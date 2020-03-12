Россия временно закрывает границу для граждан Италии

Россия временно запретила гражданам Италии въезжать в страну. Запрет также коснется иностранцев, которые приезжают из Италии. Эти меры приняты из-за вспышки коронавируса, который из всех стран Европы наиболее распространен в Италии.

Запрет вступает в силу 13 марта, говорится в распоряжении правительства России.

Россия также приостановит прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в Россию гражданам Италии.

Что сказано в распоряжении

"В целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции" ФСБ России с нуля часов 13 марта временно временно приостанавливается пропуск через государственную границу граждан Италии, въезжающих в Россию "в целях обучения и осуществления трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях", говорится в распоряжении.

Кроме того, запрещен пропуск через госграницу иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих с территории Италии и въезжающих на территорию России с теми же целями - за исключением граждан государств - членов Евразийского экономического союза, а также экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в России.

МВД России и его территориальным органам предписано временно приостановить прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в Россию с частной целью, в целях обучения и осуществления трудовой деятельности гражданам Италии, а также разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу.

МИД России, согласно распоряжению, должен уведомить власти Италии о предусмотренных мерах, "подчеркнув, что они обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер".

После ограничения полетов

Накануне российский оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции объявил о том, что с 13 марта Россия из-за коронавируса ограничивает авиасообщение с Италией, а также Францией, Испанией и Германией. Останется только одно направление - Рим. Туда будет летать "Аэрофлот".

Остальные российские авиакомпании приостанавливают регулярные рейсы. Чартерами они будут вывозить из Италии российских туристов.

Накануне оперативный штаб уже сообщал, что с 13 марта в связи с распространением коронавируса Россия вводит временный запрет на выдачу гражданам Италии виз - за исключением деловых, гуманитарных, дипломатических и служебных.

Власти Италии накануне сообщали, что число случаев заражения в Италии за сутки выросло на две тысячи, превысив 12 тысяч, жертв стало больше на 196.

В Италии накануне было принято решение о приостановке работы всех ресторанов, баров и других заведений. Работать будут только продуктовые магазины, аптеки, общественный транспорт.