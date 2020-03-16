Коронавирус в России. Что случилось за выходные

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В Москве вводится режим свободного посещения школ. Российским вузам рекомендовано перейти на дистанционное обучение. Торговые сети столкнулись с повышенным спросом. Правительство подготовило антикризисный план на 300 млрд рублей. Как в России борются с угрозой коронавируса - в обзоре Би-би-си.

Учеба

В субботу утром мэр Москвы Сергей Собянин и власти Подмосковья объявили о свободном посещении школ и детсадов. Это значит, что родители могут оставить детей дома, но если это невозможно, детей будут ждать в школах и детсадах. Режим свободного посещения будет вводиться до особого распоряжения.

Министерство просвещения России в субботу утром предложило региональным органам власти перевести школьников на дистанционное обучение.

Министерство науки и высшего образования России рекомендовало российским вузам с понедельника организовать дистанционное обучение студентов.

Транспорт

Отменены поезда на Украину и Молдову (следовали через Украину). В воскресенье "Российские железные дороги" объявили о временном прекращении курсирования поездов на этом направлении - Украина и Молдова сами закрыли границы для иностранцев.

Кроме того, РЖД приостановили сообщение с Латвией. Это поезд Рига - Москва и вагоны Рига - Петербург. Латвия сама прекратила все международные перевозки из-за коронавируса.

Латвийская AirBaltic стала первой авиакомпанией в мире, которая прекратила полеты из-за коронавируса. Россия входит в число основных направлений этого лоукостера, компания летала из Риги в Шереметьево 26 раз в неделю, в Петербург - 22 раза. Популярностью у россиян AirBaltic пользовалась, так как давала возможность дешевле улететь в Европу с пересадкой в Риге.

"Аэрофлот" с понедельника, 16 марта, летает только в европейские столицы, приостановлены регулярные полеты в Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Бургас, Салоники, Ираклион, Барселону и Цюрих. Если бы не решение латвийских властей, AirBaltic могла бы продолжить полеты в Москву, отмечают "Ведомости".

Границы

С воскресенья закрыта граница с Польшей и Норвегией. Это в Калининградской и Мурманской областях. Соответствующее распоряжение премьер Михаил Мишустин подписал в субботу. Речь идет о приостановке пропуска иностранцев через сухопутные участки границы.

Австрия закрыла границу для россиян. В воскресенье федеральный канцлер Себастьян Курц объявил о приостановке въезда в страну из России, Великобритании, Нидерландов и Украины.

С понедельника приостанавливается передвижение граждан между Грузией и Россией, сообщила пресс-служба грузинского правительства.

В понедельник Мишустин объявил, что Россия закрыла границу с Беларусью для перемещения людей.

Что писала Би-би-си

Магазины

Минпромторг России в воскресенье призвал граждан осознанно и рационально подходить к покупке продуктов ("та же крупа, приобретаемая сейчас впрок, не может храниться вечно").

Существующих запасов у торговых сетей хватит на несколько недель работы, запасы продолжают пополняться, заявил в воскресенье представитель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших ритейлеров, включая X5 Retail Group и "Магнит").

Минпромторг запросил у АКОРТ и Союза независимых сетей (СНС) данные, на сколько дней у розницы хватит запасов социально значимых товаров и как быстро они смогут нарастить поставки, пишут "Ведомости". Речь идет о сырокопченых колбасах, рыбных и мясных консервах, говядине, свинине, курятине, подсолнечном и сливочном масле, молоке, яйцах, сахаре, соли, рисе, пшене, гречке, картофеле, капусте, моркови, заменителях грудного молока.

По данным издания, спрос на товары длительного хранения вырос еще в начале марта: "Сперва ажиотаж прошелся по крупным онлайн-магазинам, к выходным 14-15 марта его ощутили и федеральные сети. Кое-где опустели полки с крупами, нет популярных и дешевых товаров". В части магазинов наблюдается повышенный спрос на отдельные товары, подтвердил представитель X5 Retail Group ("Пятерочка" и "Перекресток"). "Мы видим определенный рост спроса на продукты питания длительного хранения, ни ажиотажа, ни нехватки товаров нет", - заявил представитель "Магнита".

Власти

Премьер Мишустин еще в субботу заявил, что ситуация с коронавирусом в мире развивается по неблагоприятному сценарию, поэтому принято решение создать координационный совет, в который войдут оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, комиссия по устойчивости российской экономики, а также губернаторы.

Вечером в воскресенье президент Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Госсовета по коронавирусу, ее возглавил мэр Собянин.

Утром в понедельник Мишустин Мишустин объявил о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса, в том числе о частичном закрытии границы с Беларусью.

Правительство подготовило антикризисный план, он предусматривает создание фонда в 300 млрд рублей для поддержки экономики, сообщил Мишустин. О плане утром писали "Ведомости", сообщая, что план, в частности, предусматривают компенсацию доходов людей, находящихся на карантине, а также налоговые каникулы для бизнеса.

Посольство в США временно остановило оказание консульских услуг.

Зрелища

О приставке работы объявили музей современного искусства "Гараж" в Москве и "Ельцин центр" в Екатеринбурге.

Онлайн-кинотеатр Premier отменил подписку из-за коронавируса (в "Газпром-медиа" назвали это "хорошим и полезным подарком в сложившейся ситуации, когда огромное количество людей вынуждено находиться дома").

Шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале сообщило, что съемки следующих выпусков программы пройдут без зрителей в зале. С понедельника все программы Первого канала, на съемках которых обычно присутствуют зрители, снимаются без их участия, сказала проекту "Подъем" пресс-секретарь канала Лариса Крымова.

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