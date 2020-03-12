Актер Том Хэнкс с женой заразились коронавирусом
Актер Том Хэнкс рассказал, что результат теста на коронавирус, который они с женой Ритой Уилсон прошли в Австралии, оказался положительным.
63-летний Хэнкс и его жена обратились за медицинской помощью, когда в Квинсленде у них появились симптомы простуды, написал актер в "Инстаграме".
Теперь они будут проводить время в самоизоляции, добавил он.
Пара была на Золотом берегу, где Хэнкс работал над фильмом о жизни Элвиса Пресли.
В среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что распространение нового коронавируса достигло стадии пандемии, так как затронуто большинство стран и все континенты.
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Хэнкс написал в "Инстаграме": "Мы чувствовали себя немного уставшими, как при простуде, были также боли в теле. У Риты был небольшой озноб, который то исчезал, то появлялся. Была также небольшая температура".
"Как положено, мы оба прошли тесты на коронавирус, и они оказались положительными".
Хэнкс сообщил, что они с женой будут держать всех в курсе своего состояния и проведут в самоизоляции столько времени, сколько потребуется для общественной безопасности.