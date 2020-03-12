Российские рынки снова открылись падением, рубль обновил трехлетний минимум

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Рубль и российские рынки в четверг, 11 марта, продолжили падение после обвала во вторник и короткой стабилизации в среду.

В первые минуты торгов на Московской бирже утром в четверг доллар больше чем на 1,1 рубль, впервые с марта 2016 года превысив отметку в 74 рубля. Евро подорожал примерно на полтора рубля - до 83,7 рубля.

Индекс Московской биржи на открытии 12 марта потерял 3,5%, РТС - 5,58%.

Падение российских рынков происходит на фоне дешевеющей нефти после объявления ценовой войны Саудовской Аравией, которая не смогла договориться с Россией о сокращении производства нефти. В ответ на российские меры Эр-Рияд решил увеличить добычу нефти и снизить цены. Хотя это и не произойдет мгновенно, решение вызвало волну падений на рынках.

Министр энергетики Александр Новак сообщал о попытках пойти на переговоры с членами ОПЕК и другими производителями, но это предложение поддержки не получило.

На темпы снижения нефтяных котировок в среду повлияло также заявление министерства энергетики США об увеличении запасов нефти в стране, которое продолжается вот уже почти два месяца.

Помимо развала сделки ОПЕК, на рынки влияет развитие мировой ситуации с коронавирусом. В среду ВОЗ объявила ее пандемией, а это значит, что ситуация остается непредсказуемой, что также негативно сказывается на биржевой торговле.