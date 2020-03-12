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Пандемия Covid-19: США закрывают въезд из Европы

Дональд Трамп в обращении к нации в ночь на четверг заявил, что США с полуночи пятницы на 30 дней закрывают въезд всем прибывающим из Европы. Для Британии будет сделано исключение.

Трамп также пообещал финансовые выплаты работникам, ушедшим на больничный из-за Covid-19. В США зарегистрировано 1135 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 38 заболевших умерли.

Всемирная организация здравоохранения объявила, что распространение нового коронавируса достигло стадии пандемии. Это первая в истории пандемия коронавируса.

Специалисты используют термин "пандемия" в тех случаях, когда болезнь распространяется в разных уголках планеты одновременно, однако еще в феврале представитель ВОЗ в беседе с Би-би-си говорил, что организация больше не пользуется этим термином, оставив его в прошлом вместе с шестибальной шкалой оценки вспышек заболеваний.

Тем не менее до сих пор ВОЗ называл вспышку Covid-19 лишь эпидемией. Теперь это вторая на планете активная пандемия наряду с ВИЧ.

Италия закрывает магазины

В Италии, занимающей второе место в мире по количеству зараженных, введены беспрецедентные ограничительные меры. В стране закроются все магазины, кроме продовольственных и аптек. Решение вступит в действие с четверга и останется в силе до 25 марта, объявил премьер-министр Джузеппе Конте.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В Италии закроются все магазины, кроме продуктовых и аптек

Также будут закрыты бары, рестораны, парикмахерские и большинство офисов. Доставка еды и товаров на дом не запрещена.

Школы, спортивные залы, ночные клубы и другие развлекательные заведения по всей стране уже закрыты в рамках принятых ранее карантинных мер.

В Италии на утро четверга почти 12 500 заразившихся и 827 летальных исходов.

В опасности 70% жителей Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель предупредила, что коронавирусом может заразиться 70% населения Германии - это 58 миллионов человек.

"Это испытание нашей солидарности, нашего здравого смысла и нашей заботы друг о друге. И я надеюсь, что мы его выдержим", - сказала она.

ЧМ-2020 по фигурному катанию отложен

Власти канадской провинции Квебек решили отложить чемпионат мира по фигурному катанию из-за Covid-19. Чемпионат должен был состояться в Монреале с 18 по 22 марта.

Международный союз конькобежцев (ISU) уже заявил, что рассмотрит возможность проведения чемпионата мира позднее в 2020 году, но не раньше, чем в октябре. Сейчас в Квебеке семь зарегистрированных случаев заражения коронавирусом, один - в самом Монреале.

Как замедлить вирус?

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Пока Covid-19 распространяется по миру, власти и медики стараются избежать резкого роста числа заболевших. "Сровнять пик" или "выровнять кривую", как выражаются специалисты, жизненно необходимо. Как это сделать?

Заразился Том Хэнкс

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В ночь на четверг стало известно, что коронавирусом заразились актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон. Недавно они побывали в Астралии на съемках фильма режиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.

Харви Вайнштейн приговорен к 23 годам тюрьмы

Киномагнат Харви Вайнштейн, ставший изгоем после того, как более 80 работавших с ним женщин обвинили его в преступлениях сексуального характера, приговорен к 23 годам тюрьмы.

67-летний кинопродюсер громко заявил о себе в 90-е, когда его кинокомпания Miramax поставила под вопрос доминирование крупных студий, а в 2010-е стал одной из причин возникновения глобального движения жертв сексуальных домогательств #MeToo.

Media playback is unsupported on your device Вайнштейн против #MeToo. Как это было

Западные эксперты об обнулении сроков Путина

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Предложение обнулить президентские сроки Владимира Путина - инструмент контроля за российскими элитами, считают опрошенные Би-би-си эксперты в США и Британии.

Британия попытается замедлить распространение вируса

В четверг в Уайтхолле пройдет очередное заседание британского правительственного комитета по чрезвычайным ситуациям COBRA, посвященное коронавирусу. Как ожидается, правительство перейдет от тактики сдерживания вируса к замедлению его распространения, в первую очередь рекомендуя изоляцию людям с симптомами Covid-19. Также в пабах запретят показывать футбол, сообщает Times.

В Древней Олимпии зажгут олимпийский огонь

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В этом году посмотреть на церемонию пустят только 100 человек (фото архивное)

В Греции, в Древней Олимпии, зажгут факел для Олимпиады-2020 в Токио. Обычно на этом мероприятии собирается публика, но на этот раз из-за коронавируса посмотреть на церемонию разрешат только 100 аккредитованным гостям.

Сергей Сивохо запустит платформу для примирения с Донбассом

Советник секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергей Сивохо проведет презентацию Национальной платформы примирения и единства. Платформа будет координировать общественные организации и способствовать диалогу с непризнанными республиками Донбасса.

80 лет окончанию советско-финской войны

12 марта был заключен мирный договор между СССР и Финляндией, таким образом закончилась советско-финляндская война. Корреспонденты Би-би-си недавно поговорили с двумя из немногих еще живых ветеранов, воевавших по разные стороны фронта.

Российские пранкеры поговорили с принцем Гарри. Эксперты по безопасности обеспокоены

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) разыграли принца Гарри. Герцог Сассекский, который думал, что разговаривает с экоактивисткой Гретой Тунберг и ее отцом, в ходе беседы о климате сказал, что "на руках Дональда Трампа "кровь", а Борис Джонсон - "хороший человек", но слишком пожилой, чтобы менять свои привычки.

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Беседа была опубликована таблоидом Sun еще 10 марта, однако в среду опрошенные газетами эксперты задались вопросом о том, сможет ли пара защитить себя от подобных вторжений в личную жизнь после того, как окончательно сложит с себя королевские обязанности и начнет большую часть времени проводить в Канаде.

"Пока Гарри и Меган находятся там, система не может их защитить", - считает эксперт, которого цитирует Guardian.

Принц Гарри высказался и о решении уйти из королевской семьи. "Я десять лет прослужил в армии, поэтому я более нормальный, чем кажется моей семье". О своей женитьбе на Меган он сказал: "Уверяю вас, брак с принцем или принцессой - вовсе не так уж здорово, как многие думают".

В Ираке обстреляли базу с военными США и Британии

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Военная база Таджи в Ираке, где размещены британские и американские войска, была обстреляна ракетами. В нескольких километрах к югу от базы нашли пусковую установку на платформе автомобиля Kia Binco.

Что пишут в мире про "обнуление Путина"

Владимир Путин во вторник согласился на обнуление президентских сроков при условии, что инициативу одобрит Конституционный суд. Русская служба Би-би-си собрала реакцию мировой прессы на возможный пятый срок Путина.

Будет ли кризис?

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Русская служба Би-би-си спросила экономистов, ждут ли они кризиса на фоне обвала финансовых рынков и цен на нефть.

ОПЕК+ распался - чем это грозит?

Альянс нефтедобывающих государств ОПЕК+, который удерживал цены на нефть последние три года, распался. В результате цены на нефть обвалились с 50 до 35 долларов за баррель. Русская служба Би-би-си объясняет, как такое могло случиться и что будет с рублем.

Обнуление Путина: депутаты объясняют поправку о президентских сроках

Поправка в Конституцию России об обнулении сроков Владимира Путина понравилась не всем депутатам Госдумы. Как прошел день в парламенте, закончившийся утверждением поправки, смотрите в новом выпуске программы "Политика. Козлов".

Media playback is unsupported on your device Обнуление Путина: депутаты объясняют поправку о президентских сроках

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Дайджест готовили Артем Воронин и Марина Ромадова.