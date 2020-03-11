Общественный фонд "Яндекса" возглавит сопредседатель штаба Путина

Правообладатель иллюстрации Viktor Vasenin/TASS

Общественную структуру, которую "Яндекс" согласился создать под угрозой принятия закона, ограничивающего иностранное участие в интернет-компаниях, возглавит руководитель "Сириуса" Елена Шмелева - на прошлых выборах она возглавляла избирательный штаб Владимира Путина.

Фонд общественных интересов "Яндекса" возглавила Елена Шмелева, которая руководит образовательным центром "Сириус" и фондом "Талант и успех". Об этом сообщили ТАСС и "Ведомости" со ссылкой на свои источники. Представитель "Яндекса" подтвердил назначение Шмелевой.

Шмелева неоднократно присутствовала на мероприятиях с участием президента Владимир Путин, Путин не раз посещал "Сириус".

В 2018 году она стала одним из сопредседателей избирательного штаба Путина на президентских выборах.

Правообладатель иллюстрации Mikhail Metzel/TASS

Шмелева родом из Петербурга, в нулевых возглавляла аналитическое управление центрального исполкома "Единой России". Правление фонда "Талан и успех" возглавляет Сергей Ролдугин - виолончелист, друг Путина, герой расследования "Панамские документы".

В прошлом году депутат "Единой России" Антон Горелкин внес в Госдуму законопроект, который очень насторожил "Яндекс", - о том, что иностранцы не могут владеть или контролировать более 20% "существенных информационных ресурсов". Структура собственности "Яндекса" такова, что если бы закон вступил в силу, то компания попала бы под ограничения.

11 октября, на следующий день после публичного обсуждения законопроекта в думском комитете по информационной политике, акции "Яндекса" потеряли около 15% стоимости. Это стало крупнейшим обвалом для компании в 2019 году.

В ноябре "Яндекс" сообщил, что создает фонд общественных интересов, который должен будет принимать решения в отношении сделок по консолидации 10% и более акций компании в одних руках, также он будет согласовывать передачу интеллектуальной собственности компании, возможные партнерства с правительствами других стран и решать другие вопросы.

"Ведомости" писали, что новая конструкция управления "Яндексом" была согласована с администрацией президента и одобрена первыми лицами государства.

В ноябре "Яндекс" сообщал, что в совет директоров фонда войдут 11 человек, в том числе представители университетов - ВШЭ, МФТИ, МГУ, СПбГУ и ИТМО, школы управления "Сколково" и "Фонда поддержки 57-й школы", а также глава группы компаний "Яндекса" Аркадий Волож, управляющий директор группы компаний Тигран Худавердян и гендиректор "Яндекса" в России Елена Бунина.

В итоге, по информации "Ведомостей", в совет вошли Шмелева, Бунина, Волож, Худавердян, представители ВШЭ, МГУ, гендиректор "Газпром нефти" Александр Дюков, глава РСПП Александр Шохин, президент бизнес-школы "Сколково" Андрей Шаронов и директор школы №57 Михаил Случ.