемией считается распространение нового заболевания по всему миру.

Американский Центр по контролю и профилактике заболеваемости (CDC) считает пандемией эпидемию, охватившую несколько стран и континентов, и заразившую большое число людей.

Лоуренс Гостин, профессор по глобальному здравоохранению в Джорджтаунском университете, отмечает, что термины "эпидемия" и "пандемия" в какой-то степени субъективны, так как нет точных и согласованных всеми определений.

За пределами Китая активнее всего коронавирус распространился в Южной Корее и Италии. По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в Италии за сутки выросло на 2 тысячи - до 12,4 тысяч, а количество жертв выросло до 827.

Ситуация в России

В России у восьми человек за сутки была диагностирована коронавирусная инфекции, сообщили в оперативном штабе по коронавирусу. В том числе шесть случаев зафиксированы в Москве, один из них - у ребенка. Еще двое заболевших - в Московской области.

"У одного из пациентов, ребенка, полностью отсутствуют симптомы заболевания, он является только носителем", - сообщили Интерфаксу в среду в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Кроме того, сообщили в штабе, с 13 марта Россия ограничит выдачу виз гражданам Италии, где наблюдается одна из наиболее крупных вспышек заболевания. Будут выдаваться только деловые, гуманитарные, дипломатические и служебные визы.

Также будет ограничено авиасообщение с Италией, Францией, Германией и Испанией.

Федеральным и региональным властям было рекомендовано сократить число массовых мероприятий и ограничить заграничные командировки госслужащих.

С учетом новых заболевших в России зарегистрировано 28 случаев коронавирусной инфекции, уточнили в штабе.