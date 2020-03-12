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Ученые обнаружили останки самого маленького из известных науке динозавров.

Крохотный череп, очень похожий на птичий, был найден на севере Мьянмы (бывшая Бирма) в куске янтаря, возраст который оценивают в 99 млн лет.

В отчете, опубликованном в журнале Nature, ученые предположили, что этот динозавр по размеру был схож с самой маленькой птицей в мире - колибри, размер которой не превышает 5 см.

Эта ошеломительная находка может пролить свет на то, каким образом небольшие птицы эволюционизировали от динозавров, которые обычно были гораздо крупнее.

В то время как вес самых маленьких динозавров, таких как птицеобразный микрораптор, шел на сотни граммов, колибри-пчелка весит всего 2 граммма.

"Очень маленьким животным приходится иметь дело со специфическими проблемами - например, как вместить все органы чувств в небольшой череп или как поддерживать постоянную температуру тела", - отмечает профессор Цзинмай О'Коннор из Академии наук Китая.

Правообладатель иллюстрации HAN Zhixin Image caption Примерно так мог выглядеть окулюдентавис. Несмотря на свой небольшой размер, он, похоже, был хищником

Как полагают ученые, назвавшие новую особь Oculudentavis khaungraae, или окулюдентавис, этой птичке приходилось бороться за выживание необычными способами.

Ученых, к примеру, удивило строение глаза этого животного.

Обычно птицы имеют расположенную в круг костную структуру - так называемое склеротикальное кольцо, - которая помогает поддерживать глаз. У большинства птиц отдельные кости этой структуры простого строения и более-менее прямоугольной формы.

Однако у окулюдентависа они больше напоминают ложку, как у некоторых ныне живущих ящериц, а глазница имеет форму конуса - как, например, у совы, что позволяет думать, что у этих мини-динозавров было исключительно хорошее зрение.

Но, в отличие от сов, глаза у окулюдентависа смотрели в разные стороны, а глазное отверстие было довольно небольшим, что ограничивало доступ дневного света. Это говорит в пользу того, что пернатый ящер вел, скорее, дневной образ жизни.

Правообладатель иллюстрации LI Gang Image caption Отсканированный череп самого миниатюрного динозавра в мире

К тому же, глаза его далеко выпирали за пределы орбит - что совершенно нехарактерно для всех известных науке животных, из-за чего ученые пока затрудняются сказать, как в точности работали его органы зрения.

"Это самое причудливое ископаемое из всех, что мне доводилось изучать, - отметила профессор О'Коннор. - Мне нравится, как в процессе естественного отбора в результате получаются такие замысловатые формы. Нам страшно повезло, что эти останки сохранились и дошли до нас почти 100 миллионов лет спустя".

Поскольку найден только череп ископаемого, не очень понятно, как он соотносится с птицами. Некоторые характеристики его черепа похожи на те, что встречаются у динозавров, в то время как другие схожи по строению со скелетом летающих птиц.

Как говорят ученые, этот новый вид динозавров обладает удивительными характеристиками, которые могли развиться или из-за его крайне миниатюрной формы, или же из-за приспособленности к определенному образу жизни.

К примеру, в клюве у этого динозавра на удивление много зубов. Это заставляет думать, что, несмотря на свой крайне малый размер, окулюдентавис был хищником и питался насекомыми.

Правообладатель иллюстрации HAN Zhixin Image caption Реконструкция: у окулюдентависа было очень много зубов

Сохранились также некоторые мягкие ткани черепа, например, фрагменты языка, которые также могут пролить свет на то, какой образ жизни вело это существо.

Эта находка также обращает внимание на то, каким потенциалом обладает янтарь, способный сохранить ископаемые останки, которые ни в каком другом виде не дошли бы до наших дней.

Нам повезло, что это крохотное существо сохранилось в янтаре, поскольку нам редко попадаются ископаемые останки животных столь малого размера", - сказал соавтор статьи, доктор наук Луис Кьяппе из Музея естественной истории в Лос-Анжелеса.

"Эта находка удивительна еще и потому, что дает нам представление об этих крохотных существах, живших в тропических лесах в эпоху расцвета динозавров", - отметил ученый.

По его мнению, столь малый размер особи, вероятно, обусловлен тем отдаленным местоположением, где был найден кусок янтаря: именно географическая изоляция способствует эволюции животных малых размеров, что нередко встречается на островах.

Полагают, что этот янтарь из Мьянмы был сформирован на древней островной дуге.